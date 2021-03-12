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Машина скорой помощи застряла во дворе на Блюхера — ее вытащил другой экипаж

Автомобиль увяз в снегу

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Машину помогали толкать случайные прохожие

Машину помогали толкать случайные прохожие

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Машина скорой помощи забуксовала в снегу во дворе Новосибирска

Вечером в четверг, 11 марта, в Новосибирске скорая забуксовала во дворе. Это уже не первый случай за этот месяц.

Как сообщает очевидец в паблике «АСТ-54», с крыши дома по адресу улица Блюхера, 3 сбросили снег, однако управляющая компания за день так его и не вывезла. На помощь застрявшей машине пришел другой автомобиль с медиками, а подтолкнуть помогли люди, проходившие мимо.

— Две скорые вытаскивают друг друга. Отлично почистили сегодня у нас дороги, — комментирует автор видеоролика.

Похожая ситуация произошла на днях на 2-й Воинской улице в Октябрьском районе Новосибирска. Тогда сразу три «Газели» с врачами завязли в снегу. Председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев объяснил НГС, что подобные ситуации происходят каждую зиму.

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