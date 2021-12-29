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Автомобиль года — 2021: выбираем лучшую машину из представленных в Новосибирске («Крузер 300» или «Крета»?)

Посмотрите на 8 новых автомобилей и выберите свой

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8 автомобилей вышли в этом году

8 автомобилей вышли в этом году

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НГС подводит итоги автомобильного года традиционным голосованием за лучший автомобиль из числа тех, что появились на нашем рынке за последние 12 месяцев. В голосовании представлены машины, которые актуальны именно для Новосибирска, — практичность, умеренная цена или, наоборот, престиж и солидность. Итак, отмечайте свой «Автомобиль года — 2021»!

Hyundai Creta


«Крета» на испытаниях в Арктике

«Крета» на испытаниях в Арктике

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Hyundai Creta — это как раз и практичность, и относительно умеренная стоимость, и общее сочетание «цена — качество». Именно поэтому Creta уже долгие годы безоговорочно лидирует в России в сегменте кроссоверов, а в Новосибирске регулярно становится самым продаваемым автомобилем среди вообще всех сегментов.

В 2021-м у нас была представлена Creta 2-го поколения, которая ранее вышла на азиатские рынки. Это абсолютно новые кузов, «оперение», салон, но прежняя платформа и прежние агрегаты — проверенные моторы 1,6 и 2,0 литра, механика, 6-ступенчатый гидроавтомат. Правда, с внешностью передней части «Креты» вышел конфуз — многим не понравились эти странные разъехавшиеся фары. Предполагается, что производитель в срочном порядке должен будет перерисовать лицо автомобиля и выйти на рестайлинг.

Стоит машина 1 239 000 рублей за базовую механику, 1 450 000 — за средний вариант, 2 040 000 — за самый топ.

Toyota Land Cruiser 300


«Крузер» на площади Ленина

«Крузер» на площади Ленина

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«Крузер» в Сибири — это наше всё. Цена уже не так важна, в первую очередь это престиж, положение в обществе. Но и практичность, надежность, комфорт — тоже не на последнем месте.

Toyota Land Cruiser 300 вышел в новом кузове, но сохранил родовые черты, габариты, пропорции. От атмосферного двигателя V8 отказались в пользу 3,5-литрового V6 с двумя турбинами (415 «лошадей» и 650 Н·м крутящего момента) — веяние времени. Второй вариант — 3,4-литровый дизель на 299 сил и 700 Н·м крутящего момента (подробнее о «Крузере» читайте в обзоре Дмитрия Косенко).

Стоимость машины на сегодня составляет 5 776 0007 904 000 рублей в зависимости от комплектации.

Hyundai Tucson


Космическая внешность авто

Космическая внешность авто

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Еще один представитель Кореи, только, в отличие от «Креты» (которая все-таки считается бюджетной), это полноценный среднеразмерный кроссовер с хорошим оснащением. Tucson хорошо раскупается в мире, популярен он и в Новосибирске, а новое поколение поразило всех смелой авангардной внешностью с этой ячеистой оптикой, интегрированной в радиаторную решетку. Вероятно, рестайлинг «Креты» и будет выполнен в стиле Tucson.

Стоит автомобиль 1 954 000 рублей за 2-литровый начальный вариант на механике, 2 504 000 рублей — за 2,5-литровый средний вариант на автомате и 3 084 000 рублей — за самый топ.

KIA Carnival


Машина для большой семьи

Машина для большой семьи

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Это представитель редкого сейчас сегмента минивэнов, но представитель очень даже неплохой в плане сочетания цены и качества. Другие игроки рынка — «немцы» и «японцы» — будут подороже, Carnival же и выглядит современно, и имеет достаточный простор (длина — 5155 мм, ширина — 1995 мм), и оснащение у него приличное. Комплектует минивэн дизелем 2,2 литра на 199 л. с. или бензиновым мотором 3,5 литра на 249 л. с., коробка — 8-ступенчатый автомат, привод только передний, клиренс — 18,2 см, число мест — 7 или 8.

Стоимость минивэна — 2 864 9003 994 900 рублей.

LADA Niva Travel


Дешево и сердито

Дешево и сердито

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Просто взяли устаревшую уже «Шевроле-Ниву», подшаманили, сделали похожим на Toyota RAV4 — и автомобиль стрельнул на рынке, показав отличные продажи. А так-то автомобиль простейший — двигатель 1,7 литра о 80 «лошадях», механическая КП, скромные размеры, незатейливый салон. Зато привод постоянный полный.

В самом топе машина имеет мультимедиа-систему с ЖК-экраном, кондиционер, электрообогрев лобового стекла, парктроник, камеру заднего хода, подогрев передних сидений — стоит такой 1 020 900 рублей. А в начальной версии за 858 900 рублей почти ничего нет, руль да педали — и то хорошо.

Volkswagen Taos


Кому не хватило на Tiguan

Кому не хватило на Tiguan

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Volkswagen Taos — это представитель модного сейчас подсегмента субкомпактных кроссоверов с ценой подешевле. Taos — это еще не Tiguan, но все равно самый настоящий кросс со всеми атрибутами, да еще и немецкой марки.

На наш рынок модель идет с двумя двигателями — атмосферный 1,6 на 110 л. с. и турбированный 1,4 на 150 л. с. Коробки передач — механика, 8-ступенчатый японский гидроавтомат Aisin и 7-ступенчатый новый робот DQ381, привод — передний или полный. В списке оснащения могут быть кожаный салон, электропривод водительского сиденья, система управления дальним светом, электрообогрев лобового стекла, декоративная подсветка салона. Стоит такой вариант 2 327 900 рублей, а начальная машина с механикой — 1 754 900 рублей.

Mercedes-Benz E-класс


Mercedes-Benz E-класс — драйвер продаж

Mercedes-Benz E-класс — драйвер продаж

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Mercedes-Benz E-класс — один из самых популярных автомобилей Mercedes, приносящих производителю значительную часть выручки, в том числе и в России. Машина полностью обновилась, одной из первых получила новый мерседесовский руль-краб с четырьмя боковыми спицами. В российской моторной гамме: 2-литровый наддувный бензиновый двигатель мощностью 197 л. с., 1,6-литровый дизель о 160 «лошадях» и 2-литровый дизель о 194 «лошадях». Есть еще мощные бензиновые версии на 320 и 367 сил (2 и 3 литра). Автомат 9-ступенчатый, привод постоянный полный или задний.

Стоимость «немца» — от 4 810 000 до 6 570 000 рублей.

Mercedes-Maybach GLS


Красота, да и только

Красота, да и только

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Это роскошный автомобиль, купить который из числа обычных людей могут примерно нисколько. Но это символ того, к чему нужно стремиться, и наша статья об этом автомобиле показала огромный интерес людей (прочитали 275 тысяч человек).

Mercedes-Maybach GLS — более оснащенная и более престижная версия обычного внедорожника Mercedes GLS под люксовым суббрендом Maybach. Обилие хрома, двухцветный кузов с дополнительной линией ручной работы на границе цветов, колесные диски специального дизайна 23-го размера, натуральный лакированный шпон, сиденья с массажем, кресло заднего правого пассажира с подставкой для ног. Мотор — 4-литровый наддувной 558-сильный V8 со стартер-генератором.

Автомобиль, описанный в нашем обзоре, стоил 26 900 000 рублей.

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