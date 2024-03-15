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Пустился во все тяжкие: Филипп Киркоров набил татуировки на руке

Какая это уже по счету дверь?

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Теперь, Филипп Бедросович, все будут знать, что вы скрываете под перчаткой

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Седины в бороде у Филиппа Киркорова пока не наблюдается, а вот бесов в ребре, похоже, хватает. Только, казалось бы, пройдя курс реабилитации после посещения «не той двери», он вернулся на телевидение в обновленном образе, но тесно поп-королю в скромных нарядах. Да и характер не скрыть ни за какими одеждами. Недавно, например, Филипп Киркоров накинулся с кулаками на Тимура Батрутдинова на шоу «Маска» (12+), а теперь разоткровенничался и рассказал, что набил себе татуировку.

Мысль о том, чтобы приукрасить свое тело, пришла певцу в Китае, где он был в октябре 2023 года.

— В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Моя жизнь разделилась на до Китая и после Китая. Настолько изменилась, что я даже кое-что оставил себе на память, — признался Филипп Киркоров во время съемок шоу «Это нормально?» (16+).

После этих слов он продемонстрировал свои обновки — тату KING на пальцах...

Чтобы никто не сомневался, что перед ним король

Чтобы никто не сомневался, что перед ним король

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...и дракона на руке.

Филипп Киркоров стал тем человеком, кто умудрился вывезти из Китая дракона

Филипп Киркоров стал тем человеком, кто умудрился вывезти из Китая дракона

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— Мы вступили в год Дракона, к тому же дракон считается символом Китая. Вот я и решил, что это путешествие должно было оставить след на всю жизнь, — объяснился поп-король.

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