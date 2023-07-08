К парку за 300 миллионов начнут делать подъезд — что происходит на строительстве «Каменки»

В Новосибирске в этом месяце начнут строить подъездную дорогу к будущему парку «Каменка» в Дзержинском районе. В парке за 290 миллионов продолжают благоустройство в этом году. На месте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть и опубликовал фотографии в своем телеграм-канале.
— В Дзержинском районе полным ходом идет благоустройство парка в пойме реки Каменки. Здесь прокладываются дорожки и экотропы, оформляется событийная поляна, строятся мосты и большая парковка, ведется внешняя отделка визит-центра, — рассказал Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска потребовал ускорить работу подрядчиков в Первомайском сквере. Спустя месяц после закрытия в парке продолжаются подготовительные работы.