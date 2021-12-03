В Новосибирске поднимают цены на проезд — это больше или меньше, чем у соседей и в городах-миллионниках?

В Новосибирске повышают цены на проезд в общественном транспорте — с декабря тариф вырастет на один рубль. Решение профильного департамента вызвало негодование у городских перевозчиков, которые считают, что нужно поднимать еще выше, потому что с нынешними тарифами нет возможности поддерживать и развивать городской транспорт. НГС решил сравнить цены на проезд в Новосибирске с тарифами у соседей и посмотреть, сколько платят пассажиры в других городах-миллионниках. Подробности — в материале НГС.
Цены на проезд в общественном транспорте изменятся с 15 декабря. В этом году, так же как год назад, департамент по тарифам добавил рубль к цене билета на все виды транспорта. Самая бюджетная поездка будет на троллейбусе и трамвае — 25 рублей. На автобусе — 26, в метро — 27. Городские власти считают, что тариф растет медленно, а это неверно, так как городскому транспорту не хватает денег на развитие, к тому же цены на топливо сильно выросли. Теперь остается лишь спорить — следующее повышение тарифов может быть только через год.
Специалисты в сфере городского транспорта говорят, что в Новосибирске один из самых низких тарифов среди городов-миллионников, хотя по численности населения город — пока третий в стране.
Тарифы в Сибири
Главное преимущество Новосибирска перед соседями — наличие метрополитена. Пока Омск с Красноярском задыхаются в пробках, Новосибирск дышит чуть посвободнее, по крайней мере, у горожан есть возможность попасть с одного берега на другой всего за пару минут. С 15 декабря метро подорожает на один рубль и будет стоить 27 рублей за одну поездку.
Второй по численности населения город в Сибири — Омск (около 1 миллиона 140 тысяч жителей). Одна поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 30 рублей, если платить наличными. Зато по транспортной карте будет дешевле на 5 рублей. Также есть безлимитный проездной — по транспортной карте можно ездить хоть сколько за 2100 рублей в месяц.
В Красноярске около 1 миллиона 100 тысяч жителей. Проезд в автобусе в городе стоит 26 рублей — столько же, сколько будет в Новосибирске через две недели. А поездка на электротранспорте значительно дешевле — всего 22 рубля. Цена безлимитного проездного такая же, как в Омске, — 2100 рублей.
Сосед с самой дорогой поездкой — Барнаул (численность населения — около 700 тысяч человек). Здесь одна цена на проезд на любом городском общественном транспорте — билет стоит 28 рублей. Пассажиры, которые часто ездят на троллейбусах и трамваях, могут купить безлимитный проездной для поездок на электротранспорте за 1380 рублей.
В Томске (численность населения — около 570 тысяч человек) тариф разнится в зависимости от времени суток. До 21:00 поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае стоит 23 рубля, а после 21:00 — уже 25. Проездной на электротранспорт обойдется в 1200 рублей.
Сколько стоит транспорт в других городах-миллионниках
Сравнивать Новосибирск с Москвой и Санкт-Петербургом в плане транспортной доступности смысла нет, даже с учетом того, что у города есть метро. Показательнее будет выглядеть сравнение с другими крупными городами страны, где численность населения не меньше одного миллиона человек.
Например, Казань. Это один из немногих городов страны, где есть метрополитен (всего в России семь городов, где есть метро). С тарифами здесь всё просто: 35 рублей стоит поездка на любом транспорте, если рассчитываться наличкой. 30 рублей — при оплате банковской картой и 27 рублей, если оплачивать проезд по транспортной карте. Безлимитный проездной на все виды транспорта обойдется в 2800 рублей.
В Екатеринбурге (численность населения — 1 миллион 500 тысяч человек) чуть подешевле, чем в Казани, но дороже, чем в Новосибирске. Метро стоит 32 рубля, поездка на автобусе, троллейбусе и трамвае — 28 рублей. При этом безлимитный проездной дешевле, чем в Новосибирске, — 2380 рублей.
Население Нижнего Новгорода — около 1 миллиона 300 тысяч человек. Если платить наличными, проезд на автобусе, троллейбусе и метро в городе на Волге стоит 28 рублей. По транспортной и банковской картам — на 2 рубля дешевле. Безлимитный проездной на все виды транспорта стоит 2300 рублей.
Тарифные планы и скидки
Крупные города стараются уходить от системы расчета наличными в транспорте: невыгодно, несовременно и непрозрачно. Поэтому делают скидки для пассажиров, которые готовы рассчитаться по картам.
Например, в Барнауле, если платить наличкой, проезд стоит 28 рублей, а если купить транспортную карту с тарифом «Электронный кошелек», проезд на всех видах транспорта будет на 4 рубля дешевле.
В Омске цена на проезд снизится с 30 до 25 рублей для тех, у кого электронный проездной «Омка», бесконтактная банковская карта или мобильное приложение SIGMA. Кроме того, если в течение 45 минут пассажир с проездным пересядет на другой вид транспорта, вторая поездка будет бесплатной.
Как ездить дешевле в новосибирском транспорте
В Новосибирске к транспортной карте можно подключить безлимитный тариф за 2450 рублей в месяц. Также есть сетевой тариф — когда вторая поездка на горэлектротранспорте и на маршрутах ПАТП-4 в течение часа будет бесплатной. 50% скидка будет на поездку в метро, если пассажир пересел в подземку с трамвая/троллейбуса, маршруты которых заканчиваются у станций метрополитена.
Если пользоваться ЕТК (единой транспортной картой), проезд на маршрутах муниципального транспорта: в метрополитене, троллейбусах, трамваях и автобусных маршрутах ПАТП-4 (
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