В Новосибирске построят новую школу на 825 учеников

По информации, размещенной на сайте госзакупок, за подготовку необходимой документации готовы заплатить 19,3 миллиона рублей из бюджета Новосибирска. Здание должны спроектировать таким образом, чтобы в нем было 4–5 этажей, один из которых — подземный. Основной корпус будет рассчитан на 825 учеников, там будут учиться школьники с 1 по 11-й классы. Ориентировочная площадь школы — 16 000 квадратных метров. Также планируется построить второй корпус для занятий спортом площадью в 2000 квадратов.

