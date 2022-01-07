Бывший представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин умер от коронавируса

Ранее НГС рассказывал о резиденции Квашнина в Новосибирске в районе улицы 91-й Перекат — рядом Заельцовский бор, река Обь и небольшая заводь, где пришвартованы катера. Сосед экс-полпреда — директор ГК «Дискус» Алексей Джулай. Подробности — по ссылке.

