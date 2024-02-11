Сердце не обманет: какой пульс нормальный и с каким идти к врачу

Начнем с того, что идеального среднего показателя пульса не существует. В отличие от температуры, которая у всех должна быть в районе 36,6, сердце бьется по-разному даже у мужчин и женщин.



— В состоянии покоя пульс у взрослого человека составляет 60–90 ударов в минуту, — рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. — У женщин обычно сердце бьется чуть чаще, чем у мужчин.



Екатерина Демьяновская — врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ, врач лаборатории «Гемотест».



Частота сердцебиения меняется и с возрастом: чем меньше ребенок, тем быстрее бьется у него сердце, отметила врач-терапевт Татьяна Тарадеева.



— Например, у детей первого года жизни показатель нормы составляет 110–140 ударов в минуту, — объяснила Татьяна Тарадеева. — Вообще, природой задумано всё интересно: чем меньше живой организм, тем интенсивнее сердечный ритм. У мыши нормальный пульс — 500 ударов в минуту, а у слона — 25, то есть очень многое зависит от индивидуальных физиологических особенностей.



Татьяна Тарадеева, врач-терапевт «ИНВИТРО-Поволжье». В 2004-м окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специализации «лечебное дело», в 2020 году получила диплом в Самарском государственном медицинском университете по специализации «терапия».



Изменяется пульс не только с годами, но и в течение дня.



— Показатели могут отклоняться и у здоровых людей как в сторону урежения, так и учащения пульса, и это не будет являться патологией, — рассказала кардиолог Наталья Гуляева. — Урежение пульса в норме наступает во сне, а учащение — на фоне эмоциональной или физической нагрузки, после употребления крепкого чая или кофе, плотного приема пищи.



Наталья Гуляева — кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

