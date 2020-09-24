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В Новосибирске скорая на скорости залетела в стоящую фуру

Пострадала фельдшер — её доставили в больницу

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Фельдшера зажало в автомобиле

Фельдшера зажало в автомобиле

Фельдшера скорой помощи госпитализировали после ДТП в Новосибирске

Сегодня утром, 24 сентября, на улице Ипподромской в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.


— На улице Ипподромской возле дома № 77 в стоящую фуру на скорости сзади въехала карета скорой помощи, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Фельдшера зажало в автомобиле — она была доставлена в больницу с травмой ноги. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.

Карета скорой въехала в стоящую фуру

Карета скорой въехала в стоящую фуру

В этом году это не первая авария с участием автомобиля скорой помощи. Недалеко от ТРЦ «Галерея Новосибирск» столкнулись «Тойота-Рактис» и машина медиков. Тогда серьёзные травмы получили два медика — мужчина и женщина.

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