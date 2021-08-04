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Новосибирцы пробрались на «сибирские Мальдивы», чтобы поплавать на сапах — видео с опасного водоема

В компании СГК заявили, что намерены усилить меры безопасности на объекте

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На сапах проплыла группа из 8 человек

На сапах проплыла группа из 8 человек

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Новосибирцы прокатились на сапах на «сибирских Мальдивах»

Сегодня, 4 августа, группа новосибирцев пробралась на золоотвал ТЭЦ-5, названный в народе из-за цвета воды «сибирскими Мальдивами». Несмотря на то, что вода в промышленной зоне может быть опасна, посетители устроили там заплыв на сапах и сняли его на видео.

Заплыв организовало агентство водных экскурсий, которое скрывается под страничкой в «Инстаграме» sup_novosibirsk. Его представитель, попросивший не называть свое имя, рассказал корреспонденту НГС, что 8 человек проникли на территорию, преодолев колючую проволоку. Таким образом агентство провело свой корпоратив. Ролик с места событий компания выложила в своем инстаграме, сопроводив шуткой.

— Представляем вам локацию «Сибирские Мальдивы». Маршрут подходит исключительно для новичков! Опытных не берем — опасно, — пишут авторы ролика в соцсети.

— Опытные ребята всю опасность понимают, а новички не знают. И они просятся уже толпой, чтобы мы их записали. Это юмор, если что, — объяснили шутку в sup-novosibirsk.

На вопрос, планирует ли агентство возить для заплывов на золоотвале своих клиентов, представитель sup-novosibirsk не дал однозначного ответа.

В Сибирской генерирующей компании, которой и принадлежит золоотвал № 2 ТЭЦ-5, сообщили, что он является производственным объектом.

— Публикации таких картинок в соцсетях — наверное, хороший способ пропиариться, но по сути вводят людей в заблуждение и провоцируют на небезопасные действия, — прокомментировали в СГК.

В СГК также добавили, что усилят меры безопасности и контроль.

Впервые информация о золоотвале ТЭЦ-5 появилась в июне 2019 года, после чего туда начали активно ездить желающие сделать красивые кадры. В июле новосибирец Алексей Черенков искупался в его водах, во время купания он не чувствовал ни боли, ни жжения от воды, однако спустя несколько часов кожа ног покрылась красными пятнами.

— Вода в золоотвале не питьевая, а техническая, то есть содержит растворенные соли кальция и других оксидов металлов, а также высокий рН. Эту воду используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации, — предупреждали прежде в СГК.

В 2019 году «сибирские Мальдивы» закрыли от посетителей. Как сообщили в СГК, туристы мешали работать. Но в прошлом году в СГК сообщили, что «Мальдивы» посетили 2000 человек за два месяца.

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отдыхсап-серфинг«Мальдивы»
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