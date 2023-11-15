Ставку по льготной ипотеке хотят понизить до 3%. Кто сможет ее оформить

В документе указано, что действующая программа льготной ипотеки требует корректировки, потому что в некоторых регионах значительно выросли цены на недвижимость. Соответственно, эффект самой программы в них сходит на нет. Кроме того, действующая программа не распространяется на частные жилые дома (объекты ИЖС), вторичное жилье и апартаменты. Финансировать льготную ипотеку предлагается за счет федерального бюджета.



Также в документе выделены критерии, соответствие которым позволяет человеку получить кредит на жилье. Это граждане России, обеспеченные общей площадью жилых помещений не больше 36 квадратных метров (в расчете на заемщика и каждого члена семьи, живущего вместе с ним). Если заемщик живет один, его жилплощадь не должна превышать 64 квадратных метров.