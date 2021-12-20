Как за 30 лет подорожали продукты, проезд и ЖКХ в Новосибирске — две простые инфографики

На сколько поднялись цены, можно посмотреть на нейтральном примере. Давайте возьмем продукт не из списка, например, лук. В ноябре 2005 года, согласно записям Владимира, он купил лук за 13 рублей за килограмм. В ноябре 2021 года (спустя 16 лет ) обычный весовой лук «Эконом» в магазине «Лента» можно купить за 26 рублей за килограмм. А вот фасованный репчатый лук обойдется уже в 42 рубля за килограмм. Если смотреть в процентах, то лук «Эконом» подорожал на 100%, а фасованный лук — на 223%.

Но бесценные заметки Владимира мы использовали немного по-другому. Взяли 4 временных точки с шагом в десятилетие, посмотрели среднюю зарплату и цены на определенные продукты. А затем рассчитали, сколько единиц каждого продукта можно было купить на среднюю зарплату в тот или иной период. Мы учитываем, что, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирске составила 557 рублей в 1990 году, 1500 в 2000 году, 18 755 рублей в 2010 году и 39 862 рубля в 2020 году.