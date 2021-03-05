В Новосибирск привезли первый в истории джип «Майбах». Щупаем машину за 27 миллионов и узнаем, кто берет такое за наличку

В Новосибирск привезли первые три люксовых внедорожника Mercedes-Maybach GLS, два из них уже переданы клиентам дилерским центром «СТС Автомобили», один пока продается в автосалоне «Фастар». Интерес к этому автомобилю есть, недавно мы спрашивали у читателей, что бы они выбрали — хорошо известный «Гелендваген» или новинку Maybach, так вот голоса разделились ровно пополам. Что представляет собой машина за 27 миллионов рублей, что у нее внутри и кто покупает такую роскошь — веселые картинки в нашем статичном обзоре.