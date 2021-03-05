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В Новосибирск привезли первый в истории джип «Майбах». Щупаем машину за 27 миллионов и узнаем, кто берет такое за наличку

Разглядываем вживую люксовый Mercedes-Maybach GLS

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Так выглядит Mercedes-Maybach GLS <nobr class="_">2020 года</nobr>

Так выглядит Mercedes-Maybach GLS 2020 года

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В Новосибирск привезли джип «Майбах» за 27 миллионов рублей

В Новосибирск привезли первые три люксовых внедорожника Mercedes-Maybach GLS, два из них уже переданы клиентам дилерским центром «СТС Автомобили», один пока продается в автосалоне «Фастар». Интерес к этому автомобилю есть, недавно мы спрашивали у читателей, что бы они выбрали — хорошо известный «Гелендваген» или новинку Maybach, так вот голоса разделились ровно пополам. Что представляет собой машина за 27 миллионов рублей, что у нее внутри и кто покупает такую роскошь — веселые картинки в нашем статичном обзоре.

Цена машины — <nobr class="_">26 900 000 рублей</nobr>

Цена машины — 26 900 000 рублей

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Итак, внедорожник Mercedes-Maybach GLS — 2,5 тонны этого люксового железа стоят 26 900 000 рублей (можете сами посчитать, сколько это ваших любимых «хрущевок у метро»). Бренд Maybach когда-то был самостоятельной маркой, но сейчас является всего лишь «комплектацией», улучшенной версией топовых автомобилей Mercedes.

Мотор — 4-литровый 558-сильный V8

Мотор — 4-литровый 558-сильный V8

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Эта машина построена на базе обычного внедорожника Mercedes GLS (читайте наш обзор про него) и технически идентична ему. Мотор здесь мощнее — 4-литровый 558-сильный V8 со стартер-генератором. Пневмоподвеска, 9-ступенчатый автомат, смешной заявленный в каталоге расход — 12 литров на сотню в смешанном режиме.

Двойной окрас автомобиля

Двойной окрас автомобиля

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Главные отличия «Майбаха» от стандартного GLS — в окраске, декоре, материалах отделки, оснащении салона. Как вы думаете, какого цвета этот автомобиль? Черный? «Коришневый»? А вот и нет — он двухцветный, с дополнительной линией ручной работы на границе цветов.

Линия ручной работы на стыке цветов

Линия ручной работы на стыке цветов

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— Двухцветный окрас у автомобиля, нижняя часть идет черная, а вот эту границу если посмотрите — вот она пошла линия. Maybach можно одноцветный либо двухцветный заказать, это одна из основных фишек автомобиля. Причем это всё ручная работа, эта линия рисуется именно руками, — объясняет менеджер дилерского центра «Фастар» Андрей Лямцев.

<p>На кузове, в салоне, в багажнике, на подножках — шильдики и надписи Maybach, чтобы все знали, что это не какой-то там «дешманский» Mercedes.</p>

На кузове, в салоне, в багажнике, на подножках — шильдики и надписи Maybach, чтобы все знали, что это не какой-то там «дешманский» Mercedes.

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В экстерьере много хрома

В экстерьере много хрома

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Вместо металла — просто хромированный пластик

Вместо металла — просто хромированный пластик

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Сияют радиаторная решетка и отделка бампера. Но есть нюанс — на самом деле это не настоящий металл, а просто хромированный пластик.

Колесные диски с низкопрофильной резиной

Колесные диски с низкопрофильной резиной

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Колесные диски специального дизайна 23-го размера, шины Pirelli. Передние покрышки с 40-м профилем, задние — с 35-м.

Выдвижная подножка

Выдвижная подножка

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Огромная подножка для удобства посадки — она выдвигается автоматически при отпирании замков, при открывании дверей. На ходу подножка прячется.

Салон целиком обшит кожей

Салон целиком обшит кожей

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Архитектура интерьера повторяет GLS, но материалы и их выбор здесь богаче. Салон от пола до потолка обшит кожей, пластиковых панелей нет.

Черный интерьер не слишком наряден

Черный интерьер не слишком наряден

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В отделке используется натуральный лакированный шпон. Его рисунок, цвет можно выбрать, как и цвет кожи салона. Конкретно этот черный интерьер смотрится не слишком нарядно, но есть еще бежевые, коричневые варианты — они повеселее.

<p>Руль с лакированными деревянными вставками — красиво, но жестко, и руки скользят</p>

Руль с лакированными деревянными вставками — красиво, но жестко, и руки скользят

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Задние места разделены тоннелем

Задние места разделены тоннелем

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Mercedes-Maybach GLS — автомобиль четырехместный, задние кресла разделены массивным тоннелем. Никаких ущербных мест третьего ряда — в этой машине следует ездить только с максимальным комфортом.

Можно расположиться в полулежачем положении

Можно расположиться в полулежачем положении

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Задние кресла — с массажем и дополнительной секцией для поддержки ног, в них можно расположиться в полулежачем положении. Переднее пассажирское сиденье перед правым задним креслом до упора сдвигается и складывается, чтобы обеспечить максимум пространства.

Задний&nbsp;экран мультимедийной системы

Задний экран мультимедийной системы

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Перед каждым задним пассажиром — экран мультимедийной системы, позволяющий настраивать климат, управлять музыкой и так далее.

Между задними креслами за откидной крышкой прячется холодильник...<br>

Между задними креслами за откидной крышкой прячется холодильник...

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... так холодильник выглядит со стороны багажника. Сжирает, конечно, кучу полезного пространства<br>

... так холодильник выглядит со стороны багажника. Сжирает, конечно, кучу полезного пространства

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Транспортировочный чехол легковушки Mercedes

Транспортировочный чехол легковушки Mercedes

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Подобные автомобили ценой свыше 20 миллионов рублей даже перевозят на специальных закрытых автовозах. С завода машины поступают в чехлах, с большим количеством упаковки, пленок. Так, например, выглядит транспортировочный чехол обычной легковушки Mercedes.

Салон Mercedes-Maybach GLS до «распаковки»

Салон Mercedes-Maybach GLS до «распаковки»

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А это — салон другого Mercedes-Maybach GLS еще до «распаковки». Обратите внимание, как тщательно всё укутано, заклеено и закрыто картоном для сохранности.

Машину покупают бизнесмены

Машину покупают бизнесмены

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Кто же покупает подобные вещи? Как правило — бизнесмены, собственники крупных предприятий. Часто оформляют машину на свою компанию.

Часто используют лизинговые схемы

Часто используют лизинговые схемы

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— На самом деле по-разному. Очень часто приобретают на юрлицо данные автомобили, кто-то приезжает и наличные средства привозит. В основном это перечисления с юрлиц либо лизинг, так как люди, которые могут позволить себе такой автомобиль, как правило, имеют какие-то свои ИП либо ООО. На моем опыте автомобили похожего класса покупали разные люди, кто-то даже берет в кредит, — говорит Андрей Лямцев.

Иногда рассчитываются наличкой

Иногда рассчитываются наличкой

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А на днях был случай — в салон приехал дяденька, привез наличкой 21 миллион рублей за «Гелендваген» AMG 63. Отдал денежку в кассу, сел в машину и уехал.

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