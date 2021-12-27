«Праздники бьют по карману»: как новосибирцы закупаются к праздникам — репортаж из супермаркетов

Последние выходные перед Новым годом — самые напряженные в жизни россиян. Нужно успеть завершить все дела, раздать долги, а самое главное — закупить продукты к праздничному столу. Стол этот должен обеспечивать энергетические потребности всей семьи на протяжении всех каникул. НГС прошелся по магазинам вместе с новосибирцами и выяснил, что всё еще могут позволить себе новосибирцы (хотя бы раз в год).
Вечером субботы в «Ашане» на Ватутина плотная толпа. Очереди в кассу протягиваются в зал и переплетаются между собой. Больше всего людей концентрируется в отделах алкоголя и сладостей, меньше — в бытовой химии и мясном. С журналистами покупатели говорят неохотно — суета, много людей, длинная очередь, а нужно успеть купить всё по списку. В толпе плачут дети, ругаются семейные пары.
«Решили на Новый год шикануть»
— Да, заметили повышение цен, — рассказывает девушка Альбина. — Раза, наверное, в 1,5. Сейчас как раз смотрим, что по скидкам, потому что зарплата больше не становится, а расходы становятся больше. Хотя к Новому году всё равно охота [вкусного]... К празднику обычно берем фрукты, овощи, колбасы, сыры, мясо. Но вот из-за роста цен отказались от морепродуктов, сильно дороже. Искать будем в разных местах.
Дефицита товаров на полках нет, да и корзины покупателей набиты под завязку. Посетители признаются, что хоть цены и выросли, на празднике экономить не хочется:
— Цены в сравнении с прошлым годом, конечно, выросли, но меню мы из-за этого не поменяли. Мы решили, наоборот, на Новый год шикануть. Берем, конечно, красную рыбу, икру, салаты делаем. В этом году мы без горячего, только с закусками и салатами, потому что вдвоем справляемся. Покупаем в несколько заходов, но стараемся заранее, чтобы по бюджету не так ощутимо било, — рассказывает семейная пара недалеко от стенда со слабосоленой рыбой. У них в корзинке мешок мандаринов, зелень и улыбающийся Дед Мороз.
Большинство при этом затрудняется вспомнить, сколько они потратили на праздничный стол в 2020 году. Просто отмечают, что цены выросли, это «ощущается» и «бьет по кошельку».
— Мы каждый день в магазине и видели, какие цены. К Новому году берем продукты раз в год, в течение года мы этим не пользуемся, поэтому по ценам я не могу подсказать. Но вино особо не выросло в цене. Обычно горошек, кукурузу, ананасы. Мы живем в частном доме, поэтому мясо и яйца у нас свои, шампанское тоже берем, — на бегу рассказывает взрослая пара.
В отделе с елочными игрушками и сладкими подарками стоит молодой парень с полной корзиной новогодних наборов M&M's:
— Просто решил сделать самый сладкий Новый год своей семье. Рост цен не отслеживаю, к Новому году покупаю подарки. А вообще обычно этим родители занимаются, я вот только сейчас, второй год начал помогать. Обычно у нас на столе сельдь под шубой и салат с курицей, но я не помню, как он называется, — рассказывает 22-летний Игорь.
В «Ленте» на Большевистской людей чуть меньше. Возможно, всё дело во времени — к 14 часам воскресенья не все готовы приехать в магазин. Самые ответственные покупатели ходят между прилавками с сосредоточенными лицами и бумажными списками в руках. Здесь самые популярные отделы — овощи и сыры, а вот у холодильников с мясом людей снова немного.
— Сколько мы потратили на стол в прошлом году, не помню, но конечно, меньше. Если раньше масло мы покупали по 110 рублей, а сейчас по 130. Так что праздники будут бить по нашему карману. Мы обычно празднуем дома: берем рыбу, мясо, воду, крупы, яйца, шампанское, коньяк, — рассказывает семейная пара у холодильника с сырами.
— Мы роста цен не замечали, просто хочется всеёсамое лучшее к Новому году. В этом году мы работаем 31-го, поэтому берем по минимуму, — говорит молодая девушка в короткой дубленке, быстро сверяется со списком покупок в телефоне и уходит дальше.
Правда ли цены изменились?
По данным Росстата, к началу декабря потребительские цены в стране выросли на 8,38%, а годовая инфляция составила 7,51%. Это уже больше, чем прогноз Минэкономики на весь 2021 год (7,4%).
Если сравнивать данные по Новосибирску, то картина тоже не очень радостная. Подробнее мы рассказывали в этом материале. Из 20 позиций, охватывающих основные группы продуктов первой необходимости, снизилась цена только у двух — шоколада и яблок. В обоих случаях это совсем не обязательно означает реальное снижение цен. И шоколад, и яблоки могут довольно сильно различаться по цене, а данные Росстата отражают некий средний уровень. Так что достаточно просто сократить поставки более дорогих позиций, как среднестатистическая цена уменьшится.
Меньше всего поднялись цены на рис, подсолнечное масло и сметану (не более 6%). В лидерах повышения оказались: курица (29%), морковь (66%), картофель (77%), свежие помидоры (82%). Существенно подорожали кальмары (50%) и красная икра (30%).
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