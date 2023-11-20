Мэрия выдала 180 миллионов аванса на стройку школы скандально известному застройщику — прокуратура против

Как следует из опубликованного решения арбитражного суда от 15 ноября 2023 года, школу в Академгородке строили по программе «Культура Новосибирской области». Стоимость контракта составила более 600 миллионов рублей, деньги на строительство выделила Новосибирская область. Победителем аукциона стал застройщик ООО ПКФ «Агросервис», в апреле 2023 года с ним был заключен контракт, не предусматривающий никаких авансов. Спустя два месяца мэрия Новосибирска заключила с застройщиком дополнительное соглашение, согласно которому подрядчик получил выплату более чем в 180 миллионов рублей.