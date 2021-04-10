После авиакатастрофы Ту-22М3: кто поможет смертельно больному ребенку майора Султанова

Семье Султановых, можно считать, еще повезло — в феврале прошлого года, когда малыш уже даже не мог сам сидеть, они получили от Минздрава первую дозу дорогостоящего препарата «Спинраза», давшего им надежду. Теперь семья осталась без кормильца. Неравнодушные граждане открыли в интернете сбор средств в помощь семьям погибших в Калужской области пилотов. Но так просто огромные деньги, — а один укол может обходиться в сумму до 160 миллионов рублей, — не соберешь. Об этом с ужасом думают и родители Дениса, с которыми мы пообщались, они не перестают надеяться, что болезнь отступит и у мальчика будет счастливое будущее.



«К ним пришел военный в школу, выступил, Денис очень этим вдохновился»



Учалы — маленький город на востоке Башкирии, окруженный живописными горами. Это типичная российская провинция, где все знают друг друга, а по пути в магазин можно встретить чуть ли не всех своих знакомых, каждый из которых спешит поделиться последними новостями.

