«Эта проблема каждую зиму»: во дворах на Воинской застряли три скорые — что об этом думают медики

В Новосибирске во дворе дома на 2-й Воинской улице в Октябрьском районе три автомобиля скорой помощи увязли в снегу. Медики отмечают, что такие ситуации происходят зимой постоянно.

Видео застрявших «Газелей» появилось в группе « АСТ-54 » — публикуем часть ролика, где можно разглядеть, как буксует одна из машин. О том, что в ловушку попали три автомобиля, «АСТ-54» сообщает со ссылкой на очевидца.