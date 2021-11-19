Метро на Затулинку: власти объяснили, почему лучше отказаться от этой идеи

— Жилые массивы очень сильно отошли от исторической застройки города в последние 20 лет. Это Плющихинский, это Родники, Снегири на правом берегу. На левом берегу — это, конечно, «Чистая Слобода» — это наше достижение последних лет. В 2016 году мы сдали километр путей на «Чистую Слободу», но массив ушел еще на два километра. И, в конце концов, даже по достройке линии до «Радуги Сибири» у нас есть предпроектные проработки. Дальше — Затулинский жилмассив. Конечно, «Просторный», «Матрешкин двор» — это большой Южно-Чемской жилмассив, это продление Затулинской линии.



Михаил Никулин привел пример маршрута Затулинка — метро «Площадь Маркса». Метро здесь могут построить даже не в ближайшие 10 лет. А трамвай — реальное решение транспортного вопроса.



— Давайте прикинем в здравом уме, в здравом рассудке. Метрополитен, Кировская линия, так называемая, от площади Маркса до площади Кирова на Затулинку — это примерно пять километров. Она будет стоить в современных ценах порядка 100 миллиардов рублей. Там очень глубокое заложение. Строить его мы начнем, я думаю, по самым оптимистичным прогнозам, в 2050 году, потому что у нас же есть очередность строительства метро. Сначала до Гусинки довести, потом до площади Станиславского, до Пермской, потом до Родников. Потом, может быть, придет очередь на ул. Кирова. А уже потом придет очередь на Затулинку. И будет это стоить 100 миллиардов по нашим деньгам. По тем деньгам — наверное, я так полагаю, намного дороже, — подсчитал специалист.

