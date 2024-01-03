Полуразрушенный сквер, мост без конца и школы без фундамента: главные провалы года в Новосибирске — пять проектов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 20 декабря во время пресс-конференции объяснил, почему не выделяются деньги на строительство четвертого моста.



— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение. Они оправданы с технической точки зрения и даже, может быть, с экономической, но должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы, — отметил губернатор.

Более подробно историю строительства моста мы приводили в этом материале.