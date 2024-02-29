На школьные автобусы, детсады и аэропорты: кому и сколько денег пообещал Путин

Владимир Путин 29 февраля в очередной раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Это ежегодное мероприятие — во время своего послания президент обычно подводит итоги работы госаппарата за прошедший год и определяет основные задачи и направления деятельности на новый. В этом году Путин о многих намерениях говорил сразу с перспективой на шесть лет — целый ряд мер поддержки он предложил продлить до 2030 года, на тот же срок озвучивал и планы по новым проектам, в том числе и их бюджеты. Мы следили за выступлением президента в режиме онлайн, а в этом материале собрали основные заявления Путина о государственном финансировании на ближайшие годы — сколько денег и на что пообещал президент.
На рождаемость
О том, что в России есть демографические проблемы президент в своих выступлениях говорит уже не впервые и регулярно предлагает разнообразные решения. Среди предложений прошлых лет — маткапитал на первого ребенка и новые пособия. В этом году президент отметил, что работа над повышением рождаемости должна продолжиться в регионах, нужно вводить меры поддержки на местном уровне. Регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, Путин предложил помочь. До 2030 года им направят не менее 75 миллиардов рублей.
На детсады и школы
Вообще существенная часть послания была посвящена подрастающему поколению. Путин отметил, что многие детсады и школы требуют обновления. Он пообещал начать программу капремонта с 2025 года.
— Что касается школ, то здесь капитального ремонта требуют около 18,5 тысячи зданий, — сказал Владимир Путин. — До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей.
На поддержку вузов
Путин предложил выделить дополнительное финансирование на программу «
— Предлагаю продлить ее еще на шесть лет и выделить дополнительно порядка 190 миллиардов рублей, — объявил президент.
На библиотеки
Отдельно Путин подчеркнул важность вузовских библиотек. Не просто их наличия, а создания современной технической базы.
— Нужно также модернизировать сеть научно-технических библиотек в вузах и научных организациях, сделать их настоящими цифровыми центрами знаний и информации, — считает президент. — Выделим на эти цели — тоже дополнительно — 9 миллиардов рублей.
На новые разработки и промышленность
Поддержку Путин пообещал не только вузам, но и частным компаниям, которые занимаются проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На субсидии им и расширение промышленной ипотеки планируют выделить до конца 2030 года дополнительно 120 миллиардов рублей.
— На 300 миллиардов рублей пополним Фонд развития промышленности, — анонсировал Владимир Путин. — Увеличим его капитал почти в два раза и нацелим на поддержку высокотехнологичных проектов. Еще не менее 200 миллиардов дополнительно выделим в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. Чтобы стимулировать обновление производственных мощностей предприятий обрабатывающей промышленности, предлагаю для них увеличить базу для расчета амортизации. Она составит 200 процентов затрат на российское оборудование и НИОКРы. Это вроде как скучная субстанция, но я поясню, о чём идет речь. Если компания приобретает отечественные станки на 10 миллионов рублей, то она сможет уменьшить налогооблагаемую базу на 20 миллионов.
На творческие проекты
Отдельное внимание в своем послании президент уделил культуре и творчеству, анонсировав создание программы «Земский работник культуры» — аналог программ «Земский учитель» и «Земский доктор» (врачи и педагоги получают «подъемные», если выбирают жизнь и работу в селах). Такой специалист при переезде сможет получить единовременную выплату в 1 миллион рублей, в отдельных регионах эта сумма будет вдвое выше — 2 миллиона рублей.
— Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование, — пообещал Путин. — Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, в интернете, в социальных сетях.
На новый нацпроект
Президент объявил о запуске очередного нацпроекта — «Экономика данных». К 2030 году нужно сформировать «цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы». Выделят на это в предстоящие шесть лет не менее 700 миллиардов рублей.
На экологию
По словам президента, начиная с 2021 года в России восстанавливается лесов больше, чем вырубается. Он поблагодарил за это волонтеров и ответственный бизнес и отметил, что у специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды доходы очень скромные. Путин предложил поднять им зарплаты.
— Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов, — сказал президент. — Для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год.
На общественный транспорт
В ближайшие шесть лет в России планируют развивать общественный транспорт, снижать его возраст. До 2030 года регионы получат около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов. Дополнительно на эту программу обновления общественного транспорта из федерального бюджета выделят 150 миллиардов рублей.
— Обновим и парк школьных автобусов темпами, причем не менее 3 тысяч машин в год, что особенно важно для малых городов и сельской местности, — сказал Путин. — Об этом говорят и жители, и главы муниципалитетов, регионов. Действительно, очень важная программа. Поэтому выделим на закупку школьных автобусов еще дополнительно 66 миллиардов рублей.
На новые аэропорты
Отдельно поговорили про авиатранспорт — Путин считает, что нужно повысить «авиационную мобильность граждан». К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года.
— Перед правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов — это больше трети аэропортовой сети России, — заявил Владимир Путин. — Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это будет прямое бюджетное финансирование.