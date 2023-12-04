Как сэкономить на зубах: проверьте, какие услуги стоматолога вы можете получить бесплатно по ОМС

Цены на лечение зубов регулярно становятся поводом для недовольства и грустных шуток о том, что в детстве боишься стоматологов, а становясь взрослым — счетов от них. Бесплатные стоматологические клиники тоже есть, однако зачастую кажется, что там могут только оказать минимальную помощь, когда зуб уже болит и с этим срочно нужно что-то делать. На самом деле многие стоматологические услуги можно получить бесплатно по полису ОМС.