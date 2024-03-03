«Цены на уровне Сочи, а сервис, как в Абхазии». Почему российские туристы выбирают Крым для отдыха, несмотря ни на что

Причем, по данным Минкурортов Крыма, отдых не только бронируют, но и оплачивают.



— То, что лето уже продается, для отельеров очень хороший признак. Год назад в это время гораздо ниже был уровень бронирования, — считает глава Министерства курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.



А эксперты в области туриндустрии строят гипотезы — почему отдыхающие решили провести лето в Крыму, несмотря на длительную дорогу и регулярные воздушные атаки. Об этом рассуждают и сами туристы, объясняя свои мотивы в многочисленных сетевых чатах и блогах.

