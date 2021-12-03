В Новосибирске поднимают цены на проезд — это больше или меньше, чем у соседей и в городах-миллионниках?

Второй по численности населения город в Сибири — Омск (около 1 миллиона 140 тысяч жителей). Одна поездка в автобусе, троллейбусе или трамвае стоит 30 рублей, если платить наличными. Зато по транспортной карте будет дешевле на 5 рублей. Также есть безлимитный проездной — по транспортной карте можно ездить хоть сколько за 2100 рублей в месяц.



В Красноярске около 1 миллиона 100 тысяч жителей. Проезд в автобусе в городе стоит 26 рублей — столько же, сколько будет в Новосибирске через две недели. А поездка на электротранспорте значительно дешевле — всего 22 рубля. Цена безлимитного проездного такая же, как в Омске, — 2100 рублей.



Сосед с самой дорогой поездкой — Барнаул (численность населения — около 700 тысяч человек). Здесь одна цена на проезд на любом городском общественном транспорте — билет стоит 28 рублей. Пассажиры, которые часто ездят на троллейбусах и трамваях, могут купить безлимитный проездной для поездок на электротранспорте за 1380 рублей.



В Томске (численность населения — около 570 тысяч человек) тариф разнится в зависимости от времени суток. До 21:00 поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае стоит 23 рубля, а после 21:00 — уже 25. Проездной на электротранспорт обойдется в 1200 рублей.

