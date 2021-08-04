Новосибирцы пробрались на «сибирские Мальдивы», чтобы поплавать на сапах — видео с опасного водоема

Новосибирцы прокатились на сапах на «сибирских Мальдивах»
Сегодня, 4 августа, группа новосибирцев пробралась на золоотвал
Заплыв организовало агентство водных экскурсий, которое скрывается под страничкой в «Инстаграме» sup_novosibirsk. Его представитель, попросивший не называть свое имя, рассказал корреспонденту НГС, что 8 человек проникли на территорию, преодолев колючую проволоку. Таким образом агентство провело свой корпоратив. Ролик с места событий компания выложила в своем инстаграме, сопроводив шуткой.
— Представляем вам локацию «Сибирские Мальдивы». Маршрут подходит исключительно для новичков! Опытных не берем — опасно, — пишут авторы ролика в соцсети.
— Опытные ребята всю опасность понимают, а новички не знают. И они просятся уже толпой, чтобы мы их записали. Это юмор, если что, — объяснили шутку в sup-novosibirsk.
На вопрос, планирует ли агентство возить для заплывов на золоотвале своих клиентов, представитель sup-novosibirsk не дал однозначного ответа.
В Сибирской генерирующей компании, которой и принадлежит золоотвал
— Публикации таких картинок в соцсетях — наверное, хороший способ пропиариться, но по сути вводят людей в заблуждение и провоцируют на небезопасные действия, — прокомментировали в СГК.
В СГК также добавили, что усилят меры безопасности и контроль.
Впервые информация о золоотвале ТЭЦ-5 появилась в июне 2019 года, после чего туда начали активно ездить желающие сделать красивые кадры. В июле новосибирец Алексей Черенков искупался в его водах, во время купания он не чувствовал ни боли, ни жжения от воды, однако спустя несколько часов кожа ног покрылась красными пятнами.
— Вода в золоотвале не питьевая, а техническая, то есть содержит растворенные соли кальция и других оксидов металлов, а также высокий рН. Эту воду используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации, — предупреждали прежде в СГК.
В 2019 году «сибирские Мальдивы» закрыли от посетителей. Как сообщили в СГК, туристы мешали работать. Но в прошлом году в СГК сообщили, что «Мальдивы» посетили 2000 человек за два месяца.