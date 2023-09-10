Откуда вы это сказали? Коварный тест на ударения

Люди делятся на две категории: те, кто делает ошибки в ударениях, и те, кто их постоянно поправляет. А к какой категории относитесь вы? Наш тест это проверит!
Редкий грамотей ответит на все 10 вопросов правильно
Люди делятся на две категории: те, кто делает ошибки в ударениях, и те, кто их постоянно поправляет. А к какой категории относитесь вы? Наш тест это проверит!
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