Моржи Новосибирска отпраздновали приближающийся Новый год — 12 фотографий из проруби

В субботу, 25 декабря, новосибирские моржи устроили заплыв в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Он был посвящен грядущему празднованию Нового года.

Как сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, участники купались в проруби, водили хоровод вокруг елки и обтирались снегом, а после грелись в бане. Они были переодеты в сказочных персонажей.