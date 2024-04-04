Даже круглые отличники завалятся: а вы решите эти 10 заданий из ЕГЭ по русскому языку?

На календаре только начало апреля, а вокруг уже вовсю обсуждают ЕГЭ. Говорят о возможности пересдачи одного из предметов, о возможных изменениях. Не утихают споры и о том, что нам бы вообще ЕГЭ взять и отменить. Но отменять пока никто ничего не собирается. Поэтому ученики смиренно садятся за учебники и готовятся к своим главным школьным экзаменам. Чтобы помочь им подготовиться, мы решили составить этот тест, в который включили вопросы из ЕГЭ по русскому языку. А вы, товарищи взрослые, сможете на них ответить?
- Они шли по еще (не)засеянному полю.
- Уроки были (не)сокращены.
- Ответ другого ученика тоже оказался (не)верным.
- (Не)доделанная до конца работа не давала Олесе покоя.
- В маникюрных салонах популярной услугой стало наращивание ногтей.
- Адресант отправил ценную бандероль.
- При покупке компьютера всегда выдают гарантированный талон на случай поломки.
- От переводчиков требовалось не переходить тонкую дипломатическую грань.
- Перед входом в величественный собор росла целая роща африканских пальм.
- Снаружи хлынула застоявшаяся дождевая вода.
- 1, 3
- 2, 4
- 1, 2, 4
- 1, 2, 3, 4
«Чтение как учебный предмет, особенно в начальной школе, имеет в своем распоряжении такое сильнодействующее средство воздействия на личность, как художественные произведения различных жанров»
- Учебный
- Сильнодействующее
- Художественные
- Различных
- Жанров
- Лягте на диван
- Их дети
- Больше пятидесяти рублей
- Среди известных грузин
- Пять блюдцев
- Красивее
- Торты
- Прибыло
- Позвонишь
- Озлобить
- подг...рать, водор...сли, ок...сел (на один глаз)
- прекл...нение, ур...внение, г...ризонтальный
- пл...вец, прил...гательное, заск...чить
- подст...лить, соб...рать, инт...ллигентный
- Частная коллекция — предмет гордости ее обладателя.
- В условиях нестабильной мировой экономики следует повышать эффектность производства.
- Начальник умел пользоваться дипломатичными и корректными выражениями, чтобы объяснить подчиненным суть своих требований.
- Лесные запахи набегали волнами; в них смешалось дыхание можжевельника, вереска, брусники.
- Руководитель потребовал подготовить годовой отчет в течение недели.
- Решил
- Ознакомиться
- Полным
- Прейскурантом
- Цен
- Продукцию
- Фабрики
- Вероисповедание, обострённый, засветло
- Вероисповедание, мозаичный, обогнала
- Мозаичный, обогнала, засветло
- Обогнала, обострённый, засветло