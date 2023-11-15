Ставку по льготной ипотеке хотят понизить до 3%. Кто сможет ее оформить

В Госдуме решили улучшить условия льготной ипотеки. Депутаты внесли законопроект, по которому ставку по ипотечным кредитам предлагают субсидировать до уровня 3% годовых (сейчас действует 6,5% годовых). Кто сможет получить такой кредит? И насколько осуществима эта идея?
Что предлагают
В документе предлагается установить процентную ставку по ипотечным кредитам до уровня 3% годовых. Она останется неизменной на весь срок действия кредита, выданного на следующие цели:
- покупка готового жилья или жилого помещения с земельным участком по договору купли-продажи у юрлица на первичном рынке жилья (или строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве);
- покупка на вторичном рынке жилого помещения (с земельным участком) по договору купли-продажи;
- погашение ранее выданных на те же цели кредитов или займов независимо от даты их выдачи.
В документе указано, что действующая программа льготной ипотеки требует корректировки, потому что в некоторых регионах значительно выросли цены на недвижимость. Соответственно, эффект самой программы в них сходит на нет. Кроме того, действующая программа не распространяется на частные жилые дома (объекты ИЖС), вторичное жилье и апартаменты. Финансировать льготную ипотеку предлагается за счет федерального бюджета.
Также в документе выделены критерии, соответствие которым позволяет человеку получить кредит на жилье. Это граждане России, обеспеченные общей площадью жилых помещений не больше 36 квадратных метров (в расчете на заемщика и каждого члена семьи, живущего вместе с ним). Если заемщик живет один, его жилплощадь не должна превышать 64 квадратных метров.
Сейчас в программе льготной ипотеки могут участвовать те, кто обеспечен общей площадью жилых помещений не более 18 квадратных метров в расчете на человека (для тех, кто живет один, не более 32 квадратных метров). Таким образом, по новым правилам, предельный размер увеличивается в два раза. В пояснительной записке отмечено, что новые ограничения по размеру площади позволят претендовать на новое жилье тем, кому действительно нужно улучшить жилищные условия, и тем, кто хочет улучшить их до комфортных. Кроме того, депутаты предполагают, что эта мера отсечет от льготной ипотеки инвесторов. Разрешение же покупать жилье на вторичном рынке, по мнению авторов законопроекта, усилит конкуренцию на рынке недвижимости и «заставит застройщиков снижать цены».
Если инициативу одобрят, то предлагаемые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.
Зачем это нужно
Один из инициаторов законопроекта, депутат Сергей Миронов, объяснил, почему они приняли решение внести такое предложение в Госдуму.
— За прошедшие годы льготной ипотекой смогли воспользоваться миллионы россиян. Но, по моему убеждению, к концу 2023 года стало ясно, что программу нужно корректировать. Цены на недвижимость выросли в разы, — написал Миронов в своем телеграм-канале. — Да и [сама] программа требует изменений. Например, так как она распространяется только на новостройки, этим, конечно, пользуются многие застройщики и специально завышают цены на квадратные метры, получая от этого суперприбыль. Но проблема решается просто. Нужно разрешить гражданам покупать жилье в рамках госпрограммы не только на первичном, но и на вторичном рынке, а вместе с этим и земельные участки для строительства частного жилья. Такая мера позволит повысить конкуренцию на рынке недвижимости, вынудит застройщиков снизить цену, и благодаря этому миллионы россиян смогут улучшить свои жилищные условия.
При этом в правительстве законопроект не поддержали. В заключении на проект руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас существует несколько ипотечных программ, с помощью которых можно улучшить жилищные условия россиян и стимулировать строительство новых домов. Что касается вторичного рынка, то, по словам Григоренко, возможность купить такие квартиры реализована в программах «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Сельская ипотека».
— Распространение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок жилья, а также снижение процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на все категории граждан без соответствующего одновременного увеличения объема жилого фонда приведет к существенному повышению спроса на соответствующие объекты недвижимости и повышению цены за квадратный метр жилья, — пояснил Дмитрий Григоренко.
Также, по словам руководителя аппарата Правительства, чтобы реализовать этот закон, государству придется возмещать банкам дополнительные недополученные доходы. При этом расчеты затрат из федерального бюджета в материалах не представлены.
Насколько это осуществимо
Если закон об улучшении условий льготной ипотеки примут, то в нём нужно будет предусмотреть очень многое. Сооснователь агентства «Метры» Денис Крахоткин уверен, что самое главное — более детально отсечь инвесторов.
— У нас в 2020 году появилась ипотека с господдержкой, и тогда цены начали расти. В регионах покупать было нечего, вторичка потянулась за новостройками, в итоге всё это подорожало. Профессиональные инвесторы увидели дешевые деньги, рост рынка, стали покупать по несколько таких квартир под дешевый процент, — объяснил эксперт.
По словам Крахоткина, в законе нужно предусмотреть, чтобы такой ипотечный кредит давался не более одного раза в одну семью, а заемщик покупал квартиру в том регионе, где проживает сам.
— Как это повлияет на рынок? Скорее всего, социально это будет полезно — если отсечь инвесторов. Сейчас идет тренд на новостройки, много кто покупает строящееся жилье. Если эту инициативу примут, возможно, возникнет удорожание квадратных метров «стройки». Всё потому, что спрос будет ожидаться выше, а мы прекрасно понимаем — чем выше спрос, тем дороже предложение, — добавил эксперт.
При этом Денис Крахоткин отметил, что конкуренция среди застройщиков после принятия такого закона вряд ли увеличится, поскольку он повлияет на спрос. При увеличении спроса застройщики будут чувствовать себя хорошо, поэтому особого смысла конкурировать не будет. Еще одной важной задачей эксперт считает правовое регулирование:
— Пока непонятно, кто это всё будет контролировать и регулировать, на кого возложат эту ответственность. Можно предположить, что это будет какая-то обязанность банков, должен поучаствовать и Росреестр. В Росреестре видят, сколько у человека сделок в год было — одна за 20 лет или 30 за год. Они смогут приостановить сомнительные сделки, поэтому, если закон примут, нужно, чтобы Росреестр выступал в качестве контролирующего органа.
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