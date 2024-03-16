Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице

Александр Ширвиндт находился в больнице Источник: kino-teatr.ru











Умер художественный руководитель Театра сатиры и народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.

Отмечается, что Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. С 1970 года его жизнь была связана с Московским академическим театром сатиры, который в 2000 году и возглавил (в 2021 году ушел с поста худрука, став президентом театра).

