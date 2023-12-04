freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 89.76
eur 97.91
Тема дняВ Стоквартирном доме продают элитную квартиру
Все новости
Все новости
Полезные тестыТест

Как сэкономить на зубах: проверьте, какие услуги стоматолога вы можете получить бесплатно по ОМС

Тест, который поможет сохранить ваши деньги (и нервы)

317

Если вы давно не были у стоматолога, то считайте этот тест знаком: профилактика всегда приятней и дешевле лечения

Поделиться

Цены на лечение зубов регулярно становятся поводом для недовольства и грустных шуток о том, что в детстве боишься стоматологов, а становясь взрослым — счетов от них. Бесплатные стоматологические клиники тоже есть, однако зачастую кажется, что там могут только оказать минимальную помощь, когда зуб уже болит и с этим срочно нужно что-то делать. На самом деле многие стоматологические услуги можно получить бесплатно по полису ОМС.

Мы сделали тест, который поможет сэкономить на лечении зубов. Пройдите его и проверьте, сможете ли вы это сделать. Даже если ответите на вопрос неправильно — увидите подсказку, которую потом сможете использовать, чтобы лечить зубы бесплатно.

По теме

СтоматологияОМСМедицинаДеньгиБесплатная медпомощь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter