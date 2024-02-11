Сердце не обманет: какой пульс нормальный и с каким идти к врачу

1
Есть ли идеальный пульс здорового человека
Начнем с того, что идеального среднего показателя пульса не существует. В отличие от температуры, которая у всех должна быть в районе 36,6, сердце бьется по-разному даже у мужчин и женщин.
— В состоянии покоя пульс у взрослого человека составляет 60–90 ударов в минуту, — рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. — У женщин обычно сердце бьется чуть чаще, чем у мужчин.
Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».
Частота сердцебиения меняется и с возрастом: чем меньше ребенок, тем быстрее бьется у него сердце, отметила врач-терапевт Татьяна Тарадеева.
— Например, у детей первого года жизни показатель нормы составляет 110–140 ударов в минуту, — объяснила Татьяна Тарадеева. — Вообще, природой задумано всё интересно: чем меньше живой организм, тем интенсивнее сердечный ритм. У мыши нормальный пульс — 500 ударов в минуту, а у слона — 25, то есть очень многое зависит от индивидуальных физиологических особенностей.
Татьяна Тарадеева, врач-терапевт «ИНВИТРО-Поволжье». В 2004-м окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специализации «лечебное дело», в 2020 году получила диплом в Самарском государственном медицинском университете по специализации «терапия».
Изменяется пульс не только с годами, но и в течение дня.
— Показатели могут отклоняться и у здоровых людей как в сторону урежения, так и учащения пульса, и это не будет являться патологией, — рассказала кардиолог Наталья Гуляева. — Урежение пульса в норме наступает во сне, а учащение — на фоне эмоциональной или физической нагрузки, после употребления крепкого чая или кофе, плотного приема пищи.
Наталья Гуляева — кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
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2
Когда тахикардия — это нормально
В некоторых ситуациях наш пульс учащается сильнее, чем обычно. Но не нужно беспокоиться, даже если сердце вот-вот выпрыгнет из груди.
— Состояние, когда у взрослого человека сердце сокращается чаще 100 раз в минуту, называется тахикардией. Его могут вызвать вполне безобидные и даже приятные причины — волнение, физическая нагрузка, секс, — отметила Екатерина Демьяновская.
Врач также отметила, что пульс повышается и у беременных женщин, так как сердцу приходится перекачивать больший объем крови. Также тахикардия часто встречается у подростков — из-за половых гормонов в крови у мальчиков и девочек во время пубертата усиленно вырабатываются адреналин и кортизол. Еще из-за гормонального сбоя сердцебиение учащается у женщин во время менопаузы, а после стабилизации гормонального фона пульс снова приходит в норму.
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3
А замедлиться пульс может?
Может. Как рассказали врачи, обычно сердцебиение замедляется у спортсменов, которые регулярно занимаются физическими нагрузками.
— Замедление сердечного ритма называют брадикардией. Физиологическая брадикардия встречается у спортсменов, так как у них более тренированное сердце и для перекачки необходимого объема крови в состоянии покоя ему достаточно меньшего количества ударов, — объяснила Екатерина Демьяновская.
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4
Каким должен быть пульс во время занятий спортом
Чтобы понять, находится ли ваш пульс в норме во время занятий спортом, существует целая формула:
— При занятиях спортом частоту пульса рассчитывают по формуле Купера. От 220 отнимают возраст человека. Например, возьмем возраст 40 лет: 220 − 40 = 180 — это максимальная частота сердечных сокращений для человека в таком возрасте, — рассказала Екатерина Демьяновская. — Во время тренировки рекомендуется, чтобы пульс не превышал 70–80% от этого показателя. То есть при занятиях спортом человеку 40 лет желательно поддерживать ЧСС в пределах 126–144 ударов в минуту.
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5
Как понять, что с пульсом что-то не так
Из-за того, что на сердцебиение влияет практически всё, от кофеина и спорта до стресса, самостоятельно понять по сердцебиению, что со здоровьем что-то не так, крайне тяжело. Однако врачи перечислили несколько симптомов, которые могут указывать на то, что ваше сердце работает неправильно.
Если вы чувствуете один или несколько из перечисленных признаков, то лучше сходить к врачу-терапевту или кардиологу, советуют врачи.
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6
О каких проблемах говорит нарушение сердцебиения
Проблемы с сердцебиением могут указывать на самые разные болезни, в частности на ишемическую болезнь сердца, острую и хроническую сердечную недостаточность, порок сердца и инфаркт миокарда.
Помимо проблем с сердцем, нарушение сердечного ритма является симптомом и других заболеваний. Например, тахикардия может быть одним из симптомов гипертиреоза — болезни, при которой щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, которые воздействуют в том числе и на сердечную мышцу.
— При гипертиреозе «разгоняются» все процессы организма: сердце бьется чаще, температура тела повышается, обмен веществ ускоряется, — отмечает Екатерина Демьяновская.
Проблемы с пульсом также могут говорить об электролитных нарушениях, анемии, сахарном диабете, болезни легких, желудочно-кишечного тракта и других органов. Узнать настоящую причину проблем с пульсом можно только у специалиста.
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