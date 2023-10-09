Будет гнить и бродить в желудке: диетолог объяснила, с чем можно есть творог и почему нельзя с сахаром

А почему не стоит есть творог с сахаром? Дело в том, что в самом продукте есть лактоза — молочный сахар. Дополнительный подсластитель может повысить риск развития сахарного диабета.



Кроме того, эксперты не рекомендуют смешивать творог с яйцами: в них тоже много белка. Продукт не стоит запивать кофе: этот напиток мешает кальцию усваиваться и вы не получите от творога всей пользы.



С чем есть творог

А с какими продуктами творог сочетается отлично? Нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик советует добавлять к творогу сметану и орехи. Неплохо с продуктом сочетаются зелень, огурцы и лук. Разнообразить вкус помогут специи и приправы.

