Даже круглые отличники завалятся: а вы решите эти 10 заданий из ЕГЭ по русскому языку?

На календаре только начало апреля, а вокруг уже вовсю обсуждают ЕГЭ. Говорят о возможности пересдачи одного из предметов, о возможных изменениях. Не утихают споры и о том, что нам бы вообще ЕГЭ взять и отменить. Но отменять пока никто ничего не собирается. Поэтому ученики смиренно садятся за учебники и готовятся к своим главным школьным экзаменам. Чтобы помочь им подготовиться, мы решили составить этот тест, в который включили вопросы из ЕГЭ по русскому языку. А вы, товарищи взрослые, сможете на них ответить?