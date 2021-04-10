После авиакатастрофы Ту-22М3: кто поможет смертельно больному ребенку майора Султанова

23 марта на аэродроме в Калужской области погибли три пилота. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло при плановой подготовке на земле к полету бомбардировщика
Один из них — Денис Султанов, уроженец башкирского города Учалы, выпускник Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов. Он был майором авиации, штурманом полка, награжден медалями «За воинскую доблесть»
В этой авиакатастрофе погибли также командир полка полковник Вадим Белослюдцев и инструктор по летной подготовке из Рязани Александр Подсобляев.
Ведется расследование обстоятельств смерти Дениса и его сослуживцев. В интересах следствия подробности случившегося на авиабазе под Калугой не разглашаются. Между тем, эксперты называют разные версии катастрофы, среди которых обсуждается и ошибка экипажа, и технические неисправности, но официального заключения пока нет.
О самих погибших в российской прессе после катастрофы говорилось не очень много. Корреспонденты UFA1.RU нашли родных майора Дениса Султанова и узнали еще об одной трагедии его семьи.
Сыновья остались без отца
У майора Султанова и его супруги Алины двое сыновей. Труднее всего без папы придется младшему — пятилетний Артур тяжело болен и нуждается в дорогостоящем лечении. Четыре года назад мальчику диагностировали спинальную мышечную атрофию. Это тяжелое прогрессирующее заболевание, которое пока не поддается полному излечению.
Семье Султановых, можно считать, еще повезло — в феврале прошлого года, когда малыш уже даже не мог сам сидеть, они получили от Минздрава первую дозу дорогостоящего препарата «Спинраза», давшего им надежду. Теперь семья осталась без кормильца. Неравнодушные граждане открыли в интернете сбор средств в помощь семьям погибших в Калужской области пилотов. Но так просто огромные деньги, — а один укол может обходиться в сумму
«К ним пришел военный в школу, выступил, Денис очень этим вдохновился»
Учалы — маленький город на востоке Башкирии, окруженный живописными горами. Это типичная российская провинция, где все знают друг друга, а по пути в магазин можно встретить чуть ли не всех своих знакомых, каждый из которых спешит поделиться последними новостями.
О семье Султановых местные газеты пишут часто: горожане гордятся своими земляками-военными. Наверное, поэтому
Проводить штурмана в последний путь приехали сослуживцы, школьные друзья, знакомые и родные. Его гибель для них стала потрясением.
— Здесь столько народу было, — рассказывает отец пилота Дамир, окидывая взглядом двор своего дома. — Места не было просто.
Мы приехали в Учалы утром
— Тут практически ничего не изменилось, — сказал Дамир, стоя в фойе. — Всё такое же, как было тогда. Я тут много лет был председателем родительского комитета.
Все трое сыновей Султановых в разные годы учились здесь. Все трое — офицеры. Старший Денис окончил школу
Добряк по прозвищу Слон
Отец смотрит на фотографию сына, едва сдерживая слезы. Узнав о нашем визите, на третий этаж поднялись учителя, которые преподавали в годы, когда в школе учился Денис.
— Я его
Одноклассники придумали Денису прозвище Слон, вспомнили учителя. Они говорят, что прозвище показывало то, что он был добр, несмотря на свои выдающиеся физические данные.
— Он сильный был, крупный, но ребята его не боялись, могли в шутку бороться с ним, — рассказывает физрук Урал Ахмадиев. — Я его взял в
Все девочки хотели замуж за Дениса
В школьные годы, по словам учителей, Денис отличался победами в спортивных соревнованиях, был капитаном школьной команды по баскетболу. Конечно, такой парень не мог не нравиться девушкам.
— Он был популярен среди девочек, — с грустной улыбкой вспоминает классный руководитель Дениса Лилия Абдулхаевна. — Как-то раз они
Там же, в Учалы, Денис нашел свою любовь Алину, которая позднее стала его женой. Вместе они воспитывали двоих сыновей.
«Сначала гордился отцом, потом — сыновьями»
Из школы мы с Дамиром Султановым отправились к нему домой. По пути побывали у местного военкомата — там работает медсестрой Зульфия, мать Дениса. В армию он отправлялся именно отсюда.
— Он всего этого не любил — интервью, соцсети, скромный был, — рассказала Зульфия со слезами на глазах. — И сейчас, наверное, недоволен. Яркая звезда… Яркая звезда была и упала.
Квартира Султановых увешана фотографиями сыновей и внуков, портрет Дениса в центре зала — буквально всё здесь говорит о том, как родители гордятся своими сыновьями.
— Руслан, средний сын, служит в Каменске-Уральском, а Данил в Челябинске, — говорит Дамир. — Сыновья в горячих точках побывали. У Дениса медали были, он четыре раза участвовал в параде Победы, командование всегда в пример ставило.
Сам Султанов-старший в армии не служил из-за детской травмы. Но стремлению детей посвятить себя военному делу не препятствовал.
— У меня отец ветеран был, в семнадцать лет на фронт ушел. Восемь лет военной службы, после войны остался служить, — рассказал он. — Я сначала гордился отцом, потом — сыновьями. Как такими не гордиться?
Дамир и Зульфия очень хотели, чтобы их сыновья получили высшее образование, которого не было у них.
— Мне как-то сказали, мол, в военные училища поступают только бездарные дети, — рассказывает Султанов. — А ты попробуй, когда там конкурс такой, тем более там здоровье какое нужно.
После школы Денис пытался поступать в Рязанское училище ВДВ. Однако там ему посоветовали попробовать стать пилотом.
— Ему сказали, что здоровье позволяет, категория А. Военрук ему очень помогал с поступлением в ЧВВАКУШ (Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов. — Прим. ред.), — объяснил Дамир. — Я любил в детстве смотреть фильм «Офицеры». Когда поступать поехали, там стоят курсанты второго, третьего курса. И я думаю: когда же мой таким будет? Сможем ли поступить? Но в итоге всё получилось.
«В 31 год уже мог на пенсию уйти. Но мне, говорит, нравится летать»
Быть родителями офицеров непросто — это не понаслышке знают родители и супруга Дениса Султанова. О подвигах сына много распространяться нельзя — военная тайна. Да и пообщаться с ним самим не всегда было выполнимой задачей.
— С роддома ребенка не смог забрать, в спецкомандировке был, в школу, в первый класс тоже отвести не смог. Люди военные, понимаете, — объяснил Дамир. — Всем вместе братьям редко удавалось встречаться. А вот в прошлом году летом все собрались, тогда звонили тоже журналисты, хотели написать. Три часа Дениса уговаривал. Он всё говорил: «Да зачем хвастаться». Кое-как уговорили.
Дамир рассказал, что праздновать День авиации сыновья предпочитают скромно, дома, с семьей.
— Денис хороший был, спокойный, — говорит он. — Когда приезжал, всегда: «Пап, мам, вам помочь?»
В последнее время Денис с отцом и мамой общался не очень часто — служба отнимала много времени. А о смерти сына Дамиру и Зульфие сообщили его братья. Отец этот день не забудет никогда:
— Я тогда как раз решил пересмотреть все поздравления, которые он нам присылал в вотсапе, — рассказал он. — Сидел, листал. Вышел — и узнаю: Денис разбился.
— В 31 год Денис уже мог на пенсию уйти. Но мне сказал, что нравится летать, решил еще послужить, — вздыхает отец штурмана. — Патриотизм у него был такой сильный.
«Не понимаю, как дальше жить»
После смерти Дениса его жена Алина осталась с двумя детьми на руках. Держаться помогают теплые отношения с родителями и братьями мужа.
— С Алиной общаемся. Она как психолог пытается нас успокаивать, звонит, разговаривает с нами, — рассказала Зульфия. — Ей бы самой хватило сил. Дети без отца остались.
«Любила, люблю и буду любить, — написала Алина на своей странице в соцсети. — Ты самый лучший. Не понимаю, как такое могло произойти? Почему? Не понимаю, как дальше жить».
Чуть позже Алина опубликовала видео, на котором в последний раз танцует вместе с мужем — под песню Олега Газманова «Офицеры». На кадрах супруги целуют друг друга и звучат страшные, почти пророческие строки: «Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей». Денису было всего