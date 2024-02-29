На школьные автобусы, детсады и аэропорты: кому и сколько денег пообещал Путин

На детсады и школы

Вообще существенная часть послания была посвящена подрастающему поколению. Путин отметил, что многие детсады и школы требуют обновления. Он пообещал начать программу капремонта с 2025 года.

— Что касается школ, то здесь капитального ремонта требуют около 18,5 тысячи зданий, — сказал Владимир Путин. — До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме. То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей.