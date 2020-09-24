В Новосибирске скорая на скорости залетела в стоящую фуру

Сегодня утром, 24 сентября, на улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.





— На улице Ипподромской возле дома № 77 в стоящую фуру на скорости сзади въехала карета скорой помощи, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Фельдшера зажало в автомобиле — она была доставлена в больницу с травмой ноги. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.