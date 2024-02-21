По кирпичику: кто строит школы в Новосибирске, сколько они стоят городу и почему за них не берутся известные застройщики

Но по закону заказчиком может быть только государство или муниципалитет. Он заказывает, он оплачивает. И построенный социальный объект должен перейти на баланс города, потому что просто возвести стены и крышу — это даже не полдела: школу еще нужно содержать.

— Почему не все строительные организации сейчас берутся строить школы? Нет, кое-кто берется все-таки. Буквально два-три подрядчика, которые умеют строить такие объекты, — говорит руководитель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, координатор НОСТРОЙ в Сибирском федеральном округе Максим Федорченко. — Даже если у застройщика за плечами много жилищных проектов, это не значит, что он может построить школу по всем нормативам. Тем более, по той стоимости, которую предлагает государство.