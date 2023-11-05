Сибирячку с дочкой-инвалидом переселили в коммуналку без отопления и воды

В Новосибирской области жительница города Черепаново Новосибирской области заявила, что ее с 10-летней дочерью-инвалидом переселили в коммуналку, в которой невозможно жить. Со своей проблемой женщина обратилась на телефонную линию СК России. В итоге обращение о нарушении жилищных прав взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Как рассказали в пресс-службе СК России, женщина и ее парализованная дочь жили в доме, который в декабре 2022 года признан непригодным для проживания ребенка-инвалида. В октябре этого года семье предложили комнату в коммунальной квартире площадью 24 квадратных метра.
— Заявительница полагает, что ее ввели в заблуждение при подписании договора социального найма, заверив, что помещение соответствует предъявляемым требованиям. Однако женщина обнаружила, что в квартире насекомые, неисправна сантехника, отсутствуют горячее водоснабжение и отопление. Она вынуждена обогревать комнату электрообогревателями, из-за чего состояние здоровья ее ребенка ухудшается, — рассказали в пресс-службе СК России.
Следователи по Новосибирской области начали проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении. Проверка взята на контроль.