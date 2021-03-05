В Новосибирск привезли первый в истории джип «Майбах». Щупаем машину за 27 миллионов и узнаем, кто берет такое за наличку

В Новосибирск привезли джип «Майбах» за 27 миллионов рублей
В Новосибирск привезли первые три люксовых внедорожника Mercedes-Maybach GLS, два из них уже переданы клиентам дилерским центром «СТС Автомобили», один пока продается в автосалоне «Фастар». Интерес к этому автомобилю есть, недавно мы спрашивали у читателей, что бы они выбрали — хорошо известный «Гелендваген» или новинку Maybach, так вот голоса разделились ровно пополам. Что представляет собой машина за
Итак, внедорожник Mercedes-Maybach GLS —
Эта машина построена на базе обычного внедорожника Mercedes GLS (читайте наш обзор про него) и технически идентична ему. Мотор здесь мощнее —
Главные отличия «Майбаха» от стандартного GLS — в окраске, декоре, материалах отделки, оснащении салона. Как вы думаете, какого цвета этот автомобиль? Черный? «Коришневый»? А вот и нет — он двухцветный, с дополнительной линией ручной работы на границе цветов.
— Двухцветный окрас у автомобиля, нижняя часть идет черная, а вот эту границу если посмотрите — вот она пошла линия. Maybach можно одноцветный либо двухцветный заказать, это одна из основных фишек автомобиля. Причем это всё ручная работа, эта линия рисуется именно руками, — объясняет менеджер дилерского центра «Фастар» Андрей Лямцев.
Сияют радиаторная решетка и отделка бампера. Но есть нюанс — на самом деле это не настоящий металл, а просто хромированный пластик.
Колесные диски специального дизайна 23-го размера, шины Pirelli. Передние покрышки с 40-м профилем, задние — с 35-м.
Огромная подножка для удобства посадки — она выдвигается автоматически при отпирании замков, при открывании дверей. На ходу подножка прячется.
Архитектура интерьера повторяет GLS, но материалы и их выбор здесь богаче. Салон от пола до потолка обшит кожей, пластиковых панелей нет.
В отделке используется натуральный лакированный шпон. Его рисунок, цвет можно выбрать, как и цвет кожи салона. Конкретно этот черный интерьер смотрится не слишком нарядно, но есть еще бежевые, коричневые варианты — они повеселее.
Mercedes-Maybach GLS — автомобиль четырехместный, задние кресла разделены массивным тоннелем. Никаких ущербных мест третьего ряда — в этой машине следует ездить только с максимальным комфортом.
Задние кресла — с массажем и дополнительной секцией для поддержки ног, в них можно расположиться в полулежачем положении. Переднее пассажирское сиденье перед правым задним креслом до упора сдвигается и складывается, чтобы обеспечить максимум пространства.
Перед каждым задним пассажиром — экран мультимедийной системы, позволяющий настраивать климат, управлять музыкой и
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А это — салон другого Mercedes-Maybach GLS еще до «распаковки». Обратите внимание, как тщательно всё укутано, заклеено и закрыто картоном для сохранности.
Кто же покупает подобные вещи? Как правило — бизнесмены, собственники крупных предприятий. Часто оформляют машину на свою компанию.
— На самом деле по-разному. Очень часто приобретают на юрлицо данные автомобили, кто-то приезжает и наличные средства привозит. В основном это перечисления с юрлиц либо лизинг, так как люди, которые могут позволить себе такой автомобиль, как правило, имеют какие-то свои ИП либо ООО. На моем опыте автомобили похожего класса покупали разные люди, кто-то даже берет в кредит, — говорит Андрей Лямцев.
А на днях был случай — в салон приехал дяденька, привез наличкой