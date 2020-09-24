В Новосибирске скорая на скорости залетела в стоящую фуру

Фельдшера скорой помощи госпитализировали после ДТП в Новосибирске
Сегодня утром, 24 сентября, на улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
— На улице Ипподромской возле дома № 77 в стоящую фуру на скорости сзади въехала карета скорой помощи, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
Фельдшера зажало в автомобиле — она была доставлена в больницу с травмой ноги. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.
В этом году это не первая авария с участием автомобиля скорой помощи. Недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» столкнулись «Тойота-Рактис» и машина медиков. Тогда серьёзные травмы получили два медика — мужчина и женщина.