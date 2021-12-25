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Тема дняДеды Морозы плывут на сапах
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Моржи Новосибирска отпраздновали приближающийся Новый год — 12 фотографий из проруби

Они купались, водили хоровод и обтирались снегом

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Моржи начали отмечать Новый год чуть раньше

Моржи начали отмечать Новый год чуть раньше

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В субботу, 25 декабря, новосибирские моржи устроили заплыв в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Он был посвящен грядущему празднованию Нового года.

Как сообщил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, участники купались в проруби, водили хоровод вокруг елки и обтирались снегом, а после грелись в бане. Они были переодеты в сказочных персонажей.

Несколько десятков человек купались в ледяной воде

Несколько десятков человек купались в ледяной воде

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Они устроили настоящий праздник

Они устроили настоящий праздник

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Переоделись в костюмы. Тут были и Деды Морозы, и Снегурочки, и феи

Переоделись в костюмы. Тут были и Деды Морозы, и Снегурочки, и феи

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Купания прошли в котловане на Юго-Западном жилмассиве

Купания прошли в котловане на Юго-Западном жилмассиве

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По наблюдению нашего корреспондента, проходящие мимо лыжники удивлялись, глядя на происходящее

По наблюдению нашего корреспондента, проходящие мимо лыжники удивлялись, глядя на происходящее

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Дед Мороз мороза не боится

Дед Мороз мороза не боится

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В заплыве участвовали, кстати, не только взрослые

В заплыве участвовали, кстати, не только взрослые

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Как будто на улице не зима

Как будто на улице не зима

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Моржи водили хороводы вокруг елки

Моржи водили хороводы вокруг елки

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А еще они обтирались снегом

А еще они обтирались снегом

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От одного взгляда на это фото становится холодно

От одного взгляда на это фото становится холодно

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Сегодняшний день богат на бесстрашных морозостойких новосибрцев. Так, днем полуобнаженные Деды Морозы пробежались по проспекту Маркса. А затем люди в костюмах проплыли на сапах по Оби.

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