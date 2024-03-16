Народный артист России Александр Ширвиндт умер в больнице

Умер художественный руководитель Театра сатиры и народный артист России Александр Ширвиндт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актера Сергея Газарова.
Отмечается, что Ширвиндт скончался в больнице. Ему было 89 лет.
Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. С 1970 года его жизнь была связана с Московским академическим театром сатиры, который в 2000 году и возглавил (в 2021 году ушел с поста худрука, став президентом театра).
Актер известен по таким фильмам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих» и «Ирония судьбы». На его счету около ста ролей, а фразы, произнесенные Ширвиндтом, становились крылатыми.