От волшебного поезда в Бердск до беспорядков в Казахстане: главные новости новогодних каникул, которые вы пропустили

10-дневные каникулы подходят к концу, и многим в это время было не до новостей — в свободные дни и так есть чем заняться, мы всё понимаем. Поэтому подготовили краткий обзор событий, которые вы могли пропустить за шампанским, мандаринами и активным отдыхом.

В канун Нового года мы постарались создать читателям максимально праздничное настроение и сделали волшебный фоторепортаж с самой новогодней улицы Новосибирска. При этом она находится далеко от центра города, а украшают ее сами жители. На Закарпатской стоят десятки снежных скульптур, а утром и вечером зажигаются сотни метров гирлянд, раскинувшихся по заборам, домам и елкам.

