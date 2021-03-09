«Эта проблема каждую зиму»: во дворах на Воинской застряли три скорые — что об этом думают медики

Три скорые застряли в одном из дворов Новосибирска из-за неубранного снега
В Новосибирске во дворе дома на
Видео застрявших «Газелей» появилось в группе «
По информации «АСТ-54», медики приехали на выезд к мужчине с инсультом, но застряли в снегу. На помощь прибыл еще один экипаж, однако он тоже застрял, не доехав до первого. После вторая машина всё же «откопалась» и уехала. Позже к месту приехала еще одна скорая. Автор видео более двух часов наблюдала за происходящим из окна квартиры, но ушла спать.
Как рассказал корреспонденту НГС председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев, такие ситуации в городе — не редкость.
— Эта проблема каждую зиму. Внутриквартальные проезды, придомовые территории, частный сектор. Мы регулярно сидим там в снежном плену, — рассказал Комлев.
Он объяснил, что если бригада едет на вызов и застревает, то вызов снимается.
— Машина и бригада остаются на месте, где застряли. Какой-то специализированной службы, которая позволяла бы вызволять и эвакуировать спецтранспорт, нет. У нас на станции, например, этим занимается один уазик. Он один ездит по всему городу и вытаскивает эти машинки. Но вы же понимаете, что в функции медтранспорта вызволение машин скорой из снежного плена не входит, — пояснил Сергей Комлев.
Медик объяснил, что если машина скорой застряла вместе с пациентом, то бригада вытаскивает машину своими силами. Если состояние пациента критическое, медики вызывают другую бригаду.
— Вызывается либо другая бригада, либо автомобиль, а застрявший автомобиль будет ждать помощи. Либо от неравнодушных граждан, либо от нашего доблестного уазика, — рассказал Комлев.
В феврале машина скорой застряла в открытом люке на