Бывший представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин умер от коронавируса

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Анатолий Квашнин умер
— Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус, — сказал Дерябин.
Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. После этого до
В первый год работы в Сибири Анатолий Квашнин посетил экспозицию научных разработок в выставочном центре Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске. Нового полпреда заинтересовали теплосберегающие стельки, разработанные в Институте катализа СО РАН — Анатолий Квашнин тут же позвонил начальнику тыла Вооруженных сил РФ и рекомендовал использовать эту разработку в армии. Полпред жестко раскритиковал работу областной администрации — например, однажды сказал, что на местах «процветает то, что мягко можно назвать неэффективным и неразумным управлением». Подробности — в нашем материале о полпредах Путина в СФО.
Ранее НГС рассказывал о резиденции Квашнина в Новосибирске в районе улицы