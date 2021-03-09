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«Эта проблема каждую зиму»: во дворах на Воинской застряли три скорые — что об этом думают медики

В городе только один уазик, который может помочь застрявшим бригадам

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Если бригада едет на вызов и застревает, то вызов снимается

Если бригада едет на вызов и застревает, то вызов снимается

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Три скорые застряли в одном из дворов Новосибирска из-за неубранного снега

В Новосибирске во дворе дома на 2-й Воинской улице в Октябрьском районе три автомобиля скорой помощи увязли в снегу. Медики отмечают, что такие ситуации происходят зимой постоянно.

Видео застрявших «Газелей» появилось в группе «АСТ-54» — публикуем часть ролика, где можно разглядеть, как буксует одна из машин. О том, что в ловушку попали три автомобиля, «АСТ-54» сообщает со ссылкой на очевидца.

По информации «АСТ-54», медики приехали на выезд к мужчине с инсультом, но застряли в снегу. На помощь прибыл еще один экипаж, однако он тоже застрял, не доехав до первого. После вторая машина всё же «откопалась» и уехала. Позже к месту приехала еще одна скорая. Автор видео более двух часов наблюдала за происходящим из окна квартиры, но ушла спать.

Как рассказал корреспонденту НГС председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев, такие ситуации в городе — не редкость.

— Эта проблема каждую зиму. Внутриквартальные проезды, придомовые территории, частный сектор. Мы регулярно сидим там в снежном плену, — рассказал Комлев.

Он объяснил, что если бригада едет на вызов и застревает, то вызов снимается.

— Машина и бригада остаются на месте, где застряли. Какой-то специализированной службы, которая позволяла бы вызволять и эвакуировать спецтранспорт, нет. У нас на станции, например, этим занимается один уазик. Он один ездит по всему городу и вытаскивает эти машинки. Но вы же понимаете, что в функции медтранспорта вызволение машин скорой из снежного плена не входит, — пояснил Сергей Комлев.

Медик объяснил, что если машина скорой застряла вместе с пациентом, то бригада вытаскивает машину своими силами. Если состояние пациента критическое, медики вызывают другую бригаду.

— Вызывается либо другая бригада, либо автомобиль, а застрявший автомобиль будет ждать помощи. Либо от неравнодушных граждан, либо от нашего доблестного уазика, — рассказал Комлев.

В феврале машина скорой застряла в открытом люке на Иванова, 22. А год назад около дома на Ватутина автомобиль скорой помощи въехал в сугроб и перевернулся.

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