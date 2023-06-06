В Новосибирске ищут подрядчика, который построит школу в Заельцовском районе за 1,29 млрд рублей

В конце августа в Новосибирске прошел аукцион на разработку проекта здания школы на Кубовой. По данным портала госзакупок, за работу готовы были заплатить 19,3 миллиона рублей из бюджета города. Здание должны были спроектировать таким образом, чтобы в нем было 4–5 этажей, один из которых — подземный. Основной корпус должен быть рассчитан на 825 учеников, там будут учиться школьники с 1-го по 11-й классы. Ориентировочная площадь школы — 16 000 квадратных метров.

