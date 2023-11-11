За 15 тысяч забрала «коробочку»: история диспетчера службы спасения, которую посадили за наркотики

Люди, участвующие в продаже наркотиков, — кто они? Зачастую это молодые ребята, которые хотят быстро заработать, а в итоге ломают себе жизнь. Так произошло и с Александрой из Архангельской области. Она окончила колледж с красным дипломом, устроилась на работу в службу спасения — была там на хорошем счету, как могла помогала людям, попавшим в беду. Теперь девушка мотает срок за рисковую подработку: ее поймали с посылкой, в которой были наркотики. Получить и спрятать «коробочку» стоило 15 тысяч и 7 лет колонии. Подробности — в материале наших коллег из 29.RU.
«Она всегда знала мои проблемы, а я — её»
Александре 26 лет. Сейчас она находится в колонии в Вологодской области. Ее посадили в 24 года, а на свободу девушка выйдет в 31. Изначально дали 8 лет, но приговор удалось смягчить на год.
Александра родом из поселка Каменка в Архангельской области. После 11-го класса она переехала в Архангельск, где с красным дипломом окончила финансово-промышленный колледж, выучившись на специалиста страхового дела. С 2017 года работала в Службе спасения им. Поливаного в Архангельске.
Мы пообщались с Натальей, мамой Александры, — пенсионерка всё еще с трудом сдерживает эмоции, когда говорит о ситуации, в которой оказалась дочка. Она верила, что у девушки всё будет хорошо, и очень радовалась, когда Александра стала диспетчером в службе спасения:
— Ее хорошо приняли и даже предлагали быть начальником смены, но она побоялась. Мы созванивались, она всегда знала мои проблемы, а я — ее. Она рассказывала: «Мама, мне здесь очень нравится, коллектив хороший, и девочки очень хорошо относятся». Служба спасения для нее была местом, где ей было интересно работать.
Спасала людей по телефону
В службе спасения Александра работала оперативной дежурной. Принимала звонки от людей, которым требовалась помощь. Таких было огромное число. И девушка сейчас вспоминает, как помогала незнакомцам, которые порой видели в ней последнюю надежду:
— Как-то мужчина позвонил. Сообщил, что заблудился в лесу и что ему требуется помощь, чтобы вернуться домой. В тот день стояла солнечная погода. В специальной программе я узнала, в каком сейчас положении находится солнце, чтобы ему помочь. Собеседник сказал, что смотрит лицом на солнышко. На карте я определила его местоположение. Чтобы выйти на дорогу, которая ведет к его дому, ему нужно было встать спиной к солнышку и двигаться примерно минут 20. Я попросила его, чтобы он мне перезвонил и сообщил, что с ним всё в порядке, чтобы ситуацию снять с контроля. Мужчина забыл. Я ему перезвонила, и он уже находился дома, — благодарил за помощь и сказал, что всё в порядке.
Таких звонков и с другими ситуациями порой может быть до 100 в сутки. Звонят не только из леса, но и в случе ДТП, пожаров, одни оказались заперты в квартире, другие разбили градусник, часто требуется помощь в транспортировке пострадавшего, также поступает информация про различные чрезвычайные происшествия.
Александре нравилось быть полезной, притом что работа диспетчером довольно сложная. Смена длится 12 часов — днем и ночью. Всё это время отлучаться из кабинета нельзя — в любую минуту может поступить звонок.
На другом конце провода часто бывает паника, эмоции — диспетчеру нужно быть стрессоустойчивым и рациональным.
Александра не раз показывала место работы маме и брату-школьнику, ей нравилось, когда он приезжал из поселка в Архангельск, — после работы можно было провести время весело в каком-нибудь супермаркете, с играми и развлечениями.
— А еще она завела себе овчарку. У нас есть овчарка, ей уже четыре года, — рассказывает мама Александры. — Она после девятого класса хотела быть кинологом, но я ее не отпустила. После 11-го класса у нее была собака и машина. Девочка, а в технике разбирается и водит хорошо! У нее есть тяга к технике. И сейчас у нее стоит машина... Я говорю, может, продать? Она говорит: «Нет, это моя».
15 тысяч за посылку: «Это не стоило моей свободы»
В начале 2020 года девушка решила написать в интернет-магазин, который распространяет наркотики...
Уже потом в суде Александра рассказала, что узнала о такой подработке от парня, который тоже работал в службе спасения. Редакции известно, что в октябре 2019 года его задержали за сбыт наркотиков и осудили в мае 2021-го. После этого молодой человек отправился на спецоперацию, где погиб в 2023 году.
Когда Александра заходила в запрещенный бизнес, не думала о рисках. Ей казалось, что это будет чем-то вроде разовой подработки.
Закладками девушка отказалась заниматься, но согласилась получать в транспортной компании посылки — что именно внутри, как она говорит, не знала. Предлагали по 15 тысяч рублей за получение каждой такой коробки.
Деньги Александре присылали на банковскую карту, оформленную на чужие данные, — ее передали девушке через тайник. Александра успела забрать лишь одну посылку. Обычно такие посылки передают дальше по цепочке в другие руки. Во время получения второй ее задержали. Это произошло вечером 27 апреля 2020 года.
— В один из дней я отправилась в транспортную компанию, чтобы получить посылку с неизвестным мне веществом. Я получила коробочку и вышла из транспортной компании, где на лестнице ко мне подошли трое мужчин, показали удостоверение и представились сотрудниками ФСБ. Далее мы проехали в отдел полиции, где заполнили пакет документов о задержании...
В тот день поздно вечером Александру отпустили под подписку о невыезде. Когда она возвращалась домой, ей очень сильно хотелось позвонить своей маме, просто поговорить.
В посылке оказалось более 873 граммов мефедрона, смешанного со спиртом, чтобы замаскировать вещество под стеклоочиститель. Еще две такие же посылки полицейские впоследствии изъяли из офиса транспортной компании, но забирать их должна была уже не Александра.
Как рассказала девушка, в тот момент, когда она решилась на сомнительную подработку, она не думала о наркопотребителях, — «хотелось лишь заработать денег» и никого этим не грузить:
— Наверно, когда были проблемы, нужно было попросить помощи у своих близких. Я очень жалею о том, что слишком самостоятельна. Мне хотелось всех уберечь, всем помочь, сделать всё самой. Сейчас я думаю по-другому....
Мать: «И Сашу забрали, и муж умер, и всё на одном году»
Александра никому не сообщала о незаконной подработке.
— Для всех это было большим, огромным просто шоком. Но спустя время, когда появилась возможность свиданий, телефонных звонков, родные старались меня всячески поддержать, проявляли любовь и заботу, говорили, что всё будет в порядке, — рассказала девушка.
Мама Александры вспоминает о случившемся со слезами. 2020 год Наталью подкосил, одна беда пришла за другой:
— Были переживания, сильный был шок для меня. Потому что у меня было всё вместе: и Сашу забрали, и муж умер, и всё на одном году. Очень было тяжело для всех. Держалась только тем, что надо было сыном заниматься. Все мысли я гнала прочь — надо заниматься сыном, надо жить, несмотря ни на что. Успокаивала и ее в письмах, звонках. И в СИЗО к ней ездила.
Первые мысли при задержании у Александры были как раз о семье:
Мама Александры поддерживает активную связь с дочкой.
— Если не ошибаюсь, у нее 16 человек в камере. Она говорит, что там есть подружки, с которыми она общается. Одни девочки уже уехали на поселение, сейчас она с другими там дружит. В общем, всё хорошо, не жалуется. Она мне никогда не жалуется. Плохо ли, хорошо у нее там, она не жалуется. Чтобы я не расстраивалась... Сейчас ей недавно письмо писала, завтра надо сходить на почту. А у нас почта очень далеко находится (поселок Каменка, — Прим. ред.), надо сходить, опустить это письмо.
Наталья говорит, что уже нашла, как и через кого в Вологде делать передачки. Бывают и созвоны. Ездят к дочке на свидания. Мама и родственники стараются дать Александре максимальную поддержку:
— С начальством у нее ссор нет. Это она мне так говорит.
— Она понимает, что нам нелегко живется, а мы стараемся ей помочь. Каждый раз в письмах успокаиваем друг друга, что всё будет хорошо.
Наталья очень надеется, что дочь выйдет раньше заявленного срока:
— Если она отсидит полностью, ей сейчас 26, то выйдет в 31. Надеюсь, что пять она не отсидит, выйдет раньше. Почему-то такие надежды. Любим ее очень и ждем. В Вологде она постоянно участвует в разных мероприятиях. Когда училась здесь, тоже выступала в Доме культуры. Участвовала в соревнованиях разных, любила спорт. Она всегда была самостоятельным ребенком. Всегда знала, что надо сделать. У нее всегда была цель. И сейчас у нее поставлена цель — побыстрее выйти и начать новую жизнь.
О жизни без свободы
Александра признаётся, что начала смотреть на жизнь под другим углом. Стала сильнее ценить, любить своих близких, несмотря ни на что. Мы спросили у девушки, замечает ли она что-то хорошее в этом месте, какие-то плюсы для себя в этой сложной ситуации:
— Друзья появились, поменялся круг общения. Из-за отсутствия телефона стала читать больше книг. Нравится что-то больше с уклоном в психологию. Иногда для разгрузки читаю какие-нибудь романы или стихи. По утрам ем кашу. Не помню, чтобы делала этого раньше. Спортом занимаюсь. Если раньше это носило какой-то любительский характер, то сейчас уже больше на постоянной основе. Режим, то есть подъем в 06:00, спать ложусь я в 10 вечера, не гуляю допоздна.
Занятость, как правило, связана с сельским хозяйством. Девушка работает на предприятии при колонии — там есть птичник, где женщины трудятся два через два, иногда каждый день. Еще ездят в колхоз, чтобы собирать урожай или делать рассаду. Со всеми девушками Александра уживается хорошо, но мама переживает, что она устает — приходится много работать.
— Что бы ты сказала о той себе 22-летней с высоты прожитого опыта?
— Наверное, стоит научиться разбираться в своем окружении... Было влияние других людей на мои поступки, на мой жизненный выбор, выход из ситуации. И стоит ценить еще больше своих родных и близких, маму.
Александра пока не знает, чем будет заниматься, когда срок закончится.
— Так как сейчас я в местах лишения свободы, мне не хватает этой самой свободы. Мне бы, наверное, хотелось в первую очередь отправиться домой. А во вторую очередь, наверное, куда-нибудь на берег моря, встать ножками на песочек и слушать шум волн, ощущать эту свободу...
Полгода «работают», а потом их ловят
По словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Федерация права» Дмитрия Дерена, в России 228-ю статью не просто так зовут «народной».
— Подобного рода преступления — огромная проблема, которую, на мой взгляд, в России можно решить лишь одним способом. Это профилактика. Это работа с молодыми людьми, работа в семье. Необходимо доводить информацию именно до родителей, которые могут быть не осведомлены. Чтобы они работали в семье, откровенно говорили и предупреждали детей, как не попасться на удочку злоумышленников, — рассказал Дмитрий Дерен.
Потенциальных закладчиков активно ищут в интернете, и представление, что этим не могут заниматься дети из благополучных семей, — ошибочно. А еще часто информация подается так, что человек получает ощущение безнаказанности и поэтому идет на риск.
— В сети Интернет распространяется информация о том, что вы можете заработать за короткий промежуток времени большую сумму денежных средств. Как правило, в этих объявлениях не указывается, что человек может понести какую-то уголовную ответственность. Естественно, об этом никто ничего не говорит, всё кажется простым и безопасным.
— Как правило, срок «работы» в этой сфере невелик. Обычно это от месяца до полугода. Потом их ловят, и, соответственно, начинается вся процедура предварительного следствия, судебного следствия. А там уже и лишение свободы, — рассказал Дмитрий Дерен.
По словам адвоката, наказание по 228-й статье довольно суровое.
— Если мы будем говорить о сбыте наркотиков в особо крупном размере, наказание достигает вплоть до пожизненного. Есть практика таких приговоров, которые вступили в законную силу. Поэтому всё зависит, естественно, от каждого дела, от нюансов. По пятой части (по которой сидит Александра. — Прим. ред.) это особо крупный размер.
Даже при признании вины, при смягчающих обстоятельствах люди получают по 8, по 10, а то и больше лет. И это в лучшем случае — 8 лет.
— Учитывая, что в основном возраст людей не столь высокий, получается, те годы, когда они должны получить опыт жизненный, они получают этот опыт именно в тюрьме, в колонии, — считает Дмитрий Дерен. — Адаптироваться и вступить в новую жизнь на свободе, конечно, потом сложно.