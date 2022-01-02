«Замкнутый круг невезения»: какими были главные неудачи года для Новосибирска

Жизнь



Тяжело в этом году пришлось и простым новосибирцам. По словам депутата Романа Яковлева, уровень жизни горожан «оставляет желать лучшего»:

— Тот рост цен, который происходит на сегодняшний день по всем направлениям: и в промышленности, и в бытовой сфере. Продовольственные цены растут, соответственно, падает уровень жизни у населения — это самая главная проблема, — подытожил депутат.



Неудачей можно считать и новые ограничительные меры для бизнеса и граждан, отметил Андрей Кузнецов:

— Неудачна здесь прежде всего неспособность государственных служб за уже почти два года борьбы с коронавирусной инфекцией найти эффективные и — главное — последовательные решения, позволяющие избегать дискриминации целых отраслей. Половинчатые меры по продвижению вакцинации и контролю за соблюдением ограничений подсказывают, что нынешнее положение дел может сохраниться надолго, сдерживая развитие экономики и снижая качество жизни, — подчеркнул директор ЦДЖ.



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