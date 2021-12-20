Как за 30 лет подорожали продукты, проезд и ЖКХ в Новосибирске — две простые инфографики

Цены на продукты обновляются каждый месяц, и за этими изменениями не всегда возможно уследить. Мы поговорили с новосибирцем, который делал записи о ценах на продукты в течение
Записи из тетради Владимира Родыгина начинаются с 1987 года. Тогда мужчина понял, что следить за бюджетом очень важно. Среди многочисленных строчек можно выловить цены на различные продукты, но для понимания мы взяли самые важные позиции — хлеб, молоко и яйца, а также водку.
На сколько поднялись цены, можно посмотреть на нейтральном примере. Давайте возьмем продукт не из списка, например, лук. В ноябре 2005 года, согласно записям Владимира, он купил лук за 13 рублей за килограмм. В ноябре 2021 года (спустя
Но бесценные заметки Владимира мы использовали немного по-другому. Взяли 4 временных точки с шагом в десятилетие, посмотрели среднюю зарплату и цены на определенные продукты. А затем рассчитали, сколько единиц каждого продукта можно было купить на среднюю зарплату в тот или иной период. Мы учитываем, что, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирске составила 557 рублей в 1990 году, 1500 в 2000 году,
Так, очень явно подешевела водка — если сравнивать
Мы также попытались понять, как менялась стоимость на ЖКУ, а также на проезд в метро и автобусе. Если в 1990 году плата за проезд на автобусе составляла
Ощутимо изменилась стоимость проезда в автобусе и метро. За последнее десятилетие стоимость проезда в автобусе увеличилась на 71%, а в метро — на 66%. По сравнению с 2021 годом этот процент еще выше — почти 86% для автобуса и 80% для метро. То же самое можно сказать и о ценах на ЖКУ — только за последнее десятилетие она поднялась на 127%.
На сколько в будущем цены будут ползти вверх — большой вопрос, на который затрудняются ответить даже экономисты, особенно после повышения ключевой ставки Центробанка.