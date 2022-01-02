«Замкнутый круг невезения»: какими были главные неудачи года для Новосибирска

В конце года принято подводить итоги, и они не всегда бывают положительными. Кроме побед и достижений мы вспоминаем и о неудачах. И если с личными провалами все более-менее понятно, то говорить о проблемах региона сложнее. Мы спросили мнение новосибирских депутатов и эксперта о главных неудачах года — рассказываем подробности.
Неудачные стройки
В 2021 году в Новосибирске продолжалось сразу несколько масштабных строек: новый Ледовый дворец, платный мост, кампус НГУ, станция метро «Спортивная». Не все из них шли гладко.
— Неудача — понятие философское и относительное. Часто на неудачи списывают ошибки, у которых есть причины и виновники. Также что для одного неудача — для другого везение. Для Новосибирской области можно было бы назвать неудачей года резкий рост цен на металл и стройматериалы. Из-за этого проявились сложности во многих строительных проектах, взлетела стоимость квадратного метра. В то же время ралли на рынке металлов обеспечило ажиотажный спрос на уголь «Сибирского антрацита» — крупнейшего налогоплательщика региона, так что совсем уж в проигрыше регион не остался, — рассказал НГС главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.
По словам Андрея Кузнецова, неудачно сложились обстоятельства на «главной в политическом плане стройплощадке» Новосибирска — не удалось нагнать сроки возведения нового ЛДС.
— Полугодовое отставание говорит о том, что в 202
Об этом говорит и депутат горсовета Новосибирска от партии коммунистов Александр Бурмистров:
— Какие-то сбои, неопределенности, информация уже от официальных лиц о том, что есть отставание по графику. Но главная неудача, наверное, строительство развязки на площади Труда. Сроки строительства срываются из-за того, что просел дождевой коллектор, работы остановлены, город стоит в пробках. Десятки тысяч людей терпят неудобства, страдают, можно сказать, — подчеркнул депутат.
Не повезло новосибирцам и с отсутствием актуальной проектно-сметной документации на продолжение строительства метро, считает Андрей Кузнецов.
— Природа этой проблемы мистична, как Уроборос — змей, пожирающий сам себя. Губернатор говорит, что нет возможности просить у Москвы финансирование на метро без актуальной проектно-сметной документации. Мэр утверждает, что ПСД невозможно утвердить без понимания источников финансирования. Замкнутый круг невезения для новосибирцев, — заключает эксперт.
Мусор
Несколько собеседников редакции выделили несложившиеся отношения с региональным оператором по вывозу мусора «Экологией-Новосибирск».
— Неудачная попытка перезапустить отношения с «Экологией-Новосибирск», которой в этом году давали, на мой взгляд, ощутимый шанс исправиться, потому как в прошлые годы эта организация подводила. В этом году ей предоставляли участки на рассмотрение под строительство мусоросортировочного завода, чтобы они приступили, многократно давали разные поблажки, а воз и ныне там. Под конец года мы услышали о самобанкротстве, что организация еще и хитрым образом от долгов хочет уйти, — рассказал НГС депутат Горсовета от «Зеленых» Игорь Украинцев.
О том, что проблема шире самобанкротства регоператора, говорит депутат заксобрания региона от КПРФ Роман Яковлев:
— Явно не работает «мусорная» реформа, большие проблемы в этом направлении. В этом году я вручал торт — более пяти лет прошло с момента подписания «мусорной» концессии. По моей личной оценке, она провалена. В Новосибирске есть сложности с регоператором, а на сельской территории это просто катастрофа. Доходит до того, что людям, которые почти год назад умерли, до сих пор выставляют счета, — поделился с НГС Роман Яковлев.
«Мусорная» концессия была заключена между правительством региона и «Экологией-Новосибирск» (входит в группу ВИС) еще в 2016 году. Согласно договору, компания должна была построить в регионе два мусоросортировочных комплекса и два больших полигона. Инвестиции в проект должны были составить 6,5 миллиарда рублей. Однако работы не начались, а местные жители выступили против строительства рядом с дачами. В результате концессию пришлось заморозить, но вывозом мусора компания продолжила заниматься.
В декабре «Экология-Новосибирск» подала на самобанкротство. В компании заверили, что процедура никак не повлияет на их работу и направлена на «финансовое оздоровление компании».
Дороги
Можно назвать неудачными некоторые обстоятельства масштабного дорожного ремонта, случившегося в 2021 году, говорит Андрей Кузнецов. Из-за проблем с предоставленной проектной документацией были простои на крупнейших объектах программы «Безопасные и качественные дороги» — на Кедровой, Большой и Гусинобродском шоссе. В итоге часть работ, которые могли сделать в 2021-м, перешли на 2022-й. Ремонт некоторых улиц и тротуаров в городе ушел под снег.
— Одни говорят — область поздно деньги на это выделила, другие — что мэрия не справилась с обязательствами по своевременному освоению. В любом случае, публичной работы над ошибками не сделано, виновные не названы, поэтому горожанам остается констатировать: не повезло, — заключил Андрей Кузнецов.
О том, что несвоевременный ремонт дорог заметили, кажется, все новосибирцы, говорит и депутат Игорь Украинцев:
— Весной мы увидим, что это деньги впустую. Это магистрали, которые ремонтировались уже в снег в октябре и ноябре, они так же поплывут весной. За это же кто-то должен ответить потом. Это огромные бюджетные вливания, сотни миллионов рублей, которые из-за халатности, непрофессионализма, какой-то глупости были потрачены впустую, — сказал депутат.
Политика
Депутаты-коммунисты Александр Бурмистров и Роман Яковлев отнесли к неудачам года прошедшие выборы в Госдуму. В Искитимском округе среди прочих за кресло депутата боролись кандидат от КПРФ Виталий Новоселов и поддержанный региональными властями кандидат от СРПЗП Александр Аксёненко. Последний выиграл за счет голосов из единственного района области — Сузунского. Новосибирские коммунисты пытались обжаловать итоги выборов.
— По многим участкам — абсолютная аномалия, голоса разнятся даже с соседними: на одном участке наш кандидат получил 120 голосов, на другом — 20 или даже 5, в то время как у оппонента — 600 голосов. Разрывы в 20−30 раз, и это единственная такая территория на [Искитимском] округе. Поэтому мы подготовили письмо в областную избирательную комиссию с просьбой обеспечить доступ к видеокамерам, чтобы удостовериться — действительно ли пришло столько человек, — рассказывал Тайге.инфо уполномоченный представитель Новосёлова Кирилл Щербаков.
В любом случае, несмотря на то, что горожане голосовали за одних кандидатов, за счет сельской местности выиграли другие, считает депутат Александр Бурмистров.
— Это можно тоже назвать неудачей для города, потому что город делал другой выбор, — сказал Бурмистров.
Депутат Роман Яковлев считает, что отклонение новым созывом Госдумы законопроекта о возврате пенсионного возраста — одна из самых серьезных неудач:
— К большому сожалению, большинством голосов он был отклонен. На мой взгляд, это большая ошибка. Потому что это вопрос, который касается каждого, — объяснил депутат заксобрания.
Ещё одну политическую неудачу назвал Игорь Украинцев — неудачная попытка отзыва мэра. Инициатива по отзыву мэра появилась в Новосибирске этим летом. Партия Новые люди вместе с Игорем Украинцевым собирали подписи за снятие Анатолия Локтя перед выборами в Госдуму. Их поддержали более 60 тысяч новосибирцев, но ничего не получилось:
— У нас не получилось победить бюрократию, хотя подписи мы собрали. Но именно бюрократия заступилась за мэра и не дала нам эту процедуру довести до конца. Это, наверное, событие, которое не получилось в первую очередь у меня, но и у новосибирцев. В конце года все неприятно удивлены, что эту процедуру в новом законодательстве вообще убирают. То есть раньше она хотя бы была прописана, и мы доказали, что она не работает. А сейчас ее вообще убирают. Ну, хотя бы это не лицемерие, — сказал Игорь Украинцев.
Жизнь
Тяжело в этом году пришлось и простым новосибирцам. По словам депутата Романа Яковлева, уровень жизни горожан «оставляет желать лучшего»:
— Тот рост цен, который происходит на сегодняшний день по всем направлениям: и в промышленности, и в бытовой сфере. Продовольственные цены растут, соответственно, падает уровень жизни у населения — это самая главная проблема, — подытожил депутат.
Неудачей можно считать и новые ограничительные меры для бизнеса и граждан, отметил Андрей Кузнецов:
— Неудачна здесь прежде всего неспособность государственных служб за уже почти два года борьбы с коронавирусной инфекцией найти эффективные и — главное — последовательные решения, позволяющие избегать дискриминации целых отраслей. Половинчатые меры по продвижению вакцинации и контролю за соблюдением ограничений подсказывают, что нынешнее положение дел может сохраниться надолго, сдерживая развитие экономики и снижая качество жизни, — подчеркнул директор ЦДЖ.
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