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От волшебного поезда в Бердск до беспорядков в Казахстане: главные новости новогодних каникул, которые вы пропустили

Если вы не читали новостей во время праздников, добро пожаловать в обзор!

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10 новогодних дней, возможно, меньше всего хотелось читать новости, но пора возвращаться в городскую повестку

10 новогодних дней, возможно, меньше всего хотелось читать новости, но пора возвращаться в городскую повестку

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10-дневные каникулы подходят к концу, и многим в это время было не до новостей — в свободные дни и так есть чем заняться, мы всё понимаем. Поэтому подготовили краткий обзор событий, которые вы могли пропустить за шампанским, мандаринами и активным отдыхом.

В канун Нового года мы постарались создать читателям максимально праздничное настроение и сделали волшебный фоторепортаж с самой новогодней улицы Новосибирска. При этом она находится далеко от центра города, а украшают ее сами жители. На Закарпатской стоят десятки снежных скульптур, а утром и вечером зажигаются сотни метров гирлянд, раскинувшихся по заборам, домам и елкам.

Одной из интересных новостей конца прошлого года — с заделом на год наступивший — стал запуск «Хогвартс-Экспресса». И пусть это 2-часовая поездка не в настоящую школу-замок, а всего лишь из Новосибирска в Бердск и обратно, скучно не будет, обещают организаторы. Подобные волшебные поезда они планируют запустить в 30 российских городах.

Прокатиться на «Хогвартс-Экспрессе» можно за 2500 рублей

Прокатиться на «Хогвартс-Экспрессе» можно за 2500 рублей

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Городские власти обычно ругают (и, будем честны, нередко есть за что), но к Новому году НГС попросил экспертов вспомнить, чего им все-таки удалось добиться. Оказалось, даже мэрии Новосибирска есть чем гордиться. Плюсы в ее работе нашел даже критически настроенный депутат горсовета Сергей Бойко. Неудачи у города, впрочем, тоже были — эксперты высказались и о них.

Эта новость принесла немало беспокойства фанатам Тилля Линдеманна. 26 января в Новосибирске должен пройти его сольный концерт, но православные активисты считают его проведение «падением нравственности и культуры». При этом они подчеркивают, что вовсе не запрещают сам концерт, но депутатам Госдумы в итоге написали. И теперь их доводы тщательно проверяют следователи.

Активистов не устраивает творчество певца, которое «разрушает традиционную нравственность и культуру»

Активистов не устраивает творчество певца, которое «разрушает традиционную нравственность и культуру»

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В начале года новосибирцев потрясло сообщение об убийстве 23-летней жительницы Советского района Натальи. В нем обвинили ее бывшего сожителя, который, как оказалось, уже был судим. Как удалось выяснить из записей камер видеонаблюдения, он поджидал девушку в подъезде ее дома с 8 утра и, едва встретив, начал избивать, а затем нанес не менее шести ножевых ранений. Знакомые Натальи рассказали, что он и раньше бил ее и сама девушка боялась расправы. Следствие пока не завершено, но мужчина взят под стражу на 2 месяца.

Обвиняемый и погибшая были знакомы <nobr class="_">9 лет</nobr>

Обвиняемый и погибшая были знакомы 9 лет

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3 января стало известно, что в Новосибирске нашли студента СГУПСа Андрея Путилова, которого считали пропавшим больше года. Представителям поискового отряда «ЛизаАлерт» помогла нейросеть: оказалось, они встретили на улице того самого парня, который вышел из общежития 1 октября 2020 года и не вернулся.

С 4 января одной из главных тем в повестке дня стали массовые беспорядки в Казахстане. Всё началось с резкого повышения цен на газ, которое вывело на улицы множество недовольных таким решением людей, но довольно быстро ситуация стала накаляться. Правительство страны ушло в отставку, протестующие подожгли администрацию президента и захватили военные грузовики, а в качестве ответных действий в Казахстан направились силы ОДКБ. Несколько дней в стране даже не было связи — вообще. Новосибирцы поддержали протестующих казахов как смогли, — серией пикетов. За развитием ситуации можно следить в отдельном сюжете на НГС.

Директора школы № 76 будут судить из-за слишком большого числа учеников — ей грозит штраф в 30 тысяч рублей. Проблема в том, что эта школа — единственная на стремительно растущий микрорайон Европейский берег, еще одну огромную новостройку «Марсель» по соседству и незначительную часть старого жилмассива. При этом в городе таких школ еще 17.

На строительство ЛДС в Новосибирске добавили из федерального бюджета еще 1,6 миллиарда рублей — к 4,3 миллиарда, выделенным правительством ранее. При этом стройка идет с отставанием: по подсчетам Андрея Травникова, на полгода. Так что новогодние каникулы были у кого угодно, но не у строителей ЛДС.

Во время нерабочей недели стало известно о смертях нескольких значимых — в той или иной степени — новосибирцев. В конце 2021 года ушел из жизни Станислав Дягилев — отец известной новосибирской рок-исполнительницы Янки Дягилевой. 4 января стало известно о смерти сына известного новосибирского художника Николая Грицюка, новосибирского дизайнера и фотографа Анатолия Грицюка. 6 января от коронавируса умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Бонкин. 7 января стало известно о смерти бывшего сибирского полпреда Анатолия Квашнина — также от коронавируса. В тот же день в больнице Тольятти скончался новосибирский боксер Арест Саакян — от полученного во время турнира удара в голову он впал в кому.

В начале 2022 года стало известно, что мэрия Новосибирска проиграла иск на 400 миллионов рублей: его подала к городу группа «Дискус». Причиной конфликта стали дороги в Плющихинском жилмассиве: компания их построила, а мэрия приняла на баланс, не рассчитавшись с застройщиком.

8 января в Новосибирске подвели итоги уже ставшего традицией фестиваля снежных скульптур. Полюбоваться ими можно будет до конца месяца, а узнать победителя — в нашем фоторепортаже.

Приз мэра Новосибирска второй год подряд завоевывает команда из Хабаровска: в этом году она создала рождественскую скульптуру «Духи Сибири»

Приз мэра Новосибирска второй год подряд завоевывает команда из Хабаровска: в этом году она создала рождественскую скульптуру «Духи Сибири»

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Напоследок полезная новость: НГС выяснил, что делать с новогодней елью после праздников, и написал подробную инструкцию.

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