Гуляющий верблюд, вице-мэр в купальнике и истории героев НГС: самые интересные видео за 2021 год

За год на страницах НГС публикуются сотни видео — от небольших вирусных роликов, запечатлевших громкие ДТП или авиадебоширов до милых животных в новосибирском зоопарке и документальных фильмов, над которыми журналисты работали не один день. На странице сайта в разделе «Видео дня» мы каждый день ставим новые ролики. А на канале NGS.RU Новосибирск в YouTube вы найдете фильмы о героях наших публикаций. Итак, обзор видео, которыми запомнится 2021 год по версии редакции НГС.
Январь
Ровно год назад по стране прокатилась волна протестных акций. Корреспонденты НГС подробно освещали эти события, на страницах сайта много видео самой акции и массовых задержаний на улицах города.
В праздничные дни НГС по традиции делал репортажи с рождественских богослужений и крещенских купаний. Были и неприятные инциденты, попавшие на видео. Например, скандал в соцзащите из-за того, что детям не выдали обещанные подарки. Неоднозначную реакцию у читателей вызвали пассажиры двух машин, которые устроили стрельбу фейерверками и запечатлели на видео экстремальную поездку по Академгородку.
В начале прошлого года мы рассказывали вдохновляющую историю про жительницу Новосибирска Наталью Лимонову, которая победила рак. Фильм про нее можно посмотреть на нашем YouTube-канале.
Вообще январь — разгар сезона зимней рыбалки, когда окрыленные успехом рыбаки делятся фото и видео своих уловов. В этом ролике искренняя непосредственная радость, которой можно позавидовать. Смотрите.
Февраль
В середине месяца водитель Тойоты наехал на женщину с коляской после замечания в свой адрес. Инцидент попал на камеры видеонаблюдений. Эта тема в феврале стала одной из самых резонансных в городе. Подробности истории можно почитать здесь.
Наш оператор Антон Дигаев снял сюжет, как строят иглу на берегу Обского моря. В феврале НГС напомнил историю новосибирской ученой Марии Кармановой, которая несколько лет восстанавливает легендарный авиалайнер.
Март
Март — время весны, тюльпанов и снежных завалов, про которые в своей «тонкой» манере рассказал блогер Илья Варламов. Кстати, на видео попал инцидент, когда из-за завалов во дворах застревали машины скорой помощи.
В марте редакция сняла два серьезных фильма. В начале месяца на НГС вышел репортаж про жизнь в Сибири генерального консула Германии Бернда Финке. Не оставила равнодушными читателей история про начинающего музыканта, альпиниста Артема Гейко. После нападения он провел в коме несколько месяцев и до сих пор пытается вернуться к полноценной жизни. Посмотрите фильм про сильного Артема.
Апрель
В начале апреля сибирячка отправила президенту видео о грязных городских улицах. Вместе с этим она решила упомянуть про постоянные пробки и проблемы с общественным транспортом. Тут же, как подснежники на дорогах, начали появляться выбоины. В этом году журналист Дмитрий Косенко решил проверить, как выглядит улица, где несколько лет назад мэр замерял ямы.
На НГС вышло несколько фильмов: про сибиряка, который был в вертолете, который летал над пылающим реактором Чернобыльской АЭС. Мы рассказали, как после тяжелой болезни сибирячка исполнила свою мечту и пролетела в кабине пилота над родным городом. Был важный фильм про новосибирских врачей, которые пересадили органы от одного донора четырем людям.
Посмотрите не ставший популярным, но определенно заслуживающий внимания фильм про новосибирцев, которые учат танцевать особенных детей.
Май
В начале месяца новосибирец Максим Дулимов снял смешное видео, которое на тот момент собрало больше 6 миллионов просмотров в TikTok. Участники ролика, как домино, падают друг на друга на матрасах.
Май — время длинных праздников, пробок на выездах из города и первого града. Еще мы рассказывали про банду котов и семью из небольшого городка на побережье Западной Австралии, которая два года назад переехала жить в Новосибирск. Советуем посмотреть фильм про сибирячку Аллу Бочковскую, которая потеряла ногу в страшной аварии.
В мае на НГС вышел фильм про Светлану, которая работает равным консультантом и помогает людям с ВИЧ начать жить заново. Это тяжелая история про ошибки, борьбу с зависимостью и потерю любимого человека.
Июнь
В июне вместо града пошел дождь — ливни и потопы в Новосибирске нередко попадают на видео. Это время выпускных и выходов горожан на пляжи. Но главной темой первого летнего месяца стало ЧП на Гусинобродском шоссе. Столбы дыма и «грибы» от взрывов были видны издалека и в разных районах города, в больнице оказались десятки человек.
Июль 2021
В июле на YouTube-канале НГС вышел фильм про летний Шерегеш, тронула сердца история Нины Лакизы — известного уже нескольким поколениям новосибирцев инструктора по парашютному спорту. Если вдруг пропустили, советуем вам посмотреть фильм про семью, где живы пять поколений.
Август 2021
Август — время грибов, и мы сделали полезную видеоинструкцию о том, как отличить съедобный гриб от ядовитого. В разделе «Видео дня» в августе были странные, но забавные ролики — про новосибирцев, которые пробрались на «сибирские Мальдивы», чтобы покататься на сапах, или седан, который утопили в огромной луже. Много просмотров набрал ролик, где мужчина кидает коршуну мясо с 13 этажа. Не оставит вас равнодушным и человек, который поет на фонарном столбе у оперного театра.
Отдельной строкой идет расследование о том, как устроена трансплантация органов. Журналист Александра Бруня и оператор Антон Дигаев работали над материалом несколько месяцев. Это полноценный документальный фильм на одну из самых сложных и неоднозначных тем в российской медицине.
Сентябрь
Сезон грибов в самом разгаре, поэтому в начале осени НГС решил продолжить серию видеоинструкций и рассказал, как правильно собирать грибы: срезать или скручивать.
Корреспондент Ксения Лысенко и оператор Антон Дигаев съездили в Колыванский район, чтобы посмотреть и показать, как живут вымирающие деревни.
В сентябре в городе был скандал — неизвестные разбили аэротрубу предпринимателя из Екатеринбурга. После серии публикаций на эту тему наш корреспондент Илья Калинин решил сам испытать ощущения от полета.
А в этом фильме мы рассказываем, кто живет в роскошном почти дворце на побережье Обского водохранилища.
Октябрь
В октябре власти начали подводить итоги дорожного ремонта. Видео с ремонтом Октябрьского моста набрало почти 2 миллиона просмотров в Instagram. Автор ролика наложил на кадры популярную озвучку про Таймс-сквер.
Осенью начали проявлять активность люди, которые боятся следов от самолетов, считая их распылением отравы. Миллионы просмотров у видео про новосибирских котят породы британская золотая шиншилла (это котики, ничего удивительного). Мы поговорили с хозяйкой знаменитых кошек.
В октябре на НГС вышел фильм про директора новосибирской школы
Ноябрь
В ноябре начались снегопады, но дорожники продолжали делать ремонт — их работу часто снимали на телефон возмущенные прохожие. Позже обозреватель НГС Дмитрий Косенко спросил у экспертов, нормально ли это, и вот что они ответили.
В Новосибирске ветеринары сделали титановые протезы всех лап покалеченной дворняжке, которую нашли под Краснодаром — это видео никого не оставит равнодушным.
Восхитило и одновременно возмутило некоторых читателей видео из инстаграма вице-мэра Анны Терешковой, которая вышла на улицу в купальнике и сделала снежного ангела.
В ноябре на НГС вышел фильм про Анастасию Лобастову. В 18 лет девушка попала в аварию и пролежала в реанимации почти месяц. Она выкарабкалась, но потеряла зрение. Анастасия рассказала о том, как научилась жить в новых обстоятельствах.
Декабрь
В начале месяца верблюд прогулялся по Ордынскому району и, что неудивительно, попал в объективы камер местных жителей. Сезон коммунальных аварий — в разгаре, поэтому видео затопленных кипятком улиц — не редкость.
А горожане вовсю готовятся к Новому году, ждут новогодних историй и праздничного настроения. Как на этой улице, про которую рассказали журналист Мария Тищенко и оператор Антон Дигаев.
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