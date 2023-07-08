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К парку за 300 миллионов начнут делать подъезд — что происходит на строительстве «Каменки»

В парке будет большая парковка и мосты

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В этом году парк должны закончить

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В Новосибирске в этом месяце начнут строить подъездную дорогу к будущему парку «Каменка» в Дзержинском районе. В парке за 290 миллионов продолжают благоустройство в этом году. На месте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть и опубликовал фотографии в своем телеграм-канале.

— В Дзержинском районе полным ходом идет благоустройство парка в пойме реки Каменки. Здесь прокладываются дорожки и экотропы, оформляется событийная поляна, строятся мосты и большая парковка, ведется внешняя отделка визит-центра, — рассказал Анатолий Локоть.

В парке сделают новые безопасные лестницы

В парке сделают новые безопасные лестницы

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На территории будет визит-центр

На территории будет визит-центр

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Во время строительства цена на парк выросла

Во время строительства цена на парк выросла

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Строительством <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/09/16/71660030/" class="_" target="_blank">занимается</a> компания ООО «ПСК "Развитие"»

Строительством занимается компания ООО «ПСК "Развитие"»

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Мэр Новосибирска потребовал ускорить работу подрядчиков в Первомайском сквере. Спустя месяц после закрытия в парке продолжаются подготовительные работы.

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ПаркКаменкаНовосибирскМэр
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