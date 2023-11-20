Мэрия выдала 180 миллионов аванса на стройку школы скандально известному застройщику — прокуратура против

Мэрия Новосибирска авансом выплатила застройщику ООО ПКФ «Агросервис» более 180 миллионов рублей за строительство музыкальной школы на улице Терешковой. Это не понравилось прокуратуре Новосибирской области, которая пошла в арбитражный суд, проиграла дело и теперь намерена обжаловать решение.
Как следует из опубликованного решения арбитражного суда от 15 ноября 2023 года, школу в Академгородке строили по программе «Культура Новосибирской области». Стоимость контракта составила более 600 миллионов рублей, деньги на строительство выделила Новосибирская область. Победителем аукциона стал застройщик ООО ПКФ «Агросервис», в апреле 2023 года с ним был заключен контракт, не предусматривающий никаких авансов. Спустя два месяца мэрия Новосибирска заключила с застройщиком дополнительное соглашение, согласно которому подрядчик получил выплату более чем в 180 миллионов рублей.
В прокуратуре посчитали, что такие изменения незаконны: изначально контракт не предусматривал платы, пока школа не построена, и это могло отпугнуть конкурентов «Агросервиса» от участия в аукционе.
— Нарушение публичного интереса в данном случае заключается в том, что изменение существенных условий контракта, улучшающее положение исполнителя, создает угрозу нарушения конкуренции, ограничивая возможность участия в первоначальном аукционе иных потенциальных исполнителей, — указали представители прокуратуры в иске.
15 ноября 2023 года арбитражный суд Новосибирска встал на сторону мэрии и строителей, решив, что нарушений закона не было. В прокуратуре Новосибирской области редакции НГС рассказали, что решение еще не вступило в законную силу, и ведомство намерено его обжаловать.
Дозвониться до ООО ПКФ «Агросервис» не удалось, давая пояснения в суде, представители компании сообщали, что аванс был необходим для расчетов с субподрядчиками.
По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «ПКФ Агросервис» является строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Светлана Григорьева, сменившая на этом посту своего супруга Сергея Григорьева, который также является единственным учредителем компании. По состоянию на конец 2022 года выручка компании составила 2,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 120 миллионов рублей. Компания неоднократно становилась подрядчиком госконтрактов, только с муниципальным управлением управления капитального строительства за историю существования юрлица было заключено 70 госконтрактов на сумму 8,8 миллиарда рублей.
Компания ООО «ПКФ Агросервис» неоднократно становилась участником громких коррупционных скандалов. В марте 2022 года Сергея Григорьева задержали сотрудники ФСБ, заподозрив в мошенничестве на 21 миллион при строительстве муниципальных детских садов. Изначально его поместили под домашний арест, однако спустя полгода суд избрал ему более строгую меру пресечения и отправил Сергея Григорьева в СИЗО. В апреле 2023 года его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.
Еще прежде, по данным издания «Прецедент», ООО ПКФ «Агросервис» выступала в качестве подрядчика при строительстве казармы Росгвардии, стоимость которой неожиданно выросла сразу на 13 миллионов рублей. Как позже установили в суде, руководитель «Агросервиса» не понес ответственности в связи с истечением сроков давности, и приговор выслушал только военный строитель Евгений Кудряшов. В 2016 году его отправили в колонию на 3,5 года.
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