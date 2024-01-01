«Нет слов от возмущения!» Какие публикации НГС вызвали шквал эмоций у новосибирцев — подборка самых комментируемых текстов

Прошедший год оказался достаточно богат на различные события как российского, так и регионального — новосибирского — масштаба. Мы решили вспомнить, какие темы в прошлом году читатели НГС обсуждали больше всего. Пересмотрели за год и новости, и эксклюзивные истории. Получилось два своеобразных топа самых обсуждаемых в 2023 году текстов.
К подбору самых комментируемых материалов НГС мы подошли тщательно. Во-первых, брали в расчет только новосибирские темы. Какие-то общероссийские, например, гибель руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не рассматривали совсем. Во-вторых, среди больших публикаций — статей — обращали внимание только на истории и эксклюзивы НГС. Ну и, наконец, отбирались только те материалы, под которыми количество комментариев превышало 400. Все цифры актуальны на момент подготовки публикации.
Новости
Новостей, под которыми читатели оставили больше 400 комментариев в 2023 году было около тридцати. Мы представим первую десятку.
Самая обсуждаемая новость за год — эксклюзив Ильи Калинина про апрельскую забастовку третьеклассников гимназии № 10 в поддержку классного руководителя.
Школьный конфликт в 10-й гимназии случился из-за поведения матери одной из учениц — предпринимательницы Светланы Маниной. Напряженная ситуация в этом классе сложилась около двух лет назад, и все это время ни руководство школы, ни чиновники от образования разрешить конфликт не могли. В результате родители со школьниками объявили забастовку. Событие прогремело на всю страну.
Один из самых залайканных комментариев под этой новостью от автора с ником Мон@шка50+: «Наблюдать за цирком с Маниной в главной роли для стороннего наблюдателя — развлечение. Но тут речь зашла о детях, которым «мадам» мешает учиться».
Новость про школьную забастовку прочитало более 131 тысячи уникальных пользователей, которые оставили 1221 комментарий. Это лидерство и среди новостей, и среди статей по числу оставленных откликов.
Кстати, в десятку самых обсуждаемых новосибирских новостей вошли и две другие публикации про этот конфликт: когда Манина призвала всех завершить забастовку (624 комментария), а 3 «А» ответил на это продолжением акции протеста (554 комментария).
На втором месте среди самых комментируемых новостей оказалась заметка Елизаветы Горячевой про участника СВО, которого 23 февраля не пустили в бар Respublica в военной форме. Мать военного объяснила, что ее сын вернулся из боевой командировки и не успел переодеться, а в баре заметили, что они вообще не пускают гостей в военной форме.
«Бессовестные сотрудники. Что это за ограничения такие с военной формой в своей стране? Люди специально на военные праздники форму надевают, а тут человек с военной службы. Нет слов от возмущения», — написал пользователь под ником «Ститхия воздух».
«В смысле не успел переодеться? Что за клоунада! Идете в общественное место, будьте любезны выглядеть прилично!» — выразил другое мнение в некто Mr.Pomadoro.
Новость набрала почти 68 тысяч просмотров и 1062 комментария.
Наконец, третьей самой обсуждаемой новостью был ответ редакции НГС российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Соловьев 12 января 2023 года в прямом эфире своей радиопередачи «Полный контакт» на «Вести.фм» зачитал и в оскорбительной манере раскритиковал колонку обозревателя НГС Стаса Соколова. Зачитывать текст Соколова Соловьев начал на 21-й минуте эфира. Колонка вышла утром того же дня. Стас рассуждал в ней о людях, которые по разным причинам покинули Россию. Ответ Владимиру Соловьеву написала главный редактор NGS.RU Марина Малкова.
Один из самых популярных комментариев под этой публикацией оставил читатель с ником «Матчасть»: «Он не шоумен. Он мужчина нелегкого поведения за очень большие деньги».
Публикацию прочитали 74,5 тысячи уникальных пользователей, оставившие 1030 комментариев.
Также в десятку самых обсуждаемых новостей за 2023 год вошли следующие: про ожидаемую отмену в Новосибирске 57 маршрутов общественного транспорта (782 комментария, автор новости — Елизавета Горячева), про похороны завербованного из колонии 60-летнего бойца ЧВК «Вагнер» (669 комментариев, Ксения Лысенко), о переносе на 2024 год строительства четвертого моста (585 комментариев, Елизавета Шаталова и Елизавета Горячева), история про голую женщину в душе, на которую смотрел сотрудник бассейна (550 комментариев, Елизавета Шаталова) и про новую линию метро (540 комментариев, Екатерина Евстафьева).
Истории
Больших статей в формате «истории» и «эксклюзив» с количеством комментариев 400+ на сайте за 2023 год получилось меньше, чем новостей: всего двенадцать. Но это не значит, что статьи комментируют хуже, просто новостей выходит гораздо больше. Смотрите дюжину.
Лидером по обсуждению среди больших эксклюзивов стала статья Марии Тищенко про конфликт, разгоревшийся в центре охраны здоровья семьи и репродукции между гинекологом и пациенткой. Женщине не понравились расспросы врача о том, как пациентка начала половую жизнь: в браке или вне брака? Она посчитала этот вопрос бестактным и не имеющим отношения к процессу лечения.
Комментаторы, как это часто бывает, поделились на два лагеря. «У женщины явно проблемы с нервами. Завелась на ровном месте. Гинеколог всегда задает неудобные вопросы, собирая анамнез. Никто не запрещает сказать: затрудняюсь ответить и на этом все. Зачем все это: «Я знала, что у вас тут дурдом». Ну реально знала, а зачем пришла?» — пишет читатель с именем Марпл Это Я.
Историю прочитали более 77,5 тысячи уникальных пользователей. Они оставили под статьей 1028 комментариев.
На втором месте по обсуждению идет текст Ильи Калинина про ту же забастовку школьников в элитной 10-й гимназии. В большом материале подробно описывается хронология акции протеста третьеклассников с первого дня. Статью прочитали 43 тысячи пользователей, они оставили 557 комментариев.
На третьем месте по комментариям с небольшим отрывом идет история Алены Золотухиной про сибирячку, которая всю жизнь искала любовь и родила первенца в 45 лет.
«У каждого — свой путь. Молодец, что не опустила руки. Умничка, что родила ребенка! Дай Бог вашей семье здоровья! Главное не бояться любыми путями идти к мечте!» — пишет комментатор с ником 280223279.
Эту историю прочитали почти 66 тысяч уникальных пользователей. Комментаторы оставили 555 сообщений.
Остальные большие статьи из дюжины самых обсуждаемых были следующими. История Ильи Большакова про школьницу, которая сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов, не читая классику, собрала 554 комментария.
Под статьей Павла Пешкова о новосибирце, который уехал в Европу и зарабатывает 400 тысяч рублей в месяц, написали 532 сообщения.
Под двумя нашумевшими публикациями Ильи Калинина — про причины резкого взлета цен на яйца и хладнокровное убийство в ветеринарной клинике домашнего кота Симбы — оставили 500 и 492 комментария соответственно.
Под жуткой историей от Виктора Бобровникова про ветерана Великой Отечественной войны, оказавшегося в странном пансионате для престарелых, читатели написали 474 комментария.
Две истории от Ксении Лысенко — про уехавшего в Амстердам новосибирца и про хладнокровного убийцу Ирины Смольниковой, который полгода отслужил в ЧВК и вернулся на свободу героем, набрали 467 и 448 сообщений читателей.
Завершают список самых комментируемых эксклюзивных статей две истории от Ильи Калинина. Читатели оставили 445 сообщений под репортажем о расстреле непрошенных гостей, ворвавшихся в дом и пытавшихся изнасиловать жену хозяина и 432 сообщения было под историей таксиста, который владел двухуровневой квартирой долларового миллионера. Как бы это фантастично не звучало, по документам огромная квартира, как и вторая такая же, принадлежали герою публикации. Корреспонденты НГС не только изучили документы, но и побывали в гостях у таксиста.