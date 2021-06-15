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Тема дняПричина взрывов на ГБШ и рассказы очевидцев

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Взрывы на ГБШ. Как это было — 32 кадра, в каких нечеловеческих условиях тушили огонь пожарные

Огненное облако, столб черного дыма и несколько десятков пострадавших — фоторепортаж с места ЧП

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14 июня стал особенно горячим днем для новосибирских пожарных

14 июня стал особенно горячим днем для новосибирских пожарных

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Пожар на АЗС в Новосибирске полностью потушили

Вечером 14 июня на территории АЗС на Гусинобродском шоссе начался пожар, а затем прогремели взрывы. Столбы дыма и «грибы» от взрывов были видны издалека и в разных районах города. На месте происшествия работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Он запечатлел не только этапы тушения, но и работу сотрудников МЧС — этим парням сегодня пришлось несладко. Напомним, двое пожарных сейчас в больнице. Один — в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.

Как при любом громком происшествии, за происходящим наблюдали толпы. Некоторые водители специально останавливались посмотреть на пожар. Правда, потом им пришлось в спешном порядке убегать от взрывов

Как при любом громком происшествии, за происходящим наблюдали толпы. Некоторые водители специально останавливались посмотреть на пожар. Правда, потом им пришлось в спешном порядке убегать от взрывов

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Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности

Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности

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На место прибыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть

На место прибыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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Из склада обуви вместе со взрывом разлетелся товар. Сапоги нашли <nobr class="_">за 300 метров</nobr>

Из склада обуви вместе со взрывом разлетелся товар. Сапоги нашли за 300 метров

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След от удара цистерны. В асфальте образовалась яма глубиной около полуметра. Также выбило бордюр

След от удара цистерны. В асфальте образовалась яма глубиной около полуметра. Также выбило бордюр

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Пожарные эвакуируют машины из автосервиса. Обратите внимание: за рулем — сотрудник МЧС

Пожарные эвакуируют машины из автосервиса. Обратите внимание: за рулем — сотрудник МЧС

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На место происшествия приехали следователи

На место происшествия приехали следователи

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Последствия взрывов. Район происшествия стал больше похож на место военных действий

Последствия взрывов. Район происшествия стал больше похож на место военных действий

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«Подумали, что началась война», — рассказывают местные жители

«Подумали, что началась война», — рассказывают местные жители

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От взрыва едва не загорелась квартира в доме напротив. На девятом этаже началось тление. Пожарные взломали дверь и потушили зарождавшийся огонь

От взрыва едва не загорелась квартира в доме напротив. На девятом этаже началось тление. Пожарные взломали дверь и потушили зарождавшийся огонь

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Цистерна пролетела почти 300 метров и упала возле остановки на Лазурной улице, повалив стелу с ценами возле АЗС

Цистерна пролетела почти 300 метров и упала возле остановки на Лазурной улице, повалив стелу с ценами возле АЗС

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Та, в свою очередь, рухнула на автомобиль

Та, в свою очередь, рухнула на автомобиль

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Дым загрязнил и без того проблемный воздух, многие жаловались, что стало невозможно дышать

Дым загрязнил и без того проблемный воздух, многие жаловались, что стало невозможно дышать

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Упавшая после взрыва цистерна

Упавшая после взрыва цистерна

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От взрыва на противоположной стороне дороги выгорела трава

От взрыва на противоположной стороне дороги выгорела трава

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Сотрудники МЧС на фоне упавшей цистерны

Сотрудники МЧС на фоне упавшей цистерны

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Обломки от цистерн разбросало по округе

Обломки от цистерн разбросало по округе

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Один из пострадавших — Владимир. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Он рассказал, что с ним произошло: «Мы находились на СТО рядом с заправкой. Услышали, что начался пожар, начали срочно эвакуироваться — побежали в сторону "Ленты". Прогремел взрыв. У меня оказались задеты рука, голова и спина»

Один из пострадавших — Владимир. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Он рассказал, что с ним произошло: «Мы находились на СТО рядом с заправкой. Услышали, что начался пожар, начали срочно эвакуироваться — побежали в сторону "Ленты". Прогремел взрыв. У меня оказались задеты рука, голова и спина»

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Пожар полностью потушили в 01:48 15 июня, на месте остается лишь одно подразделение для контроля за обстановкой

Пожар полностью потушили в 01:48 15 июня, на месте остается лишь одно подразделение для контроля за обстановкой

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При пожаре пострадали 26 человек, двое из них — дети. СК по Октябрьскому району возбудил уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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