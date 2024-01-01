«Нет слов от возмущения!» Какие публикации НГС вызвали шквал эмоций у новосибирцев — подборка самых комментируемых текстов

Новостей, под которыми читатели оставили больше 400 комментариев в 2023 году было около тридцати. Мы представим первую десятку.



Самая обсуждаемая новость за год — эксклюзив Ильи Калинина про апрельскую забастовку третьеклассников гимназии № 10 в поддержку классного руководителя.



Школьный конфликт в 10-й гимназии случился из-за поведения матери одной из учениц — предпринимательницы Светланы Маниной. Напряженная ситуация в этом классе сложилась около двух лет назад, и все это время ни руководство школы, ни чиновники от образования разрешить конфликт не могли. В результате родители со школьниками объявили забастовку. Событие прогремело на всю страну.

