Полуразрушенный сквер, мост без конца и школы без фундамента: главные провалы года в Новосибирске — пять проектов

В Новосибирске сейчас есть несколько знаковых строек и реконструкций, которые должны серьезно повлиять на жизнь горожан. Но самые долгожданные из них становятся проблемными. Мы выбрали пять проектов, сдачу которых так ждали в 2023 году, и попытались разобраться, что же повлияло на перенос сроков.
Четвертый мост
Самый крупный инфраструктурный проект Новосибирска в конце года потряс большой скандал. Судя по всему, проблемы копились весь год, а затем уже вышли в публичное поле.
Мост должны были сдать 6 декабря 2023 года, но срок перенесли на конец 2024 года. По версии «ВИС», которая его строит по концессии, причиной стало в том числе невыполнение обязательств Минтрансом Новосибирской области. В результате работы приостановили. Областные власти в ответ заявили, что исполняют свои обязательства и спор будут решать в суде.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа «ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 20 декабря во время пресс-конференции объяснил, почему не выделяются деньги на строительство четвертого моста.
— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение. Они оправданы с технической точки зрения и даже, может быть, с экономической, но должны быть подтверждены заключением Главгосэкспертизы, — отметил губернатор.
Более подробно историю строительства моста мы приводили в этом материале.
Станция метро «Спортивная»
Введение станции в эксплуатацию столько раз переносили, что такие ежемесячные новости уже перестали удивлять горожан.
Губернатор НСО Андрей Травников 20 декабря объяснил, что подрядчик выполнил все обязательства как положено. К техническому состоянию станции нет претензий. Она готова, но документы на ее ввод так и не получены. В проект были внесены изменения, которые должны пройти Главгосэкспертизу.
— Пришли к тому, от чего ушли. Мой прогноз — до весны все эти процедуры будут закончены. По крайней мере, в начале следующего года у нас будет возможность открыть станцию, — заявил Андрей Травников.
Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха и ООО «Метромиркомплект». Выручка «СпецТрансСтроя» в 2022 году составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона. Компания активно участвует в аукционах. С 2021 года выиграла контракты на 11 миллиардов рублей. В Новосибирске компания делает ремонт Октябрьского моста, дорог в Болотнинском и Коченевском районах.
В конце августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокатился до станции «Спортивная» — как это было, можно посмотреть здесь.
Не тот фундамент у шести новых школ
Здания шести новых школ должны были сдать еще в 2022 году, но сроки неоднократно переносились. В феврале 2023 года губернатор НСО Андрей Травников публиковал интерактивную карту, какие школы будут сданы. Но осенью стало известно, что со стройками есть серьезные проблемы — фундаменты были сделаны не так, как указано в проекте. Застройщик должен был сделать сваечный, а сделал столбчатый фундамент без прохождения дополнительных экспертиз.
В конце декабря 2023 года на пресс-конференции губернатор отметил, что надеется — к 1 сентября 2024 года часть школ введут в эксплуатацию.
— Возникла системная проблема из-за того, что наш частный партнер понадеялся на легкие решения и заработать на удешевлении материалов и решений проекта. Его предупреждали, что изменения должны получить подтверждения экспертизы. Получил отрицательное заключение. И вынужден переделывать работу, — подчеркнул Андрей Травников.
Концессия между Министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"» была заключена в декабре 2021 года. Сейчас компания сменила юридическое название на ООО «Школа на Николая Сотникова». Шесть новых школ в Новосибирске строят в районах комплексной застройки — «Дивногорский», Южно-Чемской, «Чистая Слобода», Плющихинский, на улицах Выборной и Шевченко.
Компании, которые были выделены в отдельные юридические лица под каждый проект, связаны с ГК «Просвещение». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания в 2022 году убыточна на 230 тысяч рублей. Один из конечных учредителей — Отто Сопроненко, бывший заместитель руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы. У него есть доли в ряде компаний с видом деятельности «холдинговые компании» (в частности, «СБ Капитал» и ООО «Первая Концессионная Компания "Просвещение"», ООО «Соцпромстрой»).
Первомайский сквер
Летом и осенью 2023 года новосибирцы лишились одного из главных мест для прогулок — Первомайский сквер закрыли на реконструкцию.
В апреле объявили первый аукцион на реализацию проекта. За 179 миллионов его готова была выполнить компания ООО СУ «Сибстрой», но фирма договор не подписала. В итоге заказчик — МАУ «Горзеленхоз» — принял решение о новых торгах.
21 июня контракт на 122 миллиона рублей выиграл ИП Заманов Аламдар Гаракиши Оглы. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», в 2015 году он был одним из учредителей ООО СУ «Сибстрой», с которым контракт у чиновников сорвался. Данных по прибыли ИП сервис не предоставляет. В мае 2023 года Заманов стал учредителем уже ООО «СИБСТРОЙ». Данных по финансовым показателям компании пока нет. Обе его фирмы заняты в сфере строительства.
Стоит отметить, что на реконструкцию сквера из бюджета Новосибирска было выделено только 6 миллионов рублей, остальное по документам — деньги области. По данным сервиса «ЕИС ЗАКУПКИ», контракт до сих пор находится на исполнении.
Работы должны были завершить к октябрю, но в сквере до сих пор много недоделок. В мэрии Новосибирска ответили, что будут наказывать подрядчика за срыв сдачи сквера. Мэр сообщил, что завершить реконструкцию Первомайского сквера планируют летом 2024 года. Для этого было объявлено еще несколько закупок.
Парк «Каменка»
Этот проект новосибирцы тоже ждут несколько лет. Шанс, что парк сделают в 2023 году, был, но очень небольшой. Подрядчика выбрали еще в 2021 году. Им стала компания ООО ПСК «Развитие». В 2022 году сообщили, что парк станет первым затопляемым в России. На него потратят 299 миллионов рублей.
В этом году в «Каменке» прокладывали дорожки и экотропы, оформляли событийную поляну, строили мостики и парковку, визит-центр. В начале октября там высадили деревья. Согласно контракту, работы должны были закончить 15 октября 2023 года, но их перенесли на следующий год — решение приняли из-за особенностей ландшафта.
Новый срок открытия — лето 2024 года.
ООО ПСК «Развитие» работает в Новосибирске с 2010 года, специализируется на строительстве. Руководитель — Николай Башкеев. Выручка за 2022 год составила 85 миллионов рублей, чистая прибыль — 221 тысячу рублей, сообщает RusProfile.
В 2023 году в Новосибирске активно благоустраивали пространства, от небольших, вроде сквера «Радуга», до масштабных — как парк «Каменка». НГС изучил проекты, которые больше всего ждут горожане. Рассказываем, как шло строительство и когда жители смогут прогуляться по полностью обновленным территориям.