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Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице

Ему было 89 лет

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Александр Ширвиндт находился в больнице

Умер художественный руководитель Театра сатиры и народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.

Отмечается, что Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. С 1970 года его жизнь была связана с Московским академическим театром сатиры, который в 2000 году и возглавил (в 2021 году ушел с поста худрука, став президентом театра).

Актер известен по таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих» и «Ирония судьбы». На его счету около ста ролей, а фразы, произнесенные Ширвиндтом, становились крылатыми.

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Народный артист Скончался в больнице Театр сатиры Александр Ширвиндт Актер
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