Автомобиль года — 2021: выбираем лучшую машину из представленных в Новосибирске («Крузер 300» или «Крета»?)

НГС подводит итоги автомобильного года традиционным голосованием за лучший автомобиль из числа тех, что появились на нашем рынке за последние 12 месяцев. В голосовании представлены машины, которые актуальны именно для Новосибирска, — практичность, умеренная цена или, наоборот, престиж и солидность. Итак, отмечайте свой «Автомобиль года — 2021»!
Hyundai Creta
Hyundai Creta — это как раз и практичность, и относительно умеренная стоимость, и общее сочетание «цена — качество». Именно поэтому Creta уже долгие годы безоговорочно лидирует в России в сегменте кроссоверов, а в Новосибирске регулярно становится самым продаваемым автомобилем среди вообще всех сегментов.
В 2021-м у нас была представлена Creta 2-го поколения, которая ранее вышла на азиатские рынки. Это абсолютно новые кузов, «оперение», салон, но прежняя платформа и прежние агрегаты — проверенные моторы 1,6 и 2,0 литра, механика, 6-ступенчатый гидроавтомат. Правда, с внешностью передней части «Креты» вышел конфуз — многим не понравились эти странные разъехавшиеся фары. Предполагается, что производитель в срочном порядке должен будет перерисовать лицо автомобиля и выйти на рестайлинг.
Стоит машина
Toyota Land Cruiser 300
«Крузер» в Сибири — это наше всё. Цена уже не так важна, в первую очередь это престиж, положение в обществе. Но и практичность, надежность, комфорт — тоже не на последнем месте.
Toyota Land Cruiser 300 вышел в новом кузове, но сохранил родовые черты, габариты, пропорции. От атмосферного двигателя V8 отказались в пользу 3,5-литрового V6 с двумя турбинами (415 «лошадей» и 650 Н·м крутящего момента) — веяние времени. Второй вариант — 3,4-литровый дизель на 299 сил и 700 Н·м крутящего момента (подробнее о «Крузере» читайте в обзоре Дмитрия Косенко).
Стоимость машины на сегодня составляет
Hyundai Tucson
Еще один представитель Кореи, только, в отличие от «Креты» (которая все-таки считается бюджетной), это полноценный среднеразмерный кроссовер с хорошим оснащением. Tucson хорошо раскупается в мире, популярен он и в Новосибирске, а новое поколение поразило всех смелой авангардной внешностью с этой ячеистой оптикой, интегрированной в радиаторную решетку. Вероятно, рестайлинг «Креты» и будет выполнен в стиле Tucson.
Стоит автомобиль
KIA Carnival
Это представитель редкого сейчас сегмента минивэнов, но представитель очень даже неплохой в плане сочетания цены и качества. Другие игроки рынка — «немцы» и «японцы» — будут подороже, Carnival же и выглядит современно, и имеет достаточный простор (длина — 5155 мм, ширина — 1995 мм), и оснащение у него приличное. Комплектует минивэн дизелем 2,2 литра на
Стоимость минивэна —
LADA Niva Travel
Просто взяли устаревшую уже «Шевроле-Ниву», подшаманили, сделали похожим на Toyota RAV4 — и автомобиль стрельнул на рынке, показав отличные продажи. А так-то автомобиль простейший — двигатель 1,7 литра о 80 «лошадях», механическая КП, скромные размеры, незатейливый салон. Зато привод постоянный полный.
В самом топе машина имеет мультимедиа-систему с ЖК-экраном, кондиционер, электрообогрев лобового стекла, парктроник, камеру заднего хода, подогрев передних сидений — стоит такой
Volkswagen Taos
Volkswagen Taos — это представитель модного сейчас подсегмента субкомпактных кроссоверов с ценой подешевле. Taos — это еще не Tiguan, но все равно самый настоящий кросс со всеми атрибутами, да еще и немецкой марки.
На наш рынок модель идет с двумя двигателями — атмосферный 1,6 на
Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz E-класс — один из самых популярных автомобилей Mercedes, приносящих производителю значительную часть выручки, в том числе и в России. Машина полностью обновилась, одной из первых получила новый мерседесовский руль-краб с четырьмя боковыми спицами. В российской моторной гамме: 2-литровый наддувный бензиновый двигатель мощностью
Стоимость «немца» — от
Mercedes-Maybach GLS
Это роскошный автомобиль, купить который из числа обычных людей могут примерно нисколько. Но это символ того, к чему нужно стремиться, и наша статья об этом автомобиле показала огромный интерес людей (прочитали 275 тысяч человек).
Mercedes-Maybach GLS — более оснащенная и более престижная версия обычного внедорожника Mercedes GLS под люксовым суббрендом Maybach. Обилие хрома, двухцветный кузов с дополнительной линией ручной работы на границе цветов, колесные диски специального дизайна 23-го размера, натуральный лакированный шпон, сиденья с массажем, кресло заднего правого пассажира с подставкой для ног. Мотор — 4-литровый наддувной 558-сильный V8 со стартер-генератором.
Автомобиль, описанный в нашем обзоре, стоил