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Бывший представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин умер от коронавируса

Экс-начальник Генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин умер утром 7 января

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Анатолий Васильевич Квашнин родился <nobr class="_">15 августа</nobr> 1946 года в семье военнослужащего в Уфе

Анатолий Васильевич Квашнин родился 15 августа 1946 года в семье военнослужащего в Уфе

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Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил генерал армии Анатолий Квашнин умер 7 января в Москве, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

— Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус, — сказал Дерябин.

Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. После этого до 2010-го он был полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

В первый год работы в Сибири Анатолий Квашнин посетил экспозицию научных разработок в выставочном центре Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске. Нового полпреда заинтересовали теплосберегающие стельки, разработанные в Институте катализа СО РАН — Анатолий Квашнин тут же позвонил начальнику тыла Вооруженных сил РФ и рекомендовал использовать эту разработку в армии. Полпред жестко раскритиковал работу областной администрации — например, однажды сказал, что на местах «процветает то, что мягко можно назвать неэффективным и неразумным управлением». Подробности — в нашем материале о полпредах Путина в СФО.

Ранее НГС рассказывал о резиденции Квашнина в Новосибирске в районе улицы 91-й Перекат — рядом Заельцовский бор, река Обь и небольшая заводь, где пришвартованы катера. Сосед экс-полпреда — директор ГК «Дискус» Алексей Джулай. Подробности — по ссылке.

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