Fа, что за «фи»?: в новосибирских магазинах начали торговать переименованными шампунями и гелями — смотрим на «Сьесс»

В супермаркеты Новосибирска завезли шампуни, гели для душа, кондиционеры для белья и порошки, которые всю жизнь потребители узнавали по привычным англоязычным названиям. Но теперь упаковка внезапно изменилась одно: названия стали писать кириллицей. Корреспондент НГС Натасья Медведева прогулялась по популярным магазинам города и выяснила, где можно увидеть нововведения. Как это выглядит, что говорят новой упаковке покупатели, продавцы и производитель — в материале НГС.
Мило и смешно
Сначала сотрудники редакции заметили, что в магазинах крупных ритейлеров появились шампуни и бальзамы известного бренда «Syoss», но теперь они именуются как «Сьесс». Также есть гели для душа, которые все привыкли узнавать по характерной надписи «Fa». Теперь на них написано «Фа». Известный многим кондиционер для белья «Vernel» превратился в «Вернель», а стиральный порошок «Persil» — в «Персил».
Когда Настасья прогулялась по популярным супермаркетам города, она почти везде увидела эти новшества. Так в «Пятерочке» рядом с шампунями и бальзамами «Syoss» мило соседствуют их русскоязычные «соседи». На контрэтикетке (находится на обратной стороне — прим.ред.) кстати, практически ничего не изменилось, только шрифт более крупный — видимо, заботится производитель о зрении своих клиентов.
«Vernel» из «Пятерочки» дружно соседствует с «Вернелем». Ценник одинаковый, литраж — тоже. А вот крышки от бутылок у всех «Вернелей» разные — есть коричневые и белые как у вариаций с зарубежным названием, так и у тех, что написаны на русском. И опять же в русскоязычной вариации шрифт значительно крупнее.
Удалось в «Пятерочке» найти и гели для душа с вариациями написания — «Fa» и «Фа», при этом, только в минимальном литраже на 250 мл. Большие тубы пока так и остались англоязычными. При этом, на зарубежных вариантах названия запахов, наоборот, указаны на русском. Например, «Ночи ипонемы», а там где название продукта на русском языке, название запаха написано смешанным алфавитом. Как пример: «Гавайи fun». С чем это связано, не ясно. Возможно, промахи переводчиков. На контрэтикетке также изменений почти нет, только крупнее шрифт.
В «Магнит косметик» также удалось найти обновленную продукцию — все те же «Вернели», «Сьоссы», «Фа». В «СуперМаге» «Fa» представлены только с латинскими названиями, зато обнаружился порошок «Персил» на 3 килограмма, стоящий рядом с «Persil». В «Ярче» все осталось прежним — этикетки на английском языке, но и выбор товаров не большой.
В «Монетке» кроме «Вернеля» и порошка «Персила» обнаружился аналогичный гель для стирки. В «Магните» встретились, видимо, самые популярные позиции — «Вернели» и «Персилы», а также шампуни и бальзамы «Сьесс». «Глисс куры» не до всех магазинов нашей отдаленной Сибири, пока не добрались. Хотя в соцсетях сообщают, что бренд с новым названием уже видели в ТРЦ «Аура».
Вы что, телевизор не смотрите?
Продавцы в магазинов крупных ритейлеров отмечают, что заметили новые названия. Они говорят, что обновленный товар начал приходить недавно, но затруднились вспомнить конкретные даты.
Сотрудница одного из магазинов сети «Магнит» уверена, что скоро так будет со всем товарами с названиями на иностранных языках. Она в достаточно уверенной форме высказала свое мнение в разговоре с Настасьей Медведевой.
— Девушка, вы что, новости не читаете? Телевизор не смотрите? Мы в России живем, а не в Англии. Скоро так будет со всеми товарами, — заключила работница зала.
Покупатели, с которыми также пообщалась Настасья, признались, что от обилия товара глаз замыливается, поэтому на перемены внимание привлекают не сразу. Зато, когда корреспондент показала одной из покупательниц новую этикетку, девушка посмеялась.
— Выглядит как-то забавно, странно, непривычно, — поделилась впечатлениями молодая сибирячка у полок с бытовой химией.
Переход на кириллицу - стратегия компании
В апреле 2023 года немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, продал свои активы в России. Об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей. Весной «Henkel Россия» начала вести деятельность как самостоятельная компания «Lab Industries».
ООО «ООО ЛАБ ИНДАСТРИЗ» — действующее предприятие, зарегистрированное в Москве. По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в декабре 2008 года. Конечный владелец – «Лид Холдинг Лимитед» (Объединенные Арабские Эмираты). Генеральный директор – Сергей Быковских. По итогам 2022 года компания заработала 91,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 13,4 миллиарда рублей. Основная деятельность компании — производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств.
Специалист по корпоративным коммуникациям компании «LAB Industries» Наталья Овакимян в ответ на запрос сообщила корреспонденту НГС, что русификация брендов — стратегия развития компании.
— Ребрендинг проводится согласно стратегии развития LAB Industries на российском рынке. Она предполагает адаптацию наименований выпускаемой продукции. Процесс перехода на кириллицу был запущен в апреле 2023 года и охватил большую часть продуктового портфеля компании, — сообщила спикер.
Кстати, на вопрос, почему на гелях для душа «Фа» описания вкусов частично остались на английском языке, эксперт пояснить не смогла.
Ранее НГС писал о том, что после ухода из России магазинов испанской группы Inditex (бренды Zara, Bershka и другие) на их площадках открылись магазины с новыми названиями и новым товаром. Место Zara занял MAAG, Bershka — Ecru, Pull&Bear — DUB, Stradivarius — Vilet.