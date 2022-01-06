Гуляющий верблюд, вице-мэр в купальнике и истории героев НГС: самые интересные видео за 2021 год

За год на страницах НГС публикуются сотни видео — от небольших вирусных роликов, запечатлевших громкие ДТП или авиадебоширов до милых животных в новосибирском зоопарке и документальных фильмов, над которыми журналисты работали не один день. На странице сайта в разделе «Видео дня» мы каждый день ставим новые ролики. А на канале NGS.RU Новосибирск в YouTube вы найдете фильмы о героях наших публикаций. Итак, обзор видео, которыми запомнится 2021 год по версии редакции НГС.

Январь

Ровно год назад по стране прокатилась волна протестных акций. Корреспонденты НГС подробно освещали эти события, на страницах сайта много видео самой акции и массовых задержаний на улицах города.

