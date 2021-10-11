«Я не понял, це шо — Таймс-сквер?»: видео с ремонтом Октябрьского моста набрало 1,8 млн просмотров в Instagram

Видео с ремонтом Октябрьского моста набрало 1,8 млн просмотров в Instagram
В Новосибирске шуточное видео с отремонтированной дорогой на Октябрьском мосту набрало в Instagram более 1,8 миллиона просмотров. Автор ролика наложил на кадры популярную озвучку про Таймс-сквер.
— Уху-ху-ху, я не понял, це шо — Таймс-сквер, господи, — шутит автор озвучки.
Само видео новосибирец подписал так: «То чувство, когда едешь по новому асфальту на Коммунальном мосту».
— По новому асфальту было ехать приятнее, чем до него, но насколько мне известно — его уже сняли и заставили подрядчика переделывать ремонт, — рассказал корреспонденту НГС автор ролика Александр Бондарчук. — Так что и остается любоваться ровной дорогой в инстаграме. На самом деле удивлен, что это видео посмотрели уже больше миллиона человек, видимо, тема действительно животрепещущая.
Ролик был снят три недели назад, подрядчик вернулся на объект в конце сентября.
В конце прошлого месяца мы рассказывали, что видео с новосибирскими котятами породы британская «золотая шиншилла» собирают миллионы просмотров в TikTok. Их хозяйка Вероника Акульева уже больше 10 лет держит питомник и признается, что у ее питомцев есть поклонники.
Летом мы рассказывали, как сибирячка сняла вирусный ролик для TikTok: про то, как ребенка отдают бабушке, посмотрели 1,7 млн раз.
В апреле новосибирец со своим лабрадором Соней снялся в программе Первого канала «Видели видео?». Его ролик, опубликованный в «ТикТоке», приглянулся редакторам — они пригласили Юрия с его домашней любимицей в Москву.