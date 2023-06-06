В Новосибирске ищут подрядчика, который построит школу в Заельцовском районе за 1,29 млрд рублей

«Управление капитального строительства» Новосибирска объявило аукцион на строительство нового здания школы на улице Кубовой в Заельцовском районе. За работы готовы заплатить 1,29 миллиарда рублей.
Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет выполнить работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и произвести работы по строительству объекта капитального строительства.
Работы по строительству школы должны начать 15 ноября
В конце августа в Новосибирске прошел аукцион на разработку проекта здания школы на Кубовой. По данным портала госзакупок, за работу готовы были заплатить 19,3 миллиона рублей из бюджета города. Здание должны были спроектировать таким образом, чтобы в нем было 4–5 этажей, один из которых — подземный. Основной корпус должен быть рассчитан на 825 учеников, там будут учиться школьники с
Ранее в Новосибирске объявили аукцион на строительство нового здания для школы