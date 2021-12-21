«Экология-Новосибирск» подала на самобанкротство

Вчера, 20 декабря, в Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление «Экологии-Новосибирск» о самобанкротстве.
Детали дела пока неизвестны, судьей назначили Татьяну Белкину. НГС направил запрос в пресс-службу регоператора.
О намерении подать на самобанкротство компания заявила в начале декабря. Позже компания сообщила, что это необходимо для обеспечения бесперебойной работы. На прошлой неделе губернатор области заявил, что процедура расторжения договора с региональным оператором уже запущена.
В числе кредиторов регоператора — перевозчики мусора «Латранс», «ТБО», «НСТ» и МУП «САХ». По данным сервиса «Контур.Фокус», «Латранс» подавал иск к «Экологии-Новосибирск» на 320 миллионов рублей, «ТБО» — два иска на 59,8 и 47,7 миллиона, «НСТ» — на 128,5 миллиона. Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» также подало два иска к «Экологии-Новосибирск» — на 97,2 и 44 миллиона, однако стороны утвердили мировое соглашение. Пока суд удовлетворил лишь один иск «ТБО» на 59,8 миллиона и иск «НСТ» на 128,5 миллиона. Второй иск «ТБО» находится на рассмотрении, заявление «Латранса» отклонено. НГС не удалось связаться с частью фирм, представители остальных отказались комментировать ситуацию.
Всего, по данным «Контур.Фокуса», за три года к компании было подано 49 исков на общую сумму в 1,7 миллиарда рублей, из них за последние 12 месяцев — на 879 миллионов рублей. В рассмотрении суда находятся иски с общей суммой требований в 845 миллионов рублей, к взысканию представлены исполнительные листы на 56 миллионов.
НГС поговорил с директором компании Ларисой Анисимовой, депутатом Заксобрания Новосибирской области из комиссии по ЖХК и тарифам Вадимом Агеенко и юристом Сергеем Карпекиным, чтобы разобраться, к чему может привести банкротство и что ждет регоператора.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Экология-Новосибирск» существует с 2012 года. Основной владелец ООО «Экология-Новосибирск» — группа «ВИС» (около 70%), крупный российский инфраструктурный холдинг, один из ключевых подрядчиков «Газпрома».
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами.
В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
«Экология-Новосибирск» пришла в регион в 2018 году и стала единым оператором по обращению с ТКО. Согласно договору, компания должна была построить в регионе два мусоросортировочных комплекса и два больших полигона. Инвестиции в проект должны были составить 6,5 миллиарда рублей. Однако работы не начались, а местные жители выступили против строительства рядом с дачами. В результате концессию пришлось заморозить, но вывозом мусора компания продолжила заниматься.