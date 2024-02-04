Именитые актеры, зарубежные режиссеры и свирепый а-ля рюс: все экранизации Булгакова от худшей к лучшей

25 января в прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита», основанный на романе Михаила Булгакова. Но наследие автора не исчерпывается только этим произведением — история его экранизаций насчитывает более полувека. Сценарист-драматург и кинокритик Алексей Еньшин распределил от худшей к лучшей эти фильмы.
Новую версию пока не рассматриваем, не берем в расчет и телеспектакли, которых великое множество, а говорим о тех работах, которые можно увидеть в интернете.
2 из 10: «Красный остров» (1991)
Практически не съедобный салат из «Дьяволиады», «Дом 13, Эльпит-Рабкоммуна», «Багрового острова», «Мольера» и, конечно, «Мастера и Маргариты», созданный в эпоху кооперативного кино. К некоему писателю Полякову (не тому самому, а однофамильцу), который решил с похмелья застрелиться, вторгается воландообразный редактор Рудольфо и просит рукопись романа. После чего с ней исчезает, а Поляков в ее поисках блуждает по лабиринтам коммуналок и совдеповских контор.
Ситуацию спасают классические советские актеры, которые даже такую сюжетную ахинею способны играть исключительно по системе Станиславского. Неожиданные Андрей Болтнев в роли воландообразного редактора и Татьяна Васильева с повадками не то Геллы, не то Маргариты, а то и обеих сразу. Но в целом, фильм забыт, и слава богу.
4 из 10: «Мастер и Маргарита» (1972)
Югославский режиссер Александр Петрович снял на итальянском языке свирепый а-ля рюс (a la russe» с французского буквально переводится как «на русском языке», — Прим. ред.). Здесь в вечных снегах на фоне барачных двухэтажек и золотых куполов Мастер, которому подарили фамилию героя «Театрального романа» — Максудов, встречает в трамвае Воланда, знакомится с Маргаритой, которая первый и последний раз в истории булгаковских экранизаций предстала блондинкой, а также получает разнос за пьесу «Понтий Пилат», из-за которого попадает в психушку.
Смотреть серьезно это вакханалию сил нет, но от полного падения в бездну картину удерживает адский Коровьев, наряженный как участник банды из «Заводного апельсина», а в саундтреке — внезапный Окуджава и два трека Эннио Морриконе. Мы, конечно, подозреваем, что маэстро написал эти композиции левой ногой во время обеда, но по гениальности они перекрывают весь невеликий, хоть и претендующий на оригинальность, фильм Петровича.
5из 10: «Мастер и Маргарита» (1988)
Проходной сериал польского телевидения с не самым великим бюджетом, где большая часть хронометража посвящена обличениям сталинской эпохи, бесконечной бюрократии и энкавэдэшного всевластия, которое с лихвой и наслаждением наказывалось свитой Воланда.
Варшавские закоулки и сталинки идеально подошли для изображения Москвы
6 из 10: «Роковые яйца» (1995)
Без Воланда не смогли обойтись и в этой, формально научно-фантастической истории. Так что именно Сатана (Михаил Козаков) с инфернальной свитой вдохновляет профессора Персикова на создание «красного луча», который становится причиной нашествия гигантских рептилий на Москву. А после дьявол же устраивает зиму посреди августа, вымораживая тварей, а заодно и распоясавшуюся голытьбу.
«Гадское нашествие» снято без изысков и без того смакования подробностей, что есть в оригинале. Персиков, хоть и сыгран гениальным Олегом Янковским, но так и остается проходным чокнутым профессором, забежавшим из другого произведения.
Попутно создатели не удержались от искушения и раскидали по хронометражу фильма модные сегодня «пасхалочки»: например, известие о смерти Берлиоза.
6 из 10: «Белая гвардия» (2012)
Актерский состав сериала частично прибыл из успешного МХАТовского спектакля, который долгие годы собирал публику, в том числе Константин Хабенский и Михаил Пореченков. Однако новый хит у создателей не получился — сериал вызвал скандалы и споры в слишком вольном подходе к сюжету, в который добавили линии из нескольких рассказов Булгакова.
6,5 из 10: «Пилат и другие» (1971)
Польские кинематографисты обращались к роману Булгакова так же часто, как и российские. Одним из первых был Анджей Вайда, который поступил весьма изобретательно: взял евангельские главы и поместил их в современный антураж. Так Иуда доносит на Иешуа по телефону-автомату, получая в награду мелочь, а Туринская плащаница оказывалась поношенной футболкой. Интересно, что экранизация культового мюзикла «Иисус Христос суперзвезда», в стилистике которой также вольно смешивались евангельские события и современные реалии, вышла двумя годами позже. Совпадение? Ну конечно!
Финт Вайды позже повторяли еще несколько раз: в Чехии в 1991 году вышел телеспектакль «Один день Пилата Понтийского», нафантазировавший, что было до и после беседы Пилата и Га-Ноцри, а британские телевизионщики воспроизвели этот же сюжет в 1992 году в телефильме «Инцидент в Иудее». Но качество этих картин ниже всяких возможных оценок.
7 из 10: «Собачье сердце» (1976)
Уважительная и добротная настолько, насколько итальянское кино в
Но главное украшение картины — это конечно актерский состав. Величественный Мак Фон Сюдов, с шлейфом ролей безумных ученых в роли Преображенского, «заслуженный король» Марио Адорф в роли Борменталя и уморительный внешне, но крайне неприятный внутри Бобиков комика Кокки Понзони, для которого эта роль стала еще и дебютом в кино.
Для интереса можно поиграть в «Десять отличий» с фильмом Бортко.
7 из 10: «Мастер и Маргарита» (1995)
Многострадальная экранизация, на которой принято демонстрировать всю мощь «проклятия Булгакова»: мол, настолько не хотел писатель экранизации, что даже с того света вредил. Хотя, кажется, ни с Петровичем, ни с Вайдой так ничего и не произошло фатального.
Все знают, что фильм начали снимать в 1991 году с евангельских сцен, Иешуа играл Николай Бурляев, который сегодня требует запретить фильм Локшина. Маргариту убедительно изобразила Анастасия Вертинская, хоть на момент съемок была почти вдвое старше героини. Воланда сыграл Валентин Гафт. Потом кончились деньги на монтаж, продюсеры забрали копии, пока десять лет спустя их не выкупил Первый канал.
Пожалуй, актерские работы и натуральные спецэффекты, когда полет Маргариты снимали без графики на троссах, повод посмотреть картину. Сам же Юрий Кара режиссер не самый ровный, так что его версия периодически сваливается в атмосферу варьете, которую очень не любил Булгаков.
7,5 из 10: «Записки юного врача» (2010)
Дэниел Рэдклифф сыграл в фильме одну из своих первых ролей, которая напрочь сломала в зрительской голове образ «мальчика, который выжил». Его персонаж — молодой врач Бомгард, который угодил в самую гущу революционных событий в России да еще и посреди бесконечного «русского поля», где ему предстоит принимать роды, ампутировать ноги и подсаживаться на морфий.
Но если Балабанов на этом материале разыгрывает карту абсурда и трагедии, то англичане насыщают историю черным юмором, а также иронией, за которую отвечает повзрослевший Бомгард, сыгранный Джоном Хэмом. Его герой из своего
8 из 10: «Дни Турбиных» (1976)
Режиссер и актер Владимир Басов собрал в кадре, что называется, каст мечты: Андрей Мягков в роли Алексея Турбина, Станислав Ростоцкий — Николка, нечасто мелькавшая в кадре Валентина Титова — Елена, воплощающая аристократизм и домашний уют одновременно, обаятельный Басилашвили в роли подлеца Тальберга.
Основательной экранизации булгаковской пьесы, наверное, где-то не хватает размаха и атмосферы «Белой гвардии», но Басов крайне уважительно подошел к первоисточнику и не посмел его как-то радикально дополнять, чего не скажешь о его последователях.
8 из 10: «Мастер и Маргарита» (2005)
Честная и подробная экранизация от Владимира Бортко, который до того отметился без вопросов культовым «Собачьим сердцем». Однако получилась насколько подробная, настолько и скучная иллюстрация романа без озарений и откровений, с максимум возможных на ТВ спецэффектов.
В фильме задействованы добротные актеры от примелькавшейся на телевидении Анны Ковальчук и совсем неожиданного Владислава Галкина в роли Бездомного до «старой гвардии» — Басилашвили и Кирилла Лаврова. Из спорных моментов — саундтрек Игоря Корнелюка, который кажется наигрывался на одном синтезаторе, да тот самый цигейковый кот, который должен быть каким-то хитрым аниматроником, но что-то пошло не так.
8 из 10: «Морфий» (2008)
Недооцененная, но радикальная экранизация булгаковской повести Алексея Балабанова, которая у постановщика идеологически смыкается с его же «Про уродов и людей». Те же ежедневные ужасы и уродства, только не в сердце задымленного мегаполиса, а на окраине промерзшей деревни. И такая же роковая роль синематографа в судьбе персонажей.
Фильм заслуживает повторного просмотра и более высокого места в рейтинге, чем то, что у него есть сейчас.
8 из 10: «Собачье сердце» (1988)
Несомненно, культовая версия булгаковской прозы, сделавшая знаменитой не только постановщика-дебютанта Владимира Бортко, но и актера Владимира Толоконникова, ставшего эталонным Шариковым и нашедшего свое место в российском кино.
Надо сказать, что за прошедшие тридцать лет фильм не раз пытались переосмыслить и если не столкнуть с постамента, то хотя бы пошатать. Однако картина по-прежнему в топах и списках киноклассики.
9 из 10: «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Говорить о фильме Гайдая можно либо бесконечно, либо не говорить вовсе. Все всё и так знают, что это вечная классика, жанровая и кинематографическая, разобранная на цитаты, мемы и пародии.
Почему не десятка? За полвека фильм всё-таки устарел и потерял часть той сиюминутной остроты, которая задевала в
9 из 10: «Бег» (1970)
Один их постановщиков фильма, Владимир Наумов, является источником слухов о «булгаковском проклятии». Мол, Елена Булгакова лично пришла к режиссеру во сне, когда он собрался поставить «Мастера и Маргариту», и сказала, что Михаил Афанасьевич против и ничего ни у кого не получится толком.
Вдова писателя появилась неслучайно, она была в числе первых зрителей «Бега» и авторитетно заявила, что картина понравилась бы и Булгакову. Понятно, что режиссерский дуэт мечтал и о «Мастере…», и процитировали в финале картины финал романа.
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