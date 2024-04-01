«Чем Крым опасней похода на концерт?» Россияне устали бояться и решили рвануть на полуостров: что творится на курорте

В Крыму на майские праздники готовятся к встрече туристов, которые намерены приехать на море, несмотря на обстановку Источник: Булат Салихов / UFA1.RU, Александра Сотникова / MSK1.RU











Отели и санатории Крыма фиксируют неожиданную активность туристов на майские праздники — спрос вырос почти вдвое. Неужели поездки на полуостров стали безопаснее, чем это было год назад? Или россиянам совсем некуда податься на отдых? В этом разбирается журналист MSK1.RU.

Источник: Лаура Алахвердова / MSK1.RU











Места еще есть

До майских каникул ждать еще месяц, но мысленно все уже на отдыхе — бронирование отелей по курортному югу России активно стартовало еще в январе. А сегодня комфортабельные гостиницы с бассейнами зарезервированы почти на 90%, такую же цифру называют администраторы популярных санаториев. Потенциальные отдыхающие активно ищут попутчиков в Сети или уточняют последние детали у хозяев заинтересовавших гостевых домов и квартир.



— Ищу женщину для отдыха в двухместном номере санатория «Полтава-Крым» — с 04.05. Еду из Краснодара, могу чуть сдвинуть дату, — пишет Ольга на одном из популярных сайтов по поиску попутчиков.



— Два симпатичных парня ищут двух девушек для совместной поездки на майские праздники в Крым. Начинаем путь из Нижнего Новгорода — можем за вами заехать в любой город по пути, — обещает Юрий.



В маленьких курортных южнобережных поселках, таких как Санаторное, пока царит тишина — прогулки к морю можно совершать почти в одиночестве Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











В большинстве объявлений точкой отдыха значится Крым. Интерес к полуострову на предстоящих майских праздниках регистрирует и Министерство курортов и туризма полуострова. По их данным, на сегодняшний день глубина бронирования номеров в среднем составляет 40–50 процентов, а в некоторых гостиницах и здравницах доходит до 80–90 процентов.



— Мы действительно фиксируем серьезный рост интереса к отдыху в Крыму, — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — Если в среднем по югу число бронирований выросло на 20 процентов, то по Крыму — на 50 процентов. И это на майские праздники. Что же касается летнего отдыха, то бронирование Крыма выросло уже на 100 процентов в сравнении с прошлым годом.



По мнению Сергея Ромашкина, активность туристов на майские праздники зависит от календаря. Если к праздничным датам плюсуются выходные, то и желающих отправиться в путешествие на длинные каникулы становится больше.



— В нынешнем году ситуация уникальная — получается два отрезка праздников, поэтому мы фиксируем две волны бронирований: с 28 апреля по 1 мая — 60% резервирования номеров. И с 9 по 12 мая — 50% резервирования. А между ними большой провал — эти дни, вероятно, сложно покрыть отгулами, поэтому бронирований с учетом «разрыва» гораздо меньше, — объясняет Сергей Ромашкин.



Крымские пляжи к 1 мая должны полностью благоустроить, чтобы до 1 июня специальная комиссия выдала владельцам или арендаторам разрешение на эксплуатацию Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Если в крупных санаториях и больших отелях места на майские праздники уже почти разобрали, мелкие отели и частные квартиры имеются в большом ассортименте.



— Мы пока 80–90 процентов бронирования не видим. На сегодня заказано на майские праздники где-то 30 процентов номерного фонда, — рассказывает Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя. — В наших маленьких отелях и гостевых домах короткое плечо бронирования, а значит основные заказы будут непосредственно перед праздниками, во всяком случае, на это отельеры очень надеются. Причем традиционно на майские спросом пользуются не столько номера у моря, сколько возможность отдохнуть в горах, в лесу — пока гулять на природе не жарко.



Цены выросли на уровень инфляции

По мнению экспертов туриндустрии, Крым прежде всего привлекает туристов низкими ценами, в сравнении с другими курортами юга России.



— Стоимость отдыха в Крыму выросла всего на 4–5 процентов от прошлогодних цен — это несущественные суммы, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Тогда как курорты Краснодарского края взлетели уже на 15 процентов и, скорее всего, еще подорожают. Для части отдыхающих это серьезный аргумент. И если они едут на автомобиле, то проехав на несколько часов дольше — не в Анапу, например, а в Керчь, — они значительно выигрывают в стоимости отдыха.



Согласна с ним и Наталья Стамбульникова, владеющая информацией по малым отелям Крыма:



— Цены с прошлого года выросли на уровень инфляции, не выше, — утверждает она. — Особенно у тех, кто предлагает небольшие средства размещения. Конечно, тем, кто вынужден набирать большой штат персонала, придется поднять стоимость отдыха — зарплаты на полуострове выросли. Растут и цены на продукты, поэтому проживание с питанием станет дороже, чем в прошлом году.



Источник: Лаура Алахвердова / MSK1.RU











— Посмотрели отели — непафосные три звезды в Сочи, а цены как в Анталье с пансионом. Думаем теперь или в Абхазию, или в Крым, — пишет Ирина на форуме мамочек.



Цены на отдых в Краснодарском крае кусаются для многих.



— У меня бронь в Крым. Там хозяйка — очень хорошая женщина, отменить можно хоть за день. И предоплата всего за одни сутки. А дешевле, чем в Сочи, вдвое, — рассказывает Елена.



По словам Натальи Стамбульниковой, почти все отели сейчас предоставляют потенциальным клиентам скидки, бонусные программы, различные подарки за раннее бронирование:



— Особенно много бонусов для жителей Краснодарского края, Ростовской области, Воронежской — на соседей главный расчет. Ехать им не очень далеко, поэтому для них предусмотрены специальные скидки.



Пока беседки и пляжи пустуют в ожидании туристов с материка Источник: Александра Сотникова / MSK1.RU











Эмоции, а не логика

Самые большие споры — опасно или нет отправляться на отдых в Крым. Кто-то готов заплатить больше, но не вскакивать по ночам от гула пролетающих военных самолетов. Другие считают, что сейчас все южные регионы страны небезопасны.



— Везде страшно. И чем поездка в Крым сейчас опаснее похода на концерт? Люди, когда билеты покупали, не предполагали такого исхода, — считает житель столицы Игорь. И с ним многие согласны.



— Я прошлый сезон руководила отелем в поселке Черноморское на западе Крыма, где всякое бывало — и десанты, и прилеты, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя. — И спрашивала у всех гостей — почему они поехали к нам, как не испугались? И меня потрясло, что большинство ответов было из серии «кому суждено сгореть, не утонет». Наши люди — фаталисты, руководствуются скорее эмоциями, чем логикой.



— Да, есть мандраж по поводу Крымского моста — в прошлом году, пока не проехали, я волновалась, но это час времени, в сравнении с тысячей часов красоты. Жили в Алупке, а объехали всё Южное побережье. В этом году снова едем!, — пишет на форуме москвичка Кристина.



— Больше всего удивляют родители, которые тащат детей в Крым, — знакомые попали в Ново-Федоровке под ракетную атаку. Не пострадали, но дочка спать потом долго не могла. Оздоровились, называется!, — возмущается беспечностью людей Валентина из Уфы.



— Повторных туристов в Крым намного больше, чем в любые курортные места нашего юга, — рассказывает Сергей Ромашкин. — Поэтому даже в такое сложное время на полуостров едут те, кто его узнал, полюбил и готов принять все сложности и риски, связанные с поездкой. А это и безопасность, и сложная логистика, и не всегда комфортные условия. Да, если говорить в количественном выражении, то туристов на майские праздники не миллионы, а сотни тысяч. Тем не менее они есть.

Источник: Мария Романова / Городсдкие порталы









