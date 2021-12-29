Автомобиль года — 2021: выбираем лучшую машину из представленных в Новосибирске («Крузер 300» или «Крета»?)

В 2021-м у нас была представлена Creta 2-го поколения, которая ранее вышла на азиатские рынки. Это абсолютно новые кузов, «оперение», салон, но прежняя платформа и прежние агрегаты — проверенные моторы 1,6 и 2,0 литра, механика, 6-ступенчатый гидроавтомат. Правда, с внешностью передней части «Креты» вышел конфуз — многим не понравились эти странные разъехавшиеся фары. Предполагается, что производитель в срочном порядке должен будет перерисовать лицо автомобиля и выйти на рестайлинг.

Стоит машина 1 239 000 рублей за базовую механику, 1 450 000 — за средний вариант, 2 040 000 — за самый топ.

Toyota Land Cruiser 300