Губернатор проверил, как ремонтируют Первомайский сквер, — смотрим вместе с ним, что там происходит. Видео

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход ремонтных работ в Первомайском сквере.
В своем телеграм-канале он опубликовал видеозапись о текущем состоянии сквера и диалог с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой.
В сквере меняют твердые покрытия дорожек, устанавливают новые скамейки, урны, камеры наблюдения и освещение, обновляется зеленый ландшафт. Ремонту подвергнутся прилегающие тротуары на Советской и Горького. Срок окончания работ — октябрь этого года. Анна Терешкова заверила губернатора, что график нарушен не будет.
— При проведении работ важно соблюдать принцип комплексности — обновить не только один сквер, но и преобразить прилегающие к нему объекты и территории: демонтировать рекламные конструкции, проработать вопрос с собственниками коммерческих зданий о ремонте фасадов, обновить лестницу краеведческого музея. В центре города должен соблюдаться принцип «чистого неба» — в районе площади Ленина и примыкающих улиц коммуникации надо увести в землю, — такие пожелания высказал Андрей Травников, сообщив, что дал необходимые поручения.
15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил предпринимателей в задержке работ в Первомайском сквере.