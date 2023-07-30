Накапливает токсины и богата холестерином? Отвечаем на 5 главных вопросов о рыбе

Но здесь есть несколько оговорок. Чаще всего вредные вещества в себя впитывают в себя моллюски и крупная рыба (чем дольше живет, тем больше впитывает). А вот мелкие рыбешки пропитаться экологической грязью просто не успевают.



Есть еще мнение, что рыба накапливает ртуть. Но этого бояться не стоит. Она водится в далеко не самых популярных водных представителях — например, в акуле, марлине, рыбе-мече. Когда вы в последний раз ели акулу?



Рыба мешает избавиться от холестерина?

Это поверье появилось, скорее всего, из-за знания о том, что рыба, как многие морепродукты, содержит холестерин. Но одного этого знания недостаточно, чтобы делать хоть какие-то выводы. Нужно еще понимать, что жиры, входящие в состав рыбы, состоят из полезных жирных кислот. И это совсем не то, что насыщенные и трансжиры, которых полно, например, в переработанных продуктах. Полезные жирные кислоты, напротив, помогут снизить уровень липопротеинов низкой плотности и поддержат в норме липидный обмен. Так что в плане холестерина рыбы точно опасаться не стоит.

