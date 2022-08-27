В Новосибирске построят новую школу на 825 учеников
Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проект здания
В Новосибирске планируют построить школу на улице Кубовой в микрорайоне «Стрижи». «Управление капитального строительства» ищет подрядчика, который разработает проект здания.
По информации, размещенной на сайте госзакупок, за подготовку необходимой документации готовы заплатить 19,3 миллиона рублей из бюджета Новосибирска. Здание должны спроектировать таким образом, чтобы в нем было 4–5 этажей, один из которых — подземный. Основной корпус будет рассчитан на 825 учеников, там будут учиться школьники с 1 по 11-й классы. Ориентировочная площадь школы —
Проект здания должны подготовить до 30 марта 2023 года.
25 августа в Новосибирске объявили аукцион на строительство нового здания для школы № 57 в Дзержинском районе. Старому зданию было больше 80 лет. На работы готовы потратить 1,3 миллиарда рублей.