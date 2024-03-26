«У меня никого не осталось». История влюбленной пары, погибшей при теракте в «Крокусе»

Влюбленные погибли во время теракта Источник: Мария Романова, Глава Пошехонского муниципального района Николай Белов, правительство Ярославской области











Во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли двое возлюбленных из Ярославля — 39-летний хоккеист Алексей Рудницкий и 32-летняя Яна Коваленкова. В роковой вечер они вместе пошли на концерт группы «Пикник» (12+), с которого паре не суждено было вернуться.

Тело Алексея нашли и опознали одним из первых, Яны — сутками позже. Ее родные до последнего надеялись, что она жива.

Что известно о паре возлюбленных — рассказываем в этом материале.

«Она любила жизнь»

Яна Коваленкова родилась и росла в Тутаеве Ярославской области. Бывшие одноклассницы рассказывают о ней лишь хорошее: она еще в школьные годы была трудолюбивой и приветливой.

— Мы с Яночкой учились в параллельных классах. В 2008 году у нас был выпуск. Наши два класса, «А» и «Б», были самыми дружными, поэтому можно сказать, что мы все были одноклассниками. С Яночкой мы общались очень хорошо, близко. Я хотела, чтобы она была у меня свидетельницей на свадьбе в 2012 году. Но так как у нее была запланирована поездка, на свадьбе ее не было. Яночка была доброй, умной, отзывчивой. Всегда приходила на помощь. Очень светлый человечек! Заводила в школе, — рассказала Кристина Соловьева. — В последний раз мы общались давно, в переписке — в августе я поздравляла ее с днем рождения.

Еще одна одноклассница тоже помнит Яну как доброго, отзывчивого человека.

— Мы учились в одном классе. Добрая, открытая, компанейская, любила жизнь очень. Общительная, очень хорошая девчонка, — рассказала Юлия Крайнова.

Яна Коваленкова любила жизнь Источник: Николай Белов / Vk.com











После окончания школы из маленького Тутаева Яна уехала учиться в Ярославль. Поступила в Ярославский государственный технический университет. В 2019 году открыла свою компанию — «ЯрЭкспертПроект», которая часто выполняла заказы для муниципальных компаний в регионе. По воспоминаниям главы Пошехонского района Николая Белова, при участии Яны был проведен капитальный ремонт здания Пошехонского народного историко-краеведческого музея, ремонт зданий учреждений культуры в селе. Сама Яна занималась подготовкой проектно-сметной документации.



— Она промышленно-гражданский строитель. Яна, по-моему, сразу после университета свое дело открыла. Купила однокомнатную квартиру и переехала в Ярославль, — рассказал порталу 76.RU ее отец Юрий Коваленков.

В том же 2019 году Яна вышла замуж и стала мамой — свою фирму она открывала, будучи глубоко беременной. С супругом отношения не срослись — почти сразу после рождения ребенка пара распалась.

— Отыграли свадьбу, прожили год, появился Дениска (имя ребенка изменено. — Прим. ред.) и они развелись. Буквально через год после свадьбы, — рассказал отец Яны.

Но жизнелюбивая Яна не отчаялась. Она принялась еще упорнее вкладываться в свое дело, а свободное время посвящала сыну. А позже, в 2023 году, в ее жизни появилась новая любовь — 39-летний Алексей Рудницкий.

«Не забуду его улыбку»

К моменту, когда Алексей и Яна встретились, у него за плечами тоже был брак. По рассказам его друзей, они с бывшей супругой развелись около шести лет назад. В браке родилось двое детей. Сейчас им 10 и 12 лет. Родители Алексея давно умерли, из родственников у него осталась родная сестра.

Алексей успел поработать в госучреждении. С апреля 2017 по октябрь 2019 года был заместителем главного бухгалтера в центре бухгалтерского учета. Об этом вспомнили в Министерстве финансов Ярославской области.

— Лидерские качества, оптимизм и гибкость в поиске оптимальных решений позволяли ему эффективно решать любые задачи, — так отзываются об Алексее бывшие коллеги. — Алексей Евгеньевич всегда поддерживал дружеские отношения с коллегами, он останется в нашей памяти как отзывчивый, целеустремленный и жизнерадостный человек, настоящий профессионал своего дела.

В свободное время Алексей играл в хоккей — был нападающим в команде «Балтика» любительской лиги. Судя по рассказам знакомых, он принимал участие в играх прошлого сезона, а позже перестал ходить на тренировки. Вероятно, это произошло потому, что летом 2023 года Алексей переехал из Ярославля в Москву.

Алексей увлекался хоккеем Источник: предоставлено Романом Душко











— Мы с Алексеем играли вместе в любительской хоккейной лиге. Он был нападающим, я — защитником. Играли в одном звене. Наша последняя совместная игра была в начале этого года, и я помню, как мы сражались на льду. Я помню, как он радовался, когда забивал гол или делал хорошую передачу. Я благодарен ему за все моменты, которые мы провели вместе на льду, и никогда не забуду его добрую улыбку и любовь к хоккею, — рассказал министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.



По рассказам отца Яны Коваленковой, его дочь начала встречаться с Алексеем около года назад. Об отношениях пары Юрий знал немного — старался не лезть в дела молодых. С Алексеем лично знаком не был.

— Я живу в Челябинской области, они в другом регионе. Я не касался ее личных отношений. Вроде нормально всё у них было, — просто ответил он.

Судя по всему, пара в целом не особо распространялась об отношениях среди близких. Родная сестра Алексея, Елена, говорит, что у Алексея с Яной были отношения на расстоянии после его переезда. Он жил в Москве, а она осталась в Ярославле. Виделись возлюбленные на выходных, когда он возвращался из столицы в родную провинцию.

— Он в Москве работал. Каждые выходные сюда катался, тут и я, и Яна. А на эти выходные решил там остаться, — рассказала Елена. — Про их отношения мало что сказать могу. Они были знакомы, потом вроде расставались, потом снова стали встречаться.

Несмотря на то что возлюбленные расставались, судьба вновь сплетала их воедино. И последний вечер в жизни им тоже суждено было провести вместе.

Источник: Городские порталы

«Он билеты покупал»

Пятница, 22 марта, начиналась как обычный день. Яна отвезла четырехлетнего сынишку к бабушке — объяснила, что у нее планируется поездка в Москву, попросила приглядеть за ним. Днем она созвонилась с отцом — несмотря на то что они жили в разных концах страны, по телефону разговаривали минимум раз в неделю. Во время беседы с папой Яна радостно похвасталась поездкой на концерт в «Крокус».

— Дениске 4 годика в марте исполнилось. Она уехала в Москву, оставила его бабушке, ну, то есть, своей матери. Потому что в субботу, наверное, собиралась возвращаться в Ярославль, — объяснил Юрий. — Она звонила мне в пятницу, 22 марта, когда произошел теракт. Но звонила утром.

«Сказала: "Пап, я днем уезжаю в Москву, у нас культурно-массовое мероприятие". Я сказал: "Ну ладно, дочь, давай, езжай". И всё» Юрий, отец погибшей

По словам сестры Алексея, его голос в последний раз она тоже слышала днем 22 марта.



— Он мне в час дня позвонил и сказал, что Яна приезжает и они пойдут на концерт. Я даже не знала, на какой. Потом только в новостях увидела, стала ему писать, а он не отвечал, — вспоминает Елена. — Обычно он на все выходные приезжал в Ярославль. У меня в четверг был день рождения, он обычно приезжал на выходные, а тут не приехал. Сказал, что приедет на следующих и мы отметим наши дни рождения. Но вот видите, какой он мне подарок сделал.

Насколько известно отцу Яны, фанаткой «Пикника» его дочка не была. Пошла на выступление заодно с возлюбленным.



— Может, ей их музыка и нравилась. Но билеты брал ее парень. Как подарок или как, не знаю, — рассказал отец Яны.



К вечеру пара перестала выходить на связь с родными. Увидев новости о нападении боевиков, родственники пытались дозвониться до Алексея и Яны, но те не брали трубки. На следующий день после теракта пришла страшная новость — имя Алексея появилось в списке погибших областного Министерства здравоохранения.

Фото Алексея принесли к ярославскому мемориалу погибшим в теракте — вместе с цветами изображение с траурной лентой лежит у Вечного огня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«У него огнестрельные раны»

Новостей от Яны в это время не было. Её имени не было ни в списке пострадавших, ни погибших. После того как ее мама и сестра узнали о случившемся, они позвонили отцу. Тот обратился в СМИ с просьбой помочь в поисках дочери, семья до последнего жила надеждой, что Яне удалось спастись. Предполагали, что она просто могла в суматохе обронить сумку с документами и телефоном.

Устав от неизвестности, старшая сестра вместе с мужем поехала в Москву — искать Яну в больницах и моргах. В воскресенье 24 марта пришла трагическая весть — родные опознали Яну.

— Вечером позвонили и сказали, что опознали. По моим данным, у Алексея три огнестрельные раны. Я не знаю, правда это или нет, но говорили, что так. То есть, скорее всего, он умер от них. Но я врать не буду, — рассказал Юрий.



Сейчас родные Алексея и Яны скорбят и готовятся к похоронам. Юрий выехал в Ярославль из Челябинской области, чтобы проводить дочь в последний путь. По словам сестры Алексея, в ближайшие сутки в регион должны доставить тела из столицы.

— Не очень соображаю, не очень могу говорить. Это был единственный мой родной человек сейчас. У меня просто больше никого не осталось, всё. Все эти действия, которые там происходили. Я еще не отошла. Мы только в пять утра из Москвы приехали, ничего не соображаю толком, — заплакала она в трубку. — Спасибо огромное всем за поддержку. Людям, которые помогают и морально, и материально. Это очень много значит для меня сейчас.