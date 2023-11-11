За 15 тысяч забрала «коробочку»: история диспетчера службы спасения, которую посадили за наркотики

Полгода «работают», а потом их ловят

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Федерация права» Дмитрия Дерена, в России 228-ю статью не просто так зовут «народной».

— Подобного рода преступления — огромная проблема, которую, на мой взгляд, в России можно решить лишь одним способом. Это профилактика. Это работа с молодыми людьми, работа в семье. Необходимо доводить информацию именно до родителей, которые могут быть не осведомлены. Чтобы они работали в семье, откровенно говорили и предупреждали детей, как не попасться на удочку злоумышленников, — рассказал Дмитрий Дерен.



Потенциальных закладчиков активно ищут в интернете, и представление, что этим не могут заниматься дети из благополучных семей, — ошибочно. А еще часто информация подается так, что человек получает ощущение безнаказанности и поэтому идет на риск.

— В сети Интернет распространяется информация о том, что вы можете заработать за короткий промежуток времени большую сумму денежных средств. Как правило, в этих объявлениях не указывается, что человек может понести какую-то уголовную ответственность. Естественно, об этом никто ничего не говорит, всё кажется простым и безопасным.