Блеск и нищета новосибирцев. Смотрим на самые дорогие и самые дешевые машины в городе — разница в 1000 раз

Шикарный вариант стандартного внедорожника Mercedes GLS совсем недавно появился на рынке. Новую машину с пробегом 5 километро в предлагают за 23 200 000 рублей . Двигатель наддувной 4 литра 558 л. с ., автомат, полный привод, двухцветный салон из кожи «Коричневый махагони»/«Бежевый макиато», система дополненной реальности (динамические проекции на лобовое стекло), функция предупреждения при выходе из автомобиля, система распознавания дорожных знаков, освещение окружения автомобиля, сервозакрывание дверей, сиденья с массажем — да чего тут только нет. И налог не самый большой — 83 700 рублей в год .