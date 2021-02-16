Блеск и нищета новосибирцев. Смотрим на самые дорогие и самые дешевые машины в городе — разница в 1000 раз

В Новосибирске выставили на продажу Mercedes-Benz за 23 миллиона рублей
Сколько стоят сейчас самые дорогие автомобили Новосибирска? А сколько самые дешевые? Разница
Mercedes-Benz Maybach GLS,
Шикарный вариант стандартного внедорожника Mercedes GLS совсем недавно появился на рынке. Новую машину с пробегом
Mercedes-Benz G-Класс AMG, 2020 год
Старый добрый «Гелендваген» — вернее, не старый (это уже новое поколение), но внешность и его суть прежние. Внедорожник стоит
Marussia B1, 2014 год
В ряды лидеров по стоимости неожиданно затесался отечественный автомобиль
ВАЗ-2101, 1984 год
А теперь с небес на землю — самые дешевые машины. Входной билет в мир авто начинается
ВАЗ-2105, 2003 год
Еще жигулевская классика, но уже российских времен, просят за авто те же
«Москвич-2141», 1991 год
Последний вздох советского автопрома — неплохая в свое время модель «Москвича». Машину продают за