Fа, что за «фи»?: в новосибирских магазинах начали торговать переименованными шампунями и гелями — смотрим на «Сьесс»

Мило и смешно

Сначала сотрудники редакции заметили, что в магазинах крупных ритейлеров появились шампуни и бальзамы известного бренда «Syoss», но теперь они именуются как «Сьесс». Также есть гели для душа, которые все привыкли узнавать по характерной надписи «Fa». Теперь на них написано «Фа». Известный многим кондиционер для белья «Vernel» превратился в «Вернель», а стиральный порошок «Persil» — в «Персил».



Когда Настасья прогулялась по популярным супермаркетам города, она почти везде увидела эти новшества. Так в «Пятерочке» рядом с шампунями и бальзамами «Syoss» мило соседствуют их русскоязычные «соседи». На контрэтикетке (находится на обратной стороне — прим.ред.) кстати, практически ничего не изменилось, только шрифт более крупный — видимо, заботится производитель о зрении своих клиентов.

