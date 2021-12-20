Новосибирец ведет записи о своих расходах с 1987 года. Мы сравнили советские цены с российскими (и удивились)

Этим летом читатель НГС нашел чеки из «Ленты» за 2013 и 2021 год — мы показывали разницу в ценах в удобных инфографиках. После этого в редакцию написал читатель и сообщил, что разница между чеками в 8 лет — это, конечно, хорошо, но что если посмотреть на разницу цен за 34 года? Мы не только посмотрели записи, но еще и поговорили с их обладателем, который в течение долгого времени вел подробный дневник расходов и доходов.



Мы заходим в квартиру, нас встречают отец и сын. Отец, Владимир Родыгин, приветливо зовет в комнату, где уже разложены тетради с подсчетами. Мужчина объясняет, что у него хранится 8 тетрадей по 96 листов — в них записана каждая трата, получка, приход и расход с 1987 года. Именно тогда к нему пришло понимание, что важно делать записи для тщательного ведения бюджета.

