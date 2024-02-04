Именитые актеры, зарубежные режиссеры и свирепый а-ля рюс: все экранизации Булгакова от худшей к лучшей

Но главное украшение картины — это конечно актерский состав. Величественный Мак Фон Сюдов, с шлейфом ролей безумных ученых в роли Преображенского, «заслуженный король» Марио Адорф в роли Борменталя и уморительный внешне, но крайне неприятный внутри Бобиков комика Кокки Понзони, для которого эта роль стала еще и дебютом в кино.



Для интереса можно поиграть в «Десять отличий» с фильмом Бортко.



7 из 10: «Мастер и Маргарита» (1995)

Многострадальная экранизация, на которой принято демонстрировать всю мощь «проклятия Булгакова»: мол, настолько не хотел писатель экранизации, что даже с того света вредил. Хотя, кажется, ни с Петровичем, ни с Вайдой так ничего и не произошло фатального.



Все знают, что фильм начали снимать в 1991 году с евангельских сцен, Иешуа играл Николай Бурляев, который сегодня требует запретить фильм Локшина. Маргариту убедительно изобразила Анастасия Вертинская, хоть на момент съемок была почти вдвое старше героини. Воланда сыграл Валентин Гафт. Потом кончились деньги на монтаж, продюсеры забрали копии, пока десять лет спустя их не выкупил Первый канал.