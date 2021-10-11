«Я не понял, це шо — Таймс-сквер?»: видео с ремонтом Октябрьского моста набрало 1,8 млн просмотров в Instagram

— По новому асфальту было ехать приятнее, чем до него, но насколько мне известно — его уже сняли и заставили подрядчика переделывать ремонт, — рассказал корреспонденту НГС автор ролика Александр Бондарчук. — Так что и остается любоваться ровной дорогой в инстаграме. На самом деле удивлен, что это видео посмотрели уже больше миллиона человек, видимо, тема действительно животрепещущая.