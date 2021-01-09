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«Странно и обидно»: толпа новосибирцев устроила скандал в соцзащите Ленинского района из-за подарков

В комплексном центре социального обслуживания населения объяснили произошедшее дезинформацией

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Люди несколько часов простояли в очереди, но подарки детям так и не получили

Люди несколько часов простояли в очереди, но подарки детям так и не получили

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Сегодня, 9 января, толпа порядка 40 новосибирцев устроила скандал в комплексном центре социального обслуживания населения Ленинского района на улице Котовского — они не смогли получить обещанные подарки детям.

— Вчера в соцзащите появилась информация, что дают подарки всем детям до 14 лет, надо только проживать в Ленинском районе, — рассказала корреспонденту НГС безработная мама Анастасия. — До вчерашнего дня выдавали всем. Те, кто вчера не успели подъехать, подъехали сегодня. Но сегодня оказалось, что у них новые правила.

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Женщина пояснила: изначально по телефону в соцзащите говорили о том, что для получения подарка необходимо только показать прописку в Ленинском районе Новосибирска. Но сегодня специалисты начали требовать сначала справку о доходах, а потом и другие документы, никак не относящиеся к делу.

— Вчера у меня получила знакомая, у которой просто один ребенок. А я на бирже стою, не работаю. Приехала за подарком ребенку — и мне отказали. Непонятно — кому дают, кому не дают. Как по лотерейке: тебе дам, тебе не дам. Странно и обидно. Столько простояли на морозе.

Сотрудник соцзащиты пояснил корреспонденту НГС, что подарки предназначены только для детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Кто-то сбросил неправильную информацию, и чехарда пошла, — объяснил специалист. — Некоторые возмущаются — нам подарки нужны и всё. А мы что сделать можем?

В ноябре мы писали про гигантские очереди в МФЦ, больницы и даже в суд, в которых люди вынуждены стоять часами.

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