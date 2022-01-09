От волшебного поезда в Бердск до беспорядков в Казахстане: главные новости новогодних каникул, которые вы пропустили

10-дневные каникулы подходят к концу, и многим в это время было не до новостей — в свободные дни и так есть чем заняться, мы всё понимаем. Поэтому подготовили краткий обзор событий, которые вы могли пропустить за шампанским, мандаринами и активным отдыхом.
В канун Нового года мы постарались создать читателям максимально праздничное настроение и сделали волшебный фоторепортаж с самой новогодней улицы Новосибирска. При этом она находится далеко от центра города, а украшают ее сами жители. На Закарпатской стоят десятки снежных скульптур, а утром и вечером зажигаются сотни метров гирлянд, раскинувшихся по заборам, домам и елкам.
Одной из интересных новостей конца прошлого года — с заделом на год наступивший — стал запуск «Хогвартс-Экспресса». И пусть это
Городские власти обычно ругают (и, будем честны, нередко есть за что), но к Новому году НГС попросил экспертов вспомнить, чего им все-таки удалось добиться. Оказалось, даже мэрии Новосибирска есть чем гордиться. Плюсы в ее работе нашел даже критически настроенный депутат горсовета Сергей Бойко. Неудачи у города, впрочем, тоже были — эксперты высказались и о них.
Эта новость принесла немало беспокойства фанатам Тилля Линдеманна.
В начале года новосибирцев потрясло сообщение об убийстве
3 января стало известно, что в Новосибирске нашли студента СГУПСа Андрея Путилова, которого считали пропавшим больше года. Представителям поискового отряда «ЛизаАлерт» помогла нейросеть: оказалось, они встретили на улице того самого парня, который вышел из общежития
С 4 января одной из главных тем в повестке дня стали массовые беспорядки в Казахстане. Всё началось с резкого повышения цен на газ, которое вывело на улицы множество недовольных таким решением людей, но довольно быстро ситуация стала накаляться. Правительство страны ушло в отставку, протестующие подожгли администрацию президента и захватили военные грузовики, а в качестве ответных действий в Казахстан направились силы ОДКБ. Несколько дней в стране даже не было связи — вообще. Новосибирцы поддержали протестующих казахов как смогли, — серией пикетов. За развитием ситуации можно следить в отдельном сюжете на НГС.
Директора школы
На строительство ЛДС в Новосибирске добавили из федерального бюджета еще 1,6 миллиарда рублей — к 4,3 миллиарда, выделенным правительством ранее. При этом стройка идет с отставанием: по подсчетам Андрея Травникова, на полгода. Так что новогодние каникулы были у кого угодно, но не у строителей ЛДС.
Во время нерабочей недели стало известно о смертях нескольких значимых — в той или иной степени — новосибирцев. В конце 2021 года ушел из жизни Станислав Дягилев — отец известной новосибирской рок-исполнительницы Янки Дягилевой.
В начале 2022 года стало известно, что мэрия Новосибирска проиграла иск на 400 миллионов рублей: его подала к городу группа «Дискус». Причиной конфликта стали дороги в Плющихинском жилмассиве: компания их построила, а мэрия приняла на баланс, не рассчитавшись с застройщиком.
8 января в Новосибирске подвели итоги уже ставшего традицией фестиваля снежных скульптур. Полюбоваться ими можно будет до конца месяца, а узнать победителя — в нашем фоторепортаже.
Напоследок полезная новость: НГС выяснил, что делать с новогодней елью после праздников, и написал подробную инструкцию.