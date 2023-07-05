Что сейчас происходит в разрытом Первомайском сквере? Фото работ, которые требуют ускорить

Мэр Новосибирска потребовал ускорить работу подрядчиков в Первомайском сквере. Сейчас в парке закончили подготовительные работы.
Как сообщили в телеграм-канале мэра Анатолия Локтя, пока погода позволяет, необходимо быстрее работать в Первомайском сквере. Туда уже завезли новую плитку.
— Предстоит полностью обновить тротуары и освещение парка, реконструировать фонтан «Мишка», установить системы видеофиксации, провести дополнительное озеленение. Необходимо оперативнее демонтировать нестационарные объекты — они мешают производству работ. Решения суда об их сносе есть, — говорится в телеграм-канале.
Еще один проблемный вопрос — обустройство пешеходного перехода через улицу Горького к Театру Афанасьева. Проект, отмечает мэр, реализуют с сохранением исторических особенностей зеленой зоны.
Недавно сквер осматривал губернатор, тогда он говорил, что необходимо благоустроить прилегающие к парку объекты. А 15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил предпринимателей в задержке работ в Первомайском сквере.