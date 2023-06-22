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Тема дняЧто происходит в Первомайском сквере - видео
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Губернатор проверил, как ремонтируют Первомайский сквер, — смотрим вместе с ним, что там происходит. Видео

Работы в сквере планируют завершить в октябре этого года

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Рекламные конструкции, размещенные рядом со сквером, демонтируют

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22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил ход ремонтных работ в Первомайском сквере.

В своем телеграм-канале он опубликовал видеозапись о текущем состоянии сквера и диалог с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой.

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Губернатор высказал пожелания по благоустройству парка и изменению внешнего вида улицы Ленина

Видео: телеграм-канал Андрея Травникова

В сквере меняют твердые покрытия дорожек, устанавливают новые скамейки, урны, камеры наблюдения и освещение, обновляется зеленый ландшафт. Ремонту подвергнутся прилегающие тротуары на Советской и Горького. Срок окончания работ — октябрь этого года. Анна Терешкова заверила губернатора, что график нарушен не будет.

— При проведении работ важно соблюдать принцип комплексности — обновить не только один сквер, но и преобразить прилегающие к нему объекты и территории: демонтировать рекламные конструкции, проработать вопрос с собственниками коммерческих зданий о ремонте фасадов, обновить лестницу краеведческого музея. В центре города должен соблюдаться принцип «чистого неба» — в районе площади Ленина и примыкающих улиц коммуникации надо увести в землю, — такие пожелания высказал Андрей Травников, сообщив, что дал необходимые поручения.

15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил предпринимателей в задержке работ в Первомайском сквере.

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