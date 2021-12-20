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Новосибирец ведет записи о своих расходах с 1987 года. Мы сравнили советские цены с российскими (и удивились)

Владимиру Родыгину 73 года — за свою жизнь он исписал 8 тетрадей по 98 листов

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Владимир привык к записям. Прямо перед нашим приходом он занес свежие данные из последнего чека

Владимир привык к записям. Прямо перед нашим приходом он занес свежие данные из последнего чека

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Этим летом читатель НГС нашел чеки из «Ленты» за 2013 и 2021 год — мы показывали разницу в ценах в удобных инфографиках. После этого в редакцию написал читатель и сообщил, что разница между чеками в 8 лет — это, конечно, хорошо, но что если посмотреть на разницу цен за 34 года? Мы не только посмотрели записи, но еще и поговорили с их обладателем, который в течение долгого времени вел подробный дневник расходов и доходов.

Мы заходим в квартиру, нас встречают отец и сын. Отец, Владимир Родыгин, приветливо зовет в комнату, где уже разложены тетради с подсчетами. Мужчина объясняет, что у него хранится 8 тетрадей по 96 листов — в них записана каждая трата, получка, приход и расход с 1987 года. Именно тогда к нему пришло понимание, что важно делать записи для тщательного ведения бюджета.

— Вот так втянулся и не прекращаю. В 1987-м я работал на Оловокомбинате — так, что заработал пенсию в 50 лет. 11 лет там проработал электриком 1-й категории на вредном производстве. Мне кажется, что получал тогда плюс-минус среднюю зарплату. Оловокомбинат всегда неплохо платил деньги. А высшее образование у меня — инженер-радиотехник, — рассказывает о своей жизни Владимир.

Владимир с радостью показал записи и рассказал о своей жизни

Владимир с радостью показал записи и рассказал о своей жизни

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Мы открываем записи, внутри тетради убористым почерком записаны траты, которые сейчас кажутся совсем смешными. Например, в ноябре 1987 газета куплена за 5 копеек, а проезд в автобусе в то время стоил 6 копеек. Сейчас Владимиру 73 года, и по этим записям он может буквально читать и вспоминать каждое событие своей жизни.

— Вот нашел недавно в магазине 5 рублей и сразу вспомнил, как в мебельном магазине «Уют» покупал две кровати, шел к кассе и там лежали 5 рублей — большая сумма. Листали эти тетради и нашли несколько интересных вещей. Было время, когда люди нестабильно зарплату получали, поэтому я работал главным банком — постоянно можно отыскать записи, где люди берут в долг и потом отдают. А в 1993 году запись о продаже двух противогазов за 1 рубль. Но не могу вспомнить, при каких обстоятельствах это было.

Мужчина вспоминает, что у него постоянно брали деньги в долг, а потом возвращали

Мужчина вспоминает, что у него постоянно брали деньги в долг, а потом возвращали

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До нашего прихода Владимир с сыном уже начали просматривать записи за все годы и проводить поверхностный анализ. Делали это таким образом: рассчитывали, сколько на зарплату тех времен и на сегодняшнюю зарплату можно купить, например, булок хлеба или литров молока. Сделали несколько выводов. Например, очень подешевела водка — примерно в 4 раза. На вопрос о том, какие выводы можно сделать, мужчины смеются и предполагают, что народ спаивают. Еще отмечают, что очень подорожали яйца, особенно со скачком текущего года. Говорят, что яйца неоправданно дорого стоят по сравнению с ценами советского времени.

Владимир аккуратно хранит записи и документы за все годы

Владимир аккуратно хранит записи и документы за все годы

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— Когда обвалился рубль, неприятные ощущения были. Тем более всё время в очередях стояли. Талоны были 10–15 видов. Оловокомбинат очень выручал, выдавали консервы за деньги. Помню, приносил прямо упаковку консервов домой, вещи привозили. Всё это было в счет зарплаты, но по дешевке. А в свободной продаже ничего нет. Деньги всё равно хоть как-то зарабатывали, а на улице ничего не купишь. Нехватка была, конечно. В то время всё равно как-то доставали, не голодали. Огород у нас был, далеко правда, картошка там была и что-то еще по мелочи, — делится воспоминаниями мужчина.

Большую часть своей жизни Владимир отдал работе на Оловокомбинате

Большую часть своей жизни Владимир отдал работе на Оловокомбинате

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Мы долго ищем расходы на оплату ЖКХ, чтобы сравнить их стоимость с текущим уровнем. Мужчина вспоминает, что некоторое время даже не знал, сколько составляет плата за ЖКХ: ее вычитали прямо из зарплаты. Но несколько более поздних оплат всё же удается найти.

В этой самой квартире на Северо-Чемском мы и разговаривали с владельцем ценных дневников

В этой самой квартире на Северо-Чемском мы и разговаривали с владельцем ценных дневников

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— На Оловокомбинате часто в горячем цеху работали. После него было в удовольствие выпить по кружке пива. Недавно покупал лекарства, отдал 12 тысяч рублей, а раньше таких лекарств не было. Никогда чеки не проверял, бутылку молока и булку хлеба купишь — какой чек? Нормальная пенсия составляла 120–130 рублей. Моя пенсия считается повышенной из-за опасного производства, — то тут, то там комментирует мужчина вопросы автора НГС о записях.

Список продуктов из раза в раз примерно одинаковый: часто встречаются хлеб и молоко, расходы на транспорт. Но иногда проскакивает и что-то необычное для 2021 года, вроде 1 рубля 30 копеек, которые отдали за поздравление через телеграмму, или 40 копеек, полученных за сдачу макулатуры.

Записи 1987 года о расходах и доходах

Записи 1987 года о расходах и доходах

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Мы проанализировали записи из тетрадей мужчины и составили инфографики, которые показывают реальный рост цен с 1990 до 2020 года. За основу взяли самые частые продукты из продуктовой корзины: хлеб, молоко и яйца, а также на ту самую подешевевшую водку.

Изменения цен на самые важные продукты и водку

Изменения цен на самые важные продукты и водку

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Мы также попытались понять, как менялась стоимость на ЖКУ, а также на проезд в метро и автобусе. Если в 1990 году плата за проезд на автобусе составляла 6 копеек, то в 2021 году стоимость подняли до 26 рублей.

А так меняются наши затраты на транспорт и ЖКУ. За основу мы взяли записи Владимира и его расходы на транспорт и ЖКУ за трехкомнатную квартиру

А так меняются наши затраты на транспорт и ЖКУ. За основу мы взяли записи Владимира и его расходы на транспорт и ЖКУ за трехкомнатную квартиру

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Недавно мужчина нашел подшивку газеты «Аргументы и факты» 80–90-х годов. Вспоминает, что в то время это была передовая газета, «законодатель мод». Следом достает еще несколько тетрадей. Среди них записи о прочитанных книгах и просмотренных фильмах с 1963 года. Вести этот дневник начал в 8-м классе — о каждой прочитанной книге упомянуто количество страниц и год выхода.

Семья, запечатленная в длинном древе, — отдельная гордость владельца ценных дневников

Семья, запечатленная в длинном древе, — отдельная гордость владельца ценных дневников

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Всего за свою жизнь мужчина прочитал 3847 книг. В кино Владимир сейчас не ходит и телевизор не смотрит, а в свободное время, в основном, читает. Эти записи, может, когда-нибудь будут интересны его внукам, но пока они слишком малы, чтобы проявлять к этому интерес. Вот такой жизнью, задокументированной в целой кипе тетрадей, живет герой нашего материала.

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траты на транспортдоходы и расходы
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