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Образование тест Даже круглые отличники завалятся: а вы решите эти 10 заданий из ЕГЭ по русскому языку?

Даже круглые отличники завалятся: а вы решите эти 10 заданий из ЕГЭ по русскому языку?

Если не получится, можно будет пересдать

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10 комментариев
Иногда родителям и правда не помешало бы попробовать решить ЕГЭ. Чтобы знать, через что проходят их дети

На календаре только начало апреля, а вокруг уже вовсю обсуждают ЕГЭ. Говорят о возможности пересдачи одного из предметов, о возможных изменениях. Не утихают споры и о том, что нам бы вообще ЕГЭ взять и отменить. Но отменять пока никто ничего не собирается. Поэтому ученики смиренно садятся за учебники и готовятся к своим главным школьным экзаменам. Чтобы помочь им подготовиться, мы решили составить этот тест, в который включили вопросы из ЕГЭ по русскому языку. А вы, товарищи взрослые, сможете на них ответить?

ТЕСТ
1 / 10
Определите предложение, в котором «не» со словом пишется слитно
  • Они шли по еще (не)засеянному полю.
  • Уроки были (не)сокращены.
  • Ответ другого ученика тоже оказался (не)верным.
  • (Не)доделанная до конца работа не давала Олесе покоя.
2 / 10
В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово.
  • В маникюрных салонах популярной услугой стало наращивание ногтей.
  • Адресант отправил ценную бандероль.
  • При покупке компьютера всегда выдают гарантированный талон на случай поломки.
  • От переводчиков требовалось не переходить тонкую дипломатическую грань.
  • Перед входом в величественный собор росла целая роща африканских пальм.
  • Снаружи хлынула застоявшаяся дождевая вода.
3 / 10
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. «Первый луч солнца через неплотно притворе(1)ые ставни золотил изразцовую печь, свежевыкраше(2)ые полы, недавно краше(3)ые хозяевами стены, увеша(4)ые картинками на темы детских сказок».
  • 1, 3
  • 2, 4
  • 1, 2, 4
  • 1, 2, 3, 4
4 / 10
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

«Чтение как учебный предмет, особенно в начальной школе, имеет в своем распоряжении такое сильнодействующее средство воздействия на личность, как художественные произведения различных жанров»
  • Учебный
  • Сильнодействующее
  • Художественные
  • Различных
  • Жанров
5 / 10
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. В каком?
  • Лягте на диван
  • Их дети
  • Больше пятидесяти рублей
  • Среди известных грузин
  • Пять блюдцев
6 / 10
В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
  • Красивее
  • Торты
  • Прибыло
  • Позвонишь
  • Озлобить
7 / 10
Только в одном из приведенных ниже вариантов во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. В каком?
  • подг...рать, водор...сли, ок...сел (на один глаз)
  • прекл...нение, ур...внение, г...ризонтальный
  • пл...вец, прил...гательное, заск...чить
  • подст...лить, соб...рать, инт...ллигентный
8 / 10
В одном из приведенных ниже предложений неверно употреблено выделенное слово.
  • Частная коллекция — предмет гордости ее обладателя.
  • В условиях нестабильной мировой экономики следует повышать эффектность производства.
  • Начальник умел пользоваться дипломатичными и корректными выражениями, чтобы объяснить подчиненным суть своих требований.
  • Лесные запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание можжевельника, вереска, брусники.
  • Руководитель потребовал подготовить годовой отчет в течение недели.
9 / 10
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. «Я решил ознакомиться с полным прейскурантом цен на продукцию фабрики».
  • Решил
  • Ознакомиться
  • Полным
  • Прейскурантом
  • Цен
  • Продукцию
  • Фабрики
10 / 10
Укажите вариант ответа, в котором верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
  • Вероисповедание, обострённый, засветло
  • Вероисповедание, мозаичный, обогнала
  • Мозаичный, обогнала, засветло
  • Обогнала, обострённый, засветло
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