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Метро на Затулинку: власти объяснили, почему лучше отказаться от этой идеи

Альтернативой может стать трамвай, который будет стоить гораздо дешевле

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Строительство метро на окраинах города в ближайшее время не планируется

Строительство метро на окраинах города в ближайшее время не планируется

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Власти Новосибирска объяснили, почему на Затулинку не проведут метро

Альтернативой метро на Затулинке может стать трамвай — в управлении пассажирских перевозок предложили заменить подземный вид транспорта на более доступный, так как в ближайшей перспективе его там не предвидится.

Об этом в интервью НГС рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин. Он напомнил, что за последние годы в Новосибирске построили много новых районов в разных концах города. Это осложнило транспортную доступность, тем не менее есть готовые решения этой проблемы.

— Жилые массивы очень сильно отошли от исторической застройки города в последние 20 лет. Это Плющихинский, это Родники, Снегири на правом берегу. На левом берегу — это, конечно, «Чистая Слобода» — это наше достижение последних лет. В 2016 году мы сдали километр путей на «Чистую Слободу», но массив ушел еще на два километра. И, в конце концов, даже по достройке линии до «Радуги Сибири» у нас есть предпроектные проработки. Дальше — Затулинский жилмассив. Конечно, «Просторный», «Матрешкин двор» — это большой Южно-Чемской жилмассив, это продление Затулинской линии.

Михаил Никулин привел пример маршрута Затулинка — метро «Площадь Маркса». Метро здесь могут построить даже не в ближайшие 10 лет. А трамвай — реальное решение транспортного вопроса.

— Давайте прикинем в здравом уме, в здравом рассудке. Метрополитен, Кировская линия, так называемая, от площади Маркса до площади Кирова на Затулинку — это примерно пять километров. Она будет стоить в современных ценах порядка 100 миллиардов рублей. Там очень глубокое заложение. Строить его мы начнем, я думаю, по самым оптимистичным прогнозам, в 2050 году, потому что у нас же есть очередность строительства метро. Сначала до Гусинки довести, потом до площади Станиславского, до Пермской, потом до Родников. Потом, может быть, придет очередь на ул. Кирова. А уже потом придет очередь на Затулинку. И будет это стоить 100 миллиардов по нашим деньгам. По тем деньгам — наверное, я так полагаю, намного дороже, — подсчитал специалист.

— Второе — строить его мы будем много-много лет. Вот и вопрос: это решение транспортной проблемы или нет? Кто-то говорит: «Дай нам метро, это будет решение транспортной проблемы». Хорошо, в 2060 году за 100 миллиардов рублей в ценах 2021 года будет метро.

Михаил Никулин напомнил, что сегодня на левом берегу есть трамвайные линии и трамвайное депо. Кроме того, линия обособлена бордюром, поэтому можно доехать без пробок. Сейчас достаточно потратить на проект 200 миллионов рублей (заменить рельсы на улице Сибиряков-Гвардейцев, купить новые вагоны). И уже сейчас, вместо того чтобы надеяться на строительство метро в будущем, можно ездить от площади Кирова до Затулинки за 10 минут.

— У нас есть конечная остановка на Затулинском жилмассиве трамвая, называется «Поселок Чемской» на улице Петухова. Что мы на ней видим? Толпу людей в 8 утра. Думаете, откуда эти люди? С Затулинского массива? Нет. Это люди с «Матрешкиного двора», они километр прошли пешком по тротуару, который, слава богу, в этом году появился. Так вот они прошли километр для того, чтобы сесть на трамвай № 18 (ходит он там раз в 10 минут с утра) и без пробок приехать на метро «Площадь Маркса». Ни один другой вид транспорта с массивов «Матрешкин двор», «Просторный» пассажира так быстро не доставит. Но затулинцам повезло больше: у них там это есть на любой остановке. Вот это, я считаю, решение транспортных проблем. Поэтому надо не эфемерно мечтать о каких-то прожектах типа «Даешь метро на Затулинку» к такому-то году, а заниматься реальными делами.

Пока в Новосибирске завершается строительство станции метро «Спортивная» — сегодня станция готова на 65%. Предполагается, что ее начнут использовать уже в следующем году, незадолго до Молодежного чемпионата мира по хоккею. Также рядом со станцией обустроят новосибирские «Сокольники» — парк перед ледовой ареной.

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строительство метротрамвайобщественный транспорт
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