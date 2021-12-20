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Как за 30 лет подорожали продукты, проезд и ЖКХ в Новосибирске — две простые инфографики

Мы сравнили цены по записям нашего читателя

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Смотрим, как менялись цены за 30 лет, по четким записям новосибирца

Смотрим, как менялись цены за 30 лет, по четким записям новосибирца

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Цены на продукты обновляются каждый месяц, и за этими изменениями не всегда возможно уследить. Мы поговорили с новосибирцем, который делал записи о ценах на продукты в течение 34 лет. На основе его записей мы составили инфографики об изменении цен и покупательской способности зарплат. Посмотрите, как менялась стоимость продуктов и проезда, в двух коротких инфографиках.

Записи из тетради Владимира Родыгина начинаются с 1987 года. Тогда мужчина понял, что следить за бюджетом очень важно. Среди многочисленных строчек можно выловить цены на различные продукты, но для понимания мы взяли самые важные позиции — хлеб, молоко и яйца, а также водку.

На сколько поднялись цены, можно посмотреть на нейтральном примере. Давайте возьмем продукт не из списка, например, лук. В ноябре 2005 года, согласно записям Владимира, он купил лук за 13 рублей за килограмм. В ноябре 2021 года (спустя 16 лет) обычный весовой лук «Эконом» в магазине «Лента» можно купить за 26 рублей за килограмм. А вот фасованный репчатый лук обойдется уже в 42 рубля за килограмм. Если смотреть в процентах, то лук «Эконом» подорожал на 100%, а фасованный лук — на 223%.

Но бесценные заметки Владимира мы использовали немного по-другому. Взяли 4 временных точки с шагом в десятилетие, посмотрели среднюю зарплату и цены на определенные продукты. А затем рассчитали, сколько единиц каждого продукта можно было купить на среднюю зарплату в тот или иной период. Мы учитываем, что, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Новосибирске составила 557 рублей в 1990 году, 1500 в 2000 году, 18 755 рублей в 2010 году и 39 862 рубля в 2020 году.

Мы взяли три продукта, которые чаще всего встречаются в корзине новосибирца, а также водку

Мы взяли три продукта, которые чаще всего встречаются в корзине новосибирца, а также водку

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Так, очень явно подешевела водка — если сравнивать 1990-е и 2020-й год, то ее цена изменилась почти в 4 раза в меньшую сторону. В 90-х на среднюю зарплату можно было купить куда больше хлеба и молока, чем в нынешнее время. А вот яиц, по нашим расчетам, наоборот, удавалось купить чуть меньше. Если смотреть по ценам, то каждое десятилетие можно увидеть скачок примерно на 100%. Например, за последнее десятилетие очень изменились в цене яйца. Если в 2010 году десяток яиц можно было купить за 32 рубля, то в 2020-м уже за 67 рублей (и это далеко не самая высокая цена). Мы сравнивали цены в начале и в конце года — и очень расстроились.

Мы также попытались понять, как менялась стоимость на ЖКУ, а также на проезд в метро и автобусе. Если в 1990 году плата за проезд на автобусе составляла 6 копеек, то в 2021 году стоимость подняли до 26 рублей.

Так менялись показатели средней зарплаты, цены на автобус и квартплата за одну и ту же трехкомнатную квартиру

Так менялись показатели средней зарплаты, цены на автобус и квартплата за одну и ту же трехкомнатную квартиру

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Ощутимо изменилась стоимость проезда в автобусе и метро. За последнее десятилетие стоимость проезда в автобусе увеличилась на 71%, а в метро — на 66%. По сравнению с 2021 годом этот процент еще выше — почти 86% для автобуса и 80% для метро. То же самое можно сказать и о ценах на ЖКУ — только за последнее десятилетие она поднялась на 127%.

На сколько в будущем цены будут ползти вверх — большой вопрос, на который затрудняются ответить даже экономисты, особенно после повышения ключевой ставки Центробанка.

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