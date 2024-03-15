Пустился во все тяжкие: Филипп Киркоров набил татуировки на руке

Седины в бороде у Филиппа Киркорова пока не наблюдается, а вот бесов в ребре, похоже, хватает. Только, казалось бы, пройдя курс реабилитации после посещения «не той двери», он вернулся на телевидение в обновленном образе, но тесно поп-королю в скромных нарядах. Да и характер не скрыть ни за какими одеждами. Недавно, например, Филипп Киркоров накинулся с кулаками на Тимура Батрутдинова на шоу «Маска» (12+), а теперь разоткровенничался и рассказал, что набил себе татуировку.
Мысль о том, чтобы приукрасить свое тело, пришла певцу в Китае, где он был в октябре 2023 года.
— В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Моя жизнь разделилась на до Китая и после Китая. Настолько изменилась, что я даже кое-что оставил себе на память, — признался Филипп Киркоров во время съемок шоу «Это нормально?» (16+).
После этих слов он продемонстрировал свои обновки — тату KING на пальцах...
...и дракона на руке.
— Мы вступили в год Дракона, к тому же дракон считается символом Китая. Вот я и решил, что это путешествие должно было оставить след на всю жизнь, — объяснился поп-король.