16 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 73.31
eur 88.98
Тема дняИстория матери-одиночки из городка на краю области

Все новости

Все новости

Блеск и нищета новосибирцев. Смотрим на самые дорогие и самые дешевые машины в городе — разница в 1000 раз

Их продают прямо сейчас на вторичном рынке (вдруг какой-то из этих автомобилей вам приглянется)

6 617
60Обсудить

Поделиться

Отреставрированная отечественная&nbsp;<nobr class="_">Marussia B1</nobr> <nobr class="_">за 16,5 миллиона</nobr> рублей

Отреставрированная отечественная Marussia B1 за 16,5 миллиона рублей

Поделиться

В Новосибирске выставили на продажу Mercedes-Benz за 23 миллиона рублей

Сколько стоят сейчас самые дорогие автомобили Новосибирска? А сколько самые дешевые? Разница по цене — в тысячу раз, то есть за одно люксовое авто можно купить целый автопарк. В лидерах по стоимости — модели Mercedes, а самое дешевое — как правило, старые советские/российские машинки в плачевном состоянии, но на ходу. Подробнее — в обзоре НГС.

Mercedes-Benz Maybach GLS, 2020 год

Mercedes-Benz Maybach GLS стоит более <nobr class="_">23 миллионо</nobr>в рублей

Mercedes-Benz Maybach GLS стоит более 23 миллионов рублей

Поделиться

Кожаный двухцветный салон&nbsp;Mercedes-Benz <nobr class="_">Maybach GLS</nobr>

Кожаный двухцветный салон Mercedes-Benz Maybach GLS

Поделиться

Шикарный вариант стандартного внедорожника Mercedes GLS совсем недавно появился на рынке. Новую машину с пробегом 5 километров предлагают за 23 200 000 рублей. Двигатель наддувной 4 литра 558 л. с., автомат, полный привод, двухцветный салон из кожи «Коричневый махагони»/«Бежевый макиато», система дополненной реальности (динамические проекции на лобовое стекло), функция предупреждения при выходе из автомобиля, система распознавания дорожных знаков, освещение окружения автомобиля, сервозакрывание дверей, сиденья с массажем — да чего тут только нет. И налог не самый большой — 83 700 рублей в год.

Mercedes-Benz G-Класс AMG, 2020 год

«Гелендваген» — настоящий внедорожник с блокировками

«Гелендваген» — настоящий внедорожник с блокировками

Поделиться

Салон&nbsp;Mercedes-Benz G-Класс AMG

Салон Mercedes-Benz G-Класс AMG

Поделиться

Старый добрый «Гелендваген» — вернее, не старый (это уже новое поколение), но внешность и его суть прежние. Внедорожник стоит 21 777 000 рублей, 4-литровый двигатель у него выдает 585 «лошадей», коробка автоматическая, привод полный с тремя блокировками. Сдвижной стеклянный люк, обивка потолка из микроволокна, подсветка салона Ambient lighting 64 оттенка, система ионизации воздуха салона, кожа «Яхтенный синий», декор из нержавеющей стали — ну прямо не знаешь, какой «Мерседес» выбрать, этот или предыдущий.

Marussia B1, 2014 год

Отреставрированная отечественная&nbsp;<nobr class="_">Marussia B1</nobr>

Отреставрированная отечественная Marussia B1

Поделиться

В ряды лидеров по стоимости неожиданно затесался отечественный автомобиль Marussia B1. Это редкое изделие, созданное обанкротившейся компанией шоумена Николая Фоменко. Оставшиеся машины были выкуплены новосибирскими предпринимателями, восстановлены и вновь выставлены на продажу по «коллекционным ценам» — а как еще объяснить огромные 16 500 000 рублей за русский спорткар. Marussia B1 приводится в движение 3,5-литровым 300-сильным двигателем, привод у машины задний, коробка автомат. «B1-17 (17-й предсерийный экземпляр)», — уточняют продавцы. А вдруг когда-нибудь эта редкость будет стоить еще дороже?

ВАЗ-2101, 1984 год

Советская «копейка» еще на ходу

Советская «копейка» еще на ходу

Поделиться

А теперь с небес на землю — самые дешевые машины. Входной билет в мир авто начинается с 20–25 тысяч рублей, например, эта советская «копейка» стоит 25 000 рублей. Машинка помятая, но на ходу, двигатель 1,3-литровый 69-сильный, привод задний, коробка механика. «Двигатель после капитального ремонта, сиденье от иномарки, сзади стоят разварки, печка жарит, масло не ест, подвеска ХТС», — пишет владелец. В истории машины с 1997 года по отчету «ПроАвто» — четыре владельца по ПТС, последний ездит с 2009 года. Забавно, но ДТП и ремонтов не обнаружено.

ВАЗ-2105, 2003 год

ВАЗ-2105 российской сборки

ВАЗ-2105 российской сборки

Поделиться

Еще жигулевская классика, но уже российских времен, просят за авто те же 25 000 рублей. Двигатель 1,5 литра развивает 71 л. с., привод задний, коробка механика, указан чудный пробег 10 043 км. «Полностью на ходу, заменено масло, залит антифриз, печка греет, доки чисты», — нахваливает продавец. Как следует из подробного отчета, машина, вероятно, была перекрашена из белого цвета, в ПТС у нее 7 владельцев, зарегистрировано ДТП в 2018 году в Краснодарском крае с повреждением правой задней двери.

«Москвич-2141», 1991 год

«Москвич-2141» на ходу, но с коррозией

«Москвич-2141» на ходу, но с коррозией

Поделиться

Последний вздох советского автопрома — неплохая в свое время модель «Москвича». Машину продают за 25 000 рублей, двигатель 1,5 литра 72 л. с., привод передний, коробка механическая. «Двигатель, коробка передач в отличном состоянии, по кузову — видно», — уточняет продавец. По кузову действительно видно, что машину поглощает коррозия — гниют арки, пороги. За всё время жизни у машины было 4 владельца, второй ездил целых 17 лет, а последний — 4 года. ДТП и юридических ограничений не обнаружено.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Mercedesавто с пробегом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (60)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...