«Странно и обидно»: толпа новосибирцев устроила скандал в соцзащите Ленинского района из-за подарков

Женщина пояснила: изначально по телефону в соцзащите говорили о том, что для получения подарка необходимо только показать прописку в Ленинском районе Новосибирска. Но сегодня специалисты начали требовать сначала справку о доходах, а потом и другие документы, никак не относящиеся к делу.

— Вчера у меня получила знакомая, у которой просто один ребенок. А я на бирже стою, не работаю. Приехала за подарком ребенку — и мне отказали. Непонятно — кому дают, кому не дают. Как по лотерейке: тебе дам, тебе не дам. Странно и обидно. Столько простояли на морозе.

Сотрудник соцзащиты пояснил корреспонденту НГС, что подарки предназначены только для детей-инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— Кто-то сбросил неправильную информацию, и чехарда пошла, — объяснил специалист. — Некоторые возмущаются — нам подарки нужны и всё. А мы что сделать можем?

В ноябре мы писали про гигантские очереди в МФЦ, больницы и даже в суд, в которых люди вынуждены стоять часами.