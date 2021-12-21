«Экология-Новосибирск» подала на самобанкротство

В числе кредиторов регоператора — перевозчики мусора «Латранс», «ТБО», «НСТ» и МУП «САХ». По данным сервиса «Контур.Фокус», «Латранс» подавал иск к «Экологии-Новосибирск» на 320 миллионов рублей, «ТБО» — два иска на 59,8 и 47,7 миллиона, «НСТ» — на 128,5 миллиона. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» также подало два иска к «Экологии-Новосибирск» — на 97,2 и 44 миллиона, однако стороны утвердили мировое соглашение. Пока суд удовлетворил лишь один иск «ТБО» на 59,8 миллиона и иск «НСТ» на 128,5 миллиона. Второй иск «ТБО» находится на рассмотрении, заявление «Латранса» отклонено. НГС не удалось связаться с частью фирм, представители остальных отказались комментировать ситуацию.



Всего, по данным «Контур.Фокуса», за три года к компании было подано 49 исков на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей, из них за последние 12 месяцев — на 879 миллионов рублей. В рассмотрении суда находятся иски с общей суммой требований в 845 миллионов рублей, к взысканию представлены исполнительные листы на 56 миллионов.