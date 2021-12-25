Моржи Новосибирска отпраздновали приближающийся Новый год — 12 фотографий из проруби

В субботу, 25 декабря, новосибирские моржи устроили заплыв в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Он был посвящен грядущему празднованию Нового года.
Как сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, участники купались в проруби, водили хоровод вокруг елки и обтирались снегом, а после грелись в бане. Они были переодеты в сказочных персонажей.
Сегодняшний день богат на бесстрашных морозостойких новосибрцев. Так, днем полуобнаженные Деды Морозы пробежались по проспекту Маркса. А затем люди в костюмах проплыли на сапах по Оби.