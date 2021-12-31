Самая сказочная улица Новосибирска: как соседи превратили частный сектор в новогоднюю достопримечательность

Жители Закарпатской на Шлюзе превратили свою улицу в сказку: здесь стоят десятки снежных скульптур, а утром и вечером зажигаются сотни метров гирлянд, раскинувшихся по заборам, домам и елкам. Эта улица в частном секторе настолько необычна для Новосибирска, что становится новогодней городской достопримечательностью — сюда уже съезжаются люди со всего города, чтобы полюбоваться и пофотографироваться. Журналист НГС Мария Тищенко нашла авторов этого стихийного проекта и узнала у них
Видео с улицей Закарпатской, которая вся сияет многочисленными гирляндами, в редакцию прислал наш читатель — как оказалось, он живет на соседней улице частного сектора на Шлюзе и, как и многие, любуется этим местом. Мы с видеооператором НГС Антоном Дигаевым поехали туда днем, чтобы познакомиться с создателями этой новогодней сказки и посмотреть, как улица преображается вечером.
В начале улицы стоит знак, обозначающий тупик. Закарпатская — не проезжая и очень узкая, поэтому в основном по ней ездят только жители. Остальные же припарковывают машины и идут гулять и фотографироваться.
На въезде, кроме дорожного знака, стоят снежные скульптуры. Одна из них выглядит очень реалистично — так что не сразу понимаешь, что фонарь сделан из снега.
Если посмотреть на улицу беглым взглядом днем, то можно и не заметить, что она особенная. Но при детальном рассмотрении становится понятно, что и при свете солнца здесь можно найти множество интересных деталей: на деревьях висят елочные игрушки и мишура, на заборах — рождественские венки.
Как раз в начале улицы и живут три семьи, с которых всё началось: Валентина Рябизова с мужем Сергеем, местный старожил Сергей Шафрыгин, а также Григорий и Татьяна Майоровы.
— На этой улице мы живем с 1989 года: тогда у нас еще не было ребенка, а сейчас ему уже 30 лет. Получилось так, что живые елки, которые стояли в доме, мы с соседями — Майоровыми и Шафрыгиными — стали выставлять перед окнами. Наряжали их ледяными игрушками: в стаканчики из-под йогурта заливали цветную воду. Так они стояли до весны, пока эти льдинки полностью не растают, — вспоминает Валентина Рябизова.
Около 20 лет назад сын Сергея Шафрыгина занимался продажей елок перед Новым годом. У него осталось несколько деревьев, выбрасывать было жалко, и их тоже поставили перед домами.
— Тогда родилась идея посадить настоящие елки, которые сейчас так вымахали! Мы стали их наряжать — каждый свою. Потом появился даже соревновательный дух — кто что придумает. Постепенно стали покупать фигурные гирлянды, но сначала украшали только фасад дома, по забору могли пустить немножечко. А потом стали присоединяться уже все соседи. И, в общем-то, стали договариваться, чтобы уже у всех было красиво. Улица не проезжая: мы здесь сами хозяева, поэтому создаем уют своими руками, — поясняет Валентина.
Сам Сергей Шафрыгин говорит, что посаженные ели были маленькими, вместе с ними росла и длина гирлянд:
— Мы сначала посадили елочку: она была высотой 1,7 метра. Начали гирлянду развешивать. Как стала выше, то уже другие гирлянды брали. А потом украшали уже и улицу. Соседи это всё подхватили. Уже 4 года у нас улица такая, как сейчас: то каждый себе украшал, а теперь полностью всю улицу.
Теперь соседи вместе выбирают игрушки и гирлянды —
— Сергей уже с середины ноября всех активизирует, чтобы начать подготовку: достают гирлянды, всё проверяют. Григорий у нас профессиональный электрик, поэтому паяет, если нужно. Гирлянды вешают заранее, когда нет мороза, и не снимают в холод, иначе они сломаются. В общем, у нас один за всех и все за одного! Красиво, когда это смотрится как единая сказка. И детям, и взрослым нравится, — объясняет нюансы Валентина.
Пять лет назад соседи начали делать более сложные украшения — снежные фигуры. Все учились этому искусству самостоятельно. Первым начал Сергей Шафрыгин с семьей: по его словам, первой скульптурой была мартышка.
Майя Шакирова с мужем Константином тоже делают скульптуры, в этом году даже целую фотозону в конце улицы — Дед Мороз, Снегурочка, ледяной диван, на который они заботливо положили накидку, чтобы фотографирующимся не было так холодно.
Майя с мужем сами раньше гуляли по этой улице и любовались, а как только появилась возможность поселиться там, то сразу ею воспользовались и присоединились к традициям жителей этой улицы. Это было 8 лет назад.
— Я тоже не училась делать скульптуры. Всё спонтанно: начинаешь одно делать, а получается другое. В этому году я планировала сделать три снеговика разного роста, но как-то днем мы вышли, я посмотрела на заготовку и сказала: «Ну какие снеговики? Там уже лицо видно, бороду», — смеется Майя.
Валентина рассказывает, как создавалась пара снеговиков, которые стоят возле ее дома: их сделал муж Сергей.
— Он специалист вообще в другой области, но третий год пытается сам вырезать фигуры. В этом году очень много снега, а в прошлом собирали его со всей улицы, чтобы сделать фигуры. В этот раз мы сделали заготовки: заранее установили щиты, наполнили их снегом, утрамбовали его. Я в соцсетях просила помощи: может, кто-то вырежет фигуры, пройдет практику, писала, что мы готовы тоже участвовать. Почти две недели отклика не было, поэтому Сережа в выходной день вышел и сделал их за день. Это сладкая, любящая парочка, потому что семья — основа всего. На нашей улице очень дружные семьи.
Недавно, добавляет Валентина, возле снеговиков остановились дети и спросили, где их ребенок. Поэтому Сергею Рябизову предстоит дополнительная работа.
Если снежные скульптуры доделывают ближе к Новому году, то в остальном есть устоявшееся расписание. Валентина объясняет, что обычно улицу начинают украшать 5 декабря, гирлянды отключают 1 февраля, но снимают только когда спадают морозы. Сейчас жители сделали такое ежедневное расписание: улица светится с 7 до 9 утра и с 18 вечера до полуночи. А в новогоднюю ночь — постоянно. К тому же жители Закарпатской наряжаются в костюмы и так приветствуют прохожих.
— Как говорили на Руси всегда? «Хочешь купить дом? Узнай всё про соседей». Такие, как у нас соседи, — дороже золота. Мы 32 года здесь живем: за эти годы всякое было, но мы и в горе, и в радости вместе, — считает Валентина Рябизова.
Она гордится тем, что это единственная улица в этом частном секторе с асфальтом — сделали всё за свои деньги и по своей инициативе.
— Знаете, наверное, проще было бы сидеть и жаловаться, от кого-то что-то ждать. Но мы любим свою улицу, здесь живем и многое берем в свои руки. Это наше сердце. Удивительное место: рядом море, лес, вся инфраструктура, с одной стороны, с другой — частный сектор, хотя дома благоустроены. Поэтому, конечно, хочется жить в центре такого микрорайона и создавать себе красоту, — замечает Валентина.
Пока мы разговаривали, на улице стемнело, и она преобразилась: всё засияло. По Закарпатской начали ходить люди — кто-то возвращался домой, а кто-то специально приехал сюда посмотреть на рукотворную красоту.
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