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В Новосибирске построят новую школу на 825 учеников

Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проект здания

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Сроки строительства новой школы неизвестны

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В Новосибирске планируют построить школу на улице Кубовой в микрорайоне «Стрижи». «Управление капитального строительства» ищет подрядчика, который разработает проект здания.

Школу построят рядом с детским садом № 46 в Заельцовском районе

Школу построят рядом с детским садом № 46 в Заельцовском районе

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По информации, размещенной на сайте госзакупок, за подготовку необходимой документации готовы заплатить 19,3 миллиона рублей из бюджета Новосибирска. Здание должны спроектировать таким образом, чтобы в нем было 4–5 этажей, один из которых — подземный. Основной корпус будет рассчитан на 825 учеников, там будут учиться школьники с 1 по 11-й классы. Ориентировочная площадь школы — 16 000 квадратных метров. Также планируется построить второй корпус для занятий спортом площадью в 2000 квадратов.

Проект здания должны подготовить до 30 марта 2023 года.

25 августа в Новосибирске объявили аукцион на строительство нового здания для школы № 57 в Дзержинском районе. Старому зданию было больше 80 лет. На работы готовы потратить 1,3 миллиарда рублей.

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СтрижиЗаельцовский районГосзакупкиСтроительствоШкола
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