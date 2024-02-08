А деньги откуда? Эксперт раскритиковал предложение новосибирским застройщикам скинуться на школы — что в нем не так

С тем, что темпы жилищного строительства Новосибирска существенно опережают развитие инфраструктуры, уже не одно десятилетие согласны практически все эксперты. И в том, что это, в том числе, и недоработка администрации, тоже мало кто сомневается. Здесь и точечная застройка, с которой обещали, обещают и будут обещать покончить многие кандидаты во властные структуры, и хронические срывы сроков ввода знаковых объектов, и уменьшение зелёных зон. Но нельзя не отметить, что многие проблемы были частично решены: например, с нехваткой детских дошкольных учреждений.