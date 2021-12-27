«Праздники бьют по карману»: как новосибирцы закупаются к праздникам — репортаж из супермаркетов

Большинство при этом затрудняется вспомнить, сколько они потратили на праздничный стол в 2020 году. Просто отмечают, что цены выросли, это «ощущается» и «бьет по кошельку».



— Мы каждый день в магазине и видели, какие цены. К Новому году берем продукты раз в год, в течение года мы этим не пользуемся, поэтому по ценам я не могу подсказать. Но вино особо не выросло в цене. Обычно горошек, кукурузу, ананасы. Мы живем в частном доме, поэтому мясо и яйца у нас свои, шампанское тоже берем, — на бегу рассказывает взрослая пара.

В отделе с елочными игрушками и сладкими подарками стоит молодой парень с полной корзиной новогодних наборов M&M's:

— Просто решил сделать самый сладкий Новый год своей семье. Рост цен не отслеживаю, к Новому году покупаю подарки. А вообще обычно этим родители занимаются, я вот только сейчас, второй год начал помогать. Обычно у нас на столе сельдь под шубой и салат с курицей, но я не помню, как он называется, — рассказывает 22-летний Игорь.