Новосибирцы пробрались на «сибирские Мальдивы», чтобы поплавать на сапах — видео с опасного водоема

Сегодня, 4 августа, группа новосибирцев пробралась на золоотвал ТЭЦ-5 , названный в народе из-за цвета воды «сибирскими Мальдивами». Несмотря на то, что вода в промышленной зоне может быть опасна, посетители устроили там заплыв на сапах и сняли его на видео.

Заплыв организовало агентство водных экскурсий, которое скрывается под страничкой в «Инстаграме» sup_novosibirsk. Его представитель, попросивший не называть свое имя, рассказал корреспонденту НГС, что 8 человек проникли на территорию, преодолев колючую проволоку. Таким образом агентство провело свой корпоратив. Ролик с места событий компания выложила в своем инстаграме, сопроводив шуткой.