freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 89.55
eur 97.74
Тема дняНачали разбирать взорвавшийся дом на Линейной
Все новости
Все новости

Что сейчас происходит в разрытом Первомайском сквере? Фото работ, которые требуют ускорить

На место уже привезли новую плитку

726

На реконструкцию парка потратили около 200 миллионов

Поделиться

Мэр Новосибирска потребовал ускорить работу подрядчиков в Первомайском сквере. Сейчас в парке закончили подготовительные работы.

Как сообщили в телеграм-канале мэра Анатолия Локтя, пока погода позволяет, необходимо быстрее работать в Первомайском сквере. Туда уже завезли новую плитку.

— Предстоит полностью обновить тротуары и освещение парка, реконструировать фонтан «Мишка», установить системы видеофиксации, провести дополнительное озеленение. Необходимо оперативнее демонтировать нестационарные объекты — они мешают производству работ. Решения суда об их сносе есть, — говорится в телеграм-канале.

Благоустройство в сквере хотят завершить в октябре

Благоустройство в сквере хотят завершить в октябре

Поделиться

Еще один проблемный вопрос — обустройство пешеходного перехода через улицу Горького к Театру Афанасьева. Проект, отмечает мэр, реализуют с сохранением исторических особенностей зеленой зоны.

В рамках реконструкции сквера специалисты установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое

В рамках реконструкции сквера специалисты установят новые скамейки, обустроят клумбы, ландшафтную подсветку и другое

Поделиться

Скульптуры с территории зеленой зоны перенесут в парк Дзержинского

Скульптуры с территории зеленой зоны перенесут в парк Дзержинского

Поделиться

Мэр Новосибирска проверил, как проходит реконструкция

Мэр Новосибирска проверил, как проходит реконструкция

Поделиться

Старые дорожки уже разрушили, на их месте должны обустроить новые транзиты

Старые дорожки уже разрушили, на их месте должны обустроить новые транзиты

Поделиться

Недавно сквер осматривал губернатор, тогда он говорил, что необходимо благоустроить прилегающие к парку объекты. А 15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть обвинил предпринимателей в задержке работ в Первомайском сквере.

По теме

Скверы и паркиПервомайский скверМэр НовосибирскаАнатолий Локоть
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter